Barcos de 65 años, sin baño y sin ropa: las condiciones laborales "del siglo 18" que denuncia el sindicato pesquero

El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) denunció que las condiciones laborales que les dan las empresas son “del siglo 18” y criticaron a la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) por un “ataque mediático continuo” hacia el gremio.

El pasado 29 de mayo, la CIPU denunció tiros y amenazas en el puerto de Montevideo, según constató El Observador.. Además, advirtió que la Administración Nacional de Puertos (ANP) está incumpliendo tratados internacionales referidos a la protección de buques e instalaciones portuarias y la intimó a prohibir la circulación de integrantes de organizaciones sindicales no vinculados a la actividad.

La principal demanda de los empresarios refiere a los carnés de acceso y circulación al recinto portuario que otorgó el Directorio de la ANP en 2009. Según el directivo de la CIPU, el sindicato no tiene personería jurídica por lo que no debiera autorizarse el ingreso de personas vinculadas al mismo que no tengan relación con la actividad portuaria.

“¿Quién garantiza el accionar de esas personas? Si bien las empresas estamos autorizadas a solicitar y emitir esos permisos ante la ANP, respondemos ante ellos, pero el sindicato no. Esto ha generado que minorías puedan estar en el puerto las 24 horas”, afirmó un directivo de la CIPU.

La fuente informó que por “razones desconocidas” se toma la decisión de parar un barco y quienes lo hacen son personas “que ni siquiera lo tripulan”. A su vez, los tripulantes no se animan a partir por miedo. “Arma blanca; hubo tiroteos, hay personas armadas. Existe el narcomenudeo constante y los hurtos”, denunció.

El directivo de la CIPU también recordó un tema que ya había estado en la escena pública: el Suntma estableció que los obreros que no estén afiliados al gremio no puedan trabajar en el puerto.

No hay tiros en el puerto, indicó el sindicato

Alexis Castro, presidente del Suntma, dijo a El Observador que este tipo de incidentes en el puerto “no son moneda corriente” como sostienen desde la CIPU. “Los armadores están en una oficina y no saben lo que es el puerto. No lo conocen porque no se acercan a sus barcos entonces nosotros lo que sentimos es que es parte del ataque mediático continuo, hacia el sindicato y a los sindicatos en general”, expresó.

Castro se refirió particularmente al video que se colgó junto con la nota, en el que se escuchan disparos y se puede ver a un hombre tendido en el suelo en el puerto, y que desde la CIPU expresaron que era moneda corriente. El dirigente gremial explicó que ese fue un hecho aislado que ocurrió en el año 2020 y que “ya fue zanjado por la Justicia”.

“Es un video del 2020. El que efectuó los disparos es un efectivo de Prefectura y el problema que hubo ya fue resuelto por la Justicia. La persona que ingresó al puerto pagó con cárcel y el funcionario de la Armada también fue sancionado por su accionar, entonces nos sorprende que usen ese video”, sostuvo.

Silvana Fernández

Y agregó: “A mí me tocó vivir la situación porque estaba en ese momento en el puerto. Tuvimos que asistir a la persona que quedó tirada, fuimos los que lo subimos a la ambulancia y pasamos todo ese mal rato”.

Según Castro, los empresarios han denunciado “muy cobardemente” al sindicato a raíz de distintos problemas por los que tuvieron que comparecer ante la Prefectura Nacional Naval (Prena) y en “ninguna de las denuncias se habló de armas de fuego”.

“Sí ha habido problemas con otros trabajadores pero nunca con amenaza de armas de fuego. El recinto portuario está regido por la autoridad marítima que es la Prena. El contenedor nuestro está pegado al de la Prefectura. Todo lo que sucede ahí está bajo la vigilancia de ellos. Entonces, a boca del jarro decir que andamos armados y que hay tiros en el puerto… todas esas cosas las tienen que probar”, afirmó.

Los permisos de circulación

Según Castro, el actual procedimiento de otorgamiento de carnés de acceso y circulación en el recinto portuario para organizaciones sindicales no fue “algo mágico” sino que fue “otorgado por la ANP” (en el marco de la Resolución de Directorio 722/3512 de 2009) y dijo que, a diferencia de lo que manifestaron desde la CIPU, la organización sindical sí tiene personería jurídica y responde ante cualquier eventual problema que se de en el recinto portuario.

