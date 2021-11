AUF define este mediodía el futuro de Tabárez, que está seriamente comprometido

La continuidad del entrenador de la selección uruguaya Óscar Washington Tabárez en su cargo se definirá este viernes, luego de los malos resultados que el combinado ha obtenido en los últimos partidos de octubre y noviembre, y de días de reflexión de los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en esta semana.

El técnico se encuentra en una comprometida situación y según supo Referí sobre el mediodía se espera que haya una resolución de la AUF.

La decisión de su continuidad o no depende del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien ya hizo una ronda de consultas con los demás neutrales que integran el Comité Ejecutivo.

AFP

Tabárez en La Paz

Según la información a la que accedió Referí, la situación de Tabárez está muy comprometida aunque la decisión aun no está tomada. Sobre el mediodía o en las primeras horas de la tarde, se tomará la decisión y se le comunicará.

¿Ya está cesado? ¿Los neutrales ya tomaron la decisión? Aún no. Sí los directivos abordaron el tema.

¿Está más cerca de que termine el vínculo con la AUF? Sí. Según pudo conocer Referí, el presidente de la AUF, que es quien recoge las opiniones de sus compañeros del Ejecutivo y será el responsable de la decisión final, se tomó estos tres días después del último partido con Bolivia del martes para poner todas las posibilidades sobre la mesa y definir con la mayor cantidad de elementos posibles y distanciado del resultado deportivo.

¿Cuáles son las diferencias entre lo que pasó en octubre, cuando el cargo había estado cuestionado, y noviembre? En octubre, luego de los malos resultados de la triple fecha, en cinco días el entrenador debía hacer la reserva para jugar con Argentina y Bolivia en noviembre.

Leonardo Carreño

Ignacio Alonso en el Complejo Celeste

Además, se tuvo en cuenta que el cuerpo técnico conocía lo que implicaba jugar en la altura de La Paz. Y el Ejecutivo de AUF también quería comprobar si había una reacción del equipo.

Ante Argentina, se notó una reacción que fue valorada positivamente pese a la derrota 1-0 de local.

Pero las expresiones de Tabárez después del último partido ante Bolivia no cayeron bien en el Ejecutivo.

"No sé quién me puede exigir que ponga el cargo a disposición tras mi tiempo de trabajo", fue la frase que el entrenador dijo en La Paz y que causó molestias en los directivos, quienes justamente son los que evalúan su tarea.

Consultado en la conferencia de prensa tras el partido acerca de si tras esta nueva derrota ante Bolivia, por 3-0, luego de perder ante Argentina 1-0 de local el viernes, pensaba poner su cargo a disposición, el Maestro fue contundente y dijo: "No, porque soy un profesional de esto, hice un contrato y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel. Y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay maneras de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso (poner el cargo a disposición) a mí sobre todo después del tiempo de trabajo que tuve acá. No me quiero ir tirando la toalla. No quiero hablar más porque diría algo que no sería conveniente".

La decisión de la continuidad del seleccionador se tomará este viernes y la selección tiene ahora dos meses y medio para preparar sus próximos partidos a fines de enero y principios de febrero.

El Ejecutivo viene hablando del tema desde el último partido con varias rondas y hoy está más cerca del final del ciclo Tabárez que de continuar. Incluso en octubre, cuando los neutrales mantuvieron una reunión mano a mano con el DT, su ciclo no estuvo tan comprometido como ahora.