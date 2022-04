Afiliarse al sindicato: la condición para poder trabajar en la pesca en Uruguay

El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) estableció que los obreros que no estén afiliados al gremio no puedan trabajar. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) sostiene que es “muy difícil convivir” con un sindicato en “guerra” con los empresarios.

Este lunes, en diálogo con El Observador, el secretario general del Suntma, Richard Martínez, dijo que las empresas portuarias “no quieren contratar trabajadores organizados” y explicó los motivos del conflicto que llevó a la paralización de los barcos pesqueros por parte del gremio hasta este lunes.

Según Martínez, a principios de 2022 la empresa Tolimar prescindió de uno de los operadores portuarios que utilizaba y asignó el 100% de su flota al operador Utilaje. Por ese motivo, muchos trabajadores “con más de 20 años en la operativa” se quedaron sin trabajo.

Sin embargo, el sindicalista denunció que Utilaje está contratando nuevos trabajadores por los que supuestamente no paga los aportes sociales y no tienen implementos de seguridad y ni siquiera baño.

“Lo que le estamos pidiendo es que los absorba a los trabajadores que son capacitados. No estamos este contra de la contratación de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) a otra empresa, la libertad de contratación que ellos sostienen. Lo que sí no vamos a dejar es que después de 20 años a los trabajadores los tiren a la basura”, indicó.

En la misma línea se manifestó este martes otro dirigente del Suntma, Roberto Cardozo, quien dijo a radio Carve que “no es justo que compañeros que no tienen estudios, que tienen 40 años y una familia atrás, se los tire para afuera del puerto así porque sí”.

Una oficina en el puerto

Una de las denuncias realizadas por la CIPU en los últimos días estuvo vinculada a que el sindicato pretende imponer la contratación de trabajadores elegidos por el gremio. Cardozo sostuvo que el Suntma tiene una oficina en el muelle por donde los obreros sindicalizados pasan los lunes para anotarse como “pescador del Suntma”. “Es una forma de control, nos cuidamos entre nosotros desde hace muchísimos años”, dijo.

Silvana Fernández

Al ser consultado sobre si esta situación lleva a que aquellos trabajadores que no están afiliados no puedan trabajar, Cardozo respondió: “Lamentablemente, no”. Y agregó: “Nosotros somos trabajadores sin estudio y lo único que sabemos hacer es pescar o descargar pescado y sino cuidamos este trabajo estamos en el horno, todos tenemos familia y queremos vivir”.

El dirigente gremial sostuvo que están en “guerra” con el empresariado desde hace 40 años debido a que sus jornadas de trabajo tienen “horarios ilimitados”. “Podés estar 40 o 50 horas cola para arriba juntando pescado, cuando no aguantas más y te acostás un rato o entrás a tomarte un café hay capitanes que te mandan al quinto piso de la prefectura que te juzga y te pueden hasta sacar la libreta por bajo rendimiento”, indicó.

La posición de los empresarios

El pasado 1º de abril, la CIPU emitió un comunicado en el que denunciaba que el sector de la pesca nacional se encontraba “paralizado por su sindicato, una vez más” por lo que “cientos de trabajadores” se veían impedidos de trabajar y el flujo habitual de exportaciones de pescado era casi nulo lo que amenazaba “seriamente el futuro del sector”.

Según la misiva, el Suntma estaba impidiendo a las empresas trabajar “por oponerse a una decisión comercial de una empresa del sector, respecto a un cambio de proveedor de servicios de estiba”. A criterio de la CIPU, esto determinó “un atentado a la libertad de contratación de las empresas y al derecho al trabajo de cientos de trabajadores que queriendo trabajar no lo hacen por sentirse amenazados por un sindicato que se autodefine como ‘combativo’”

“El Suntma pretende imponer a las empresas que contraten a trabajadores elegidos por el sindicato en las diferentes áreas de actividad, tomando para ello de rehén a toda la flota nacional y poniendo en riesgo el trabajo de cientos de trabajadores, marineros, estibadores, camioneros, operadores de planta, administrativos y otros tantos”, sostiene el comunicado de la cámara.

En diálogo con radio Carve este martes, el presidente de la CIPU, Juan Riva Zucchelli, sostuvo que quiere “un sindicato fuerte con el cual se pueda dialogar” pero que “una cosa es fuerte”, otra cosa es “combativo” y otra “es que no pueda trabajar ningún trabajador que no esté afiliado”.

Riva Zucchelli respondió a la denuncia de jornadas laborales ilimitadas y aclaró que “puede ser que en algunas situaciones, en plena zafra en invierno, las jornadas sean más largas pero no son ilimitadas permanentemente”.

A su vez, manifestó que el sindicato “viola sistemáticamente el convenio cada vez que para” porque hay una cláusula de paz que establece que si hay algún problema se tiene que dialogar “pero navegando”. “Se hace muy difícil convivir” con un sindicato que asegura que tiene una “guerra” con los empresarios, puntualizó el presidente de la CIPU.