Bava denunció a Ferreyra por "abuso de autoridad" y dijo: "Menos mal que no tiene un revólver"

El entrenador de Liverpool Jorge Bava fustigó duramente al árbitro Christian Ferreyra tras el partido que Nacional le ganó a su equipo en Belvedere por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Bava, que fue expulsado al cabo del primer tiempo por protestar, dijo a VTV: "Ya es algo repetido de este árbitro el abuso de autoridad. No conmigo porque, creo que fue la primera expulsión en lo que llevo como entrenador y no me gusta ser ese perfil de entrenador de ser expulsado, pero básicamente fui a sacar a (Fabricio) Díaz que estaba con amarilla para que no protestara, le hice una pregunta, me sacó amarilla, '¿por qué me amonestás?' Otra amarilla y roja. Así, sencillamente. Algo parecido a lo que le pasó lamentablemente a Daniel Carreño unos partidos atrás. Menos mal que tiene una tarjeta y no tiene un revólver porque es de tiro fácil".

Consultado sobre si las tarjetas que recibieron en el primer tiempo (fueron amonestados Díaz, Santiago Romero y Thiago Vecino) lo condicionaron, Bava respondió: "Sin dudas, fue el motivo de mi pregunta. Los dos internos nuestros que batallan en el medio vieron amarilla y tuvimos que hacer un cambio, era Díaz o el Colo. Fue por eso la pregunta, pero siempre en buenos términos y educado, te lo puedo asegurar".

Diego Battiste Ferreyra detrás de Luis Suárez

Durante el partido, Bava protestó por una falta de Yonathan Rodríguez en la mitad de la cancha y reclamó amarilla. Dirigiéndose al cuarto árbitro Jonathan Fuentes, le dijo que sus dos volantes estaban