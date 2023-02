Augusto Cambón, el nuevo goleador de Defensor Sporting que divide su pasión entre el fútbol y la ingeniería

Con cuatro semanas de entrenamientos, sin amistosos de pretemporada y un solo partido en el banco de suplentes, el entrenador de Defensor Sporting, Marcelo Méndez, se la jugó el domingo pasado por un juvenil del club llamado Augusto Cambón. Su equipo se estrellaba una y otra vez contra el muro defensivo del humilde La Luz y el violeta necesitaba, desesperadamente, su primer triunfo en el Torneo Apertura.

No hubo tiempo para indicaciones. El reloj marcaba el minuto 92 y el juego estaba detenido por un chequeo VAR en el que resultó expulsado Nicolás Schiappacasse. Cambón ocupó el centro del ataque con Matías Abaldo y Adrián Balboa a sus costados. Dos minutos después, tras un córner, bajó como pudo (hombro y pecho) una pelota sucia y la mandó a guardar ante un Leandro Méndez imponente, que antes las había atajado todas.

El gurí se sacó la remera y gritó el gol como loco. Sus músculos se tensaron como cuando Cristiano Ronaldo celebró algunos goles memorables. Y eso no es casualidad. Tampoco que su padre, sus hermanos, su novia y algunos amigos lo hayan acompañado en la tribuna del Franzini para ver su debut y bautismo goleador.

Esta es la historia de Augusto Cambón, un jugador que se sale del prototipo de niño humilde de contexto carenciado que supera un montón de adversidades hasta su soñado debut en Primera.

Cambón, que el 17 de enero cumplió la mayoría de edad, nació en Parque Batlle. Su padre es ingeniero civil y su madre contadora. Es el hermano mayor. El del medio, Maximiliano, de 16, empezó las formativas en River Plate y este año pasó a la sub 16 de Defensor Sporting. Leandro, de 13, está en Séptima de los darseneros.

Augusto, que mide 1,87 metros, hizo el baby fútbol desde los tres años en Unión Vecinal jugando como volante central. "Sacaba ventaja por la altura", comentó a Referí.

Foto: Leonardo Carreño.

En 2016, Defensor Sporting lo fue a buscar a la Preséptima a través del entrenador de goleros Joaquín Rullan. Y ahí comenzó su escalera rumbo a Primera, siempre como centrodelantero.

Cambón pertenece a la generación 2005 que en formativas de Defensor Sporting ganó tres campeonatos.

En Séptima lo dirigió Alejandro Traversa e hizo 31 goles. Solo lo superó en la tabla Luciano Inverso, de Nacional, con 33, y actualmente jugador de la Tercera de los tricolores. En esa temporada terminó como capitán del equipo.

En sub 15 arrancó de titular el primer semestre con Ignacio Ithurralde, pero en el segundo semestre perdió el puesto y fue suplente.

Después fue dirigido dos temporadas por Andrés Rodríguez. En la primera rotaba en el puesto con Nicolás Campos. En la segunda jugaban un partido cada uno.

El equipo salió campeón invicto en sub 15 y sub 16 y la generación logró un tricampeonato en sub 17 con un solo partido perdido, ante Nacional.

"Lo mejor de ese equipo era el grupo humano, hermoso", contó Cambón.

De la 2005, ya integran el plantel de Primera el lateral o extremo Lucas Agazzi, los volantes centrales Érico Cuello y Mauricio Amaro, el zaguero Ángel Lima y el centrodelantero Nicolás Campos.

"Defensor Sporting te da todo para formarte. Primero como persona, después como jugador de fútbol. Por la calidad de los entrenadores, pero también porque ponen a disposición del jugador psicólogo, nutricionistas y asistentes sociales", explicó.

El año pasado, después de la llegada de Marcelo Méndez, ascendió a entrenar dos veces con el plantel de Primera.

Esta temporada, hace cuatro semanas, el coordinador de juveniles Gerardo Miranda le avisó que Méndez volvía a subirlo para entrenar con los grandes.

"Por ahora sigo". Sin amistosos de pretemporada, fue al banco en la segunda fecha ante Wanderers y el DT lo hizo debutar el domingo contra La Luz, donde respondió con el gol del triunfo.

"Augusto es un delantero centro muy fuerte, potente y con buena técnica", contó a Referí Fernando Fadeuile, un hombre de las entrañas del club.

"No soy de conducir la pelota pero me gusta asociarme, jugar de espaldas y descargar juego", agregó el futbolista.

Cada vez que puede mirar partidos, sigue a Erling Haaland y a Aleksandr Mitrovic, para ver movimientos de delanteros con similitudes físicas a las suyas.

Desde el año pasado, Cambón se preparó especialmente para la oportunidad-desafío de Primera. Algunos amigos lo bromearon con mensajes por el estado físico que mostró tras sacarse la camiseta al anotarle a La Luz.

@CampeonatoAUF

El festejo ante La Luz: "Fue lo que me salió"

El año pasado, Cambón asistió a entrenamientos de fuerza que el club puso a disposición de sus juveniles, orientados por Guzmán Penedo.

Este año también fue a un gimnasio particular.

"Si iba a jugar en Primera, la idea era que no me volaran en el juego dividido y tenía que estar preparado", reveló.

Cambón llegó al primer equipo violeta pero se sigue preparando. Para la vida. El lunes comienza la Facultad donde se inscribió para cursar la carrera de Ingeniería Química.

Cursó primaria y secundaria en Los Maristas. En sexto de escuela fue abanderado de la uruguaya. En sexto de liceo fue escolta de la bandera de Artigas. "Siempre fui buen estudiante y en conduta me iba más o menos bien, nunca en problemas", dijo con una sonrisa.

"El estudio es algo que en mi familia siempre me inculcaron pero la carrera decidí hacerla yo porque me gusta y porque me va a servir para el futuro". Palabra de Augusto Cambón, la misma dedicación para el fútbol que para la vida.