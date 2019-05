Auditoría Interna cuestionó controles del MSP a proyectos de los prestadores de salud financiados por sobrecuota de inversión

La Auditoría Interna de la Nación concluyó que en 2018 el control sobre la gestión de proyectos financiados por sobrecuota de inversión a los prestadores de salud “presentó sus debilidades”. El año pasado, 37 de las 43 instituciones existentes recibieron financiamiento para sus proyectos, pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) “no definió indicadores para evaluar las contribuciones de los mismos al cambio de modelo de atención de salud”. Así lo establece el informe de actuaciones correspondiente a 2018 elaborado por el órgano desconcentrado, al que accedió El Observador.

Desde el 1° de enero de 2013, las instituciones de asistencia médica colectiva tienen derecho a percibir una sobrecuota de inversión por hasta un 3,51% del valor de las cápitas que reciben, según informó Presidencia, para poder financiar obras de infraestructura, adquisición de equipamiento médico o desarrollo de sistemas informáticos. Estos proyectos tienen que ser aprobados por el MSP, primero, y luego por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El informe de Auditoría Interna indica que en 2018 “fueron insuficientes” los análisis sobre la viabilidad económica y funcional de los proyectos presentados, que “no se realizó un análisis de la razonabilidad de los costos de las obras proyectadas” y que se detectaron “proyectos que no incluían rubros importantes que se debieron presupuestar”.

Asimismo, según Auditoría Interna faltó monitoreo sobre la ejecución de los proyectos en relación a las partidas otorgadas y en algunos casos, incluso, se otorgó financiamiento pese a un “alto grado de incertidumbre” en las posibilidades de ejecutarlo y en el nivel de liquidez requerido.

Por otra parte, algunos de los proyectos fueron aprobados pese a que el Departamento de Tecnología Médica había presentado informes desfavorables o no había emitido aún una evaluación. Auditoría Interna pudo constatar que algunas de las obras no fueron terminadas, que hubo planos que no coincidían con los aprobados y que se incumplieron los tiempos previstos en los cronogramas aprobados.

El Ministerio de Salud Pública no compartió las conclusiones del informe, pero “no proporcionó ninguna evidencia que (justificara) la modificación de lo oportunamente informado”, según señala el documento.

Pedido de informe

A raíz de la falta de respuesta de la cartera, el diputado nacionalista Martín Lema presentó este viernes un pedido de acceso a la información pública, para ahondar en las observaciones que Auditoría Interna hizo. En el documento, al que accedió El Observador, el legislador solicitó que el ministerio dé detalles acerca de 10 puntos. En primer lugar, pidió que el MSP explicite qué instituciones recibieron financiamiento para sus proyectos desde 2013 hasta la fecha y cuál fue la naturaleza de los mismos, es decir, si fueron “obras de infraestructura, adquisición de equipamiento médico o desarrollo de sistemas informáticos”.

A su vez, Lema pidió que la cartera presente los informes técnicos elaborados por los ministerios de Economía y Salud Pública y que dé detalles sobre los proyectos aprobados en 2018. Asimismo, demandó que el MSP proporcione los cronogramas previstos para las obras que se ejecutaron desde 2013 a la fecha, especificando en cuánto tiempo finalmente se concretaron.

En el sexto punto del pedido de informe, el diputado recordó que en 2016 solicitó información sobre los pagos y controles de la Junta Nacional de Salud (Junasa) a los prestadores. En esa oportunidad pidió detalles sobre las inspecciones que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó entre 2015 y la fecha, así como de las inspecciones que los arquitectos de la división Salud de Montevideo hicieron en ese período. Lema reiteró el pedido, que en esa ocasión no obtuvo respuesta.

Finalmente, el legislador pidió tener acceso a los informes trimestrales que las instituciones beneficiarias están obligadas a presentar, cuáles son los indicadores que el MSP toma como referencia para evaluar su desempeño y qué proyectos fueron financiados pese a haber recibido informes desfavorables.