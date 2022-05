Baja el dólar y el ganado: por qué no se traslada al consumidor de carne local

Los precios del ganado gordo en Uruguay cayeron por segunda semana consecutiva y el dólar acumula una baja de más de 2% en el mes. Sin embargo, el precio de la carne vacuna que llega a las carnecerías todavía no muestra señales de afloje y los comerciantes tienen pocas expectativas de que se concrete una baja al público.

De acuerdo a la última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), el precio medio del novillo bajó 7 centavos respecto a la semana anterior, a US$ 5,43 el kilo carcasa. A su vez, el precio promedio de las vacas gordas bajó 8 centavos, a US$ 5,16 el kg a la carne, al igual que el de las vaquillonas, que quedó en US$ 5,27.

Durante la reunión, los intermediarios participantes dijeron que las entradas están más largas y los precios en baja, en tanto parte de la industria está concentrada en la faena de animales de corral.

Por otro lado, la cotización del dólar en Uruguay continúa perdiendo pie y este martes cerró por debajo de los $ 40 en el mercado mayorista. Así, el dólar amplió a siete sesiones consecutivas su racha bajista. La divisa quedó en $ 39,912 en el interbancario, según datos de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). En lo que va de mayo, el tipo de cambio bajó 2,2% y 10,7% desde que comenzó el año.

Carniceros tienen pocas expectativas de baja

De acuerdo a los datos que publicó el INAC, en la semana del 8 al 14 de mayo, el kg del novillo gordo en cuarta balanza (a la carne) se ubicó en US$ 5,52 por kg, estable respecto a la semana previa.

En tanto, el precio del kg de la media res de novillo en pesos para los carniceros registró un aumento de 4,6% durante las últimas cuatro semanas y de 4% para el caso de la de vaca por encima de los incrementos de 2,2% y 1,7%, respectivamente, que mostró ese precio medido en dólares. En la semana del 8 al 14 de mayo, el kg de la media res de novillo fue de $ 251,7, mientras que en el caso de la de vaca se ubicó en $ 241,5, un máximo en lo que va del año. En la última semana relevada por el INAC, el precio del kg de la media res subió $ 8 para los carniceros.

El precio del ganado viene bajando, así como la cotización del dólar, pero se espera que los precios de la carne “sigan estables”, aseguró a El Observador el presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), Alfonso Fontenla, quien comentó que la decisión de no trasladar esa baja a los precios del abasto es de la industria frigorífica.

“Nosotros somos tomadores de precios, la decisión (de no bajar el precio de la carne) se toma fundamentalmente desde la industria. Esto estabiliza un poco el precio en el mercado local”, indicó. El comerciante indicó que si la trayectoria del dólar fuera la opuesta (suba), los precios de la carne en Uruguay subirían.

Según dijo el carnicero, se prevé que a corto plazo los precios sigan estables porque la oferta de carne está firme. "El valor del ganado creemos que seguirá en los precios que tiene, y estamos al borde de una poszafra, donde hay una presión al alza del ganado”, agregó. Ahora, los comerciantes están a la espera de lo que sucederá la próxima semana.

En las últimas semanas la industria frigorífica uruguaya ha visto con cierta preocupación el desempeño del mercado chino, su principal destino, por las las medidas sanitarias que están tomando las autoridades para contener los brotes de covid que se han registrado en distintas ciudades del gigante asiático, algo que ha dificultado la concreción de negocios de exportación.

Ya no queda asado de oferta



Fontenla informó que ya no queda abasto de asado sin IVA, que valía $ 230 por kg. El producto volvió a su “precio normal” y ahora se encuentra entre $ 250 y $ 300 el kg dependiendo del lugar en el que se compre.