“Tanto la Prena como la ANP nos aperciben, nos sancionan, nos intiman y hablan con nosotros inmediatamente porque somos responsables de los accesos a puerto”, apuntó.

Las empresas que intiman a la ANP a quitar los permisos de circulación al sindicato toman como base el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). El mismo se encuentra comprendido en el Capítulo XI – 2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, ratificado en Uruguay por la Ley Nº 14.879 de fecha 23 de abril de 1979, que fue enmendada por la Ley Nº 17.504 del 18 de junio de 2022.

En ese sentido, desde la CIPU advierten sobre “los riesgos, posibles daños y perjuicios que esta situación puede provocar” debido a la “irregularidad en cuanto a la falta de controles y de seguridad”.

Castro afirmó que el código PBIP “está hecho para terrorismo en los puertos”. “La visión de los empresarios es que los trabajadores somos terroristas y yo creo que es una visión muy obtusa y muy parcial de las cosas”, dijo.

Al ser consultado por las declaraciones del dirigente del Suntma Roberto Cardozo, quien había respondido afirmativamente a la pregunta de si el gremio no le permite trabajar a aquellos empleados que no estén sindicalizados, Castro matizó que fueron declaraciones “bastante infortunadas” y que entiende que la entrevista – realizada por Carve – “estaba muy dirigida a ese punto”.

“Nosotros tenemos una alta afiliación pero no que el 100% de los trabajadores del puerto estén afiliados. Hay empresas y barcos en los que trabaja gente que no está afiliada”, dijo y agregó: “que no se pueda circular si no estás afiliado es una es una total mentira”.

Analía Pereira

Las malas condiciones de trabajo

El presidente del Suntma denunció que los trabajadores del sector pesquero “no están en caja, no tienen baño y no tienen ropa adecuada”.

Castro también afirmó las condiciones en las que están los barcos. “Escuché a un empresario salir en varios programas diciendo que quieren trabajar 300 días al año. La realidad es que no puede, no por el sindicato sino porque los barcos no están en condiciones. La flota ronda los 60-65 años cada barco, para nosotros es una ruleta cada vez que nos subimos al barco. Sabemos que salimos no sabemos si vamos a volver”, explicó.

El dirigente gremial también mostro “sorpresa” cuando desde las empresas se apunta a pescar 300 mil toneladas al año ya que eso es “tan solo un anhelo” porque “en las condiciones en las que están los barcos no se va a llegar nunca a eso”.

Castro indicó que los barcos están “en desuso” y que “no podrían navegar, ni siquiera flotar”. A su vez, dijo que la “alta conflictividad laboral” del sector “es generada por la misma patronal” que entiende que “la pesca tiene que es una zafra, trabajar seis meses y los otros seis meses meten un lockout patronal cuando quieren”.

“La realidad de los pescadores es que estamos en condiciones del siglo 18. El tipo de trabajo, las condiciones de trabajo que tenemos nosotros son del siglo 18 y de esa realidad de la pesca no salen a hablar”, expresó.

Carla Colman

Castro sostuvo que la “alta sindicalización” – que es un “problema” para los empresarios – responde a que el Suntma es “un sindicato de desempleados” porque tiene “650 puestos de trabajo para 1500 maquineros”. Esto hace que el sindicato “cubra lo que no cubre el Estado ni la sociedad” a través de ollas de comida para los desempleados, boletos para que puedan moverse e ir a buscar trabajo y campañas de abrigo.

“Tenemos una alta afiliación porque el mejor sponsor que tiene el sindicato son los empresarios que no te pagan en fecha, los barcos que están obsoletos, que siempre se equivocan para ellos, que quieren que trabajemos bajo cualquier condición y, como siempre, la ganancia tiene que ser mediante el ajuste a los trabajadores y al salario”, apuntó.

De todas formas, el presidente del Suntma también valoró que a día de hoy existen “algunas empresas multinacionales” que sí “están apostando al sector” y que han tenido “un buen acercamiento” en el entendido de que “deben trabajar todos juntos”.

“Nosotros estamos para poner todo lo que haya que poner por parte de los trabajadores para que el sector mejore, pero no es solamente el sindicato. La buena voluntad tiene que estar de todos lados y la conflictividad baja en tanto y en cuanto cada uno haga lo que tiene que hacer”, expresó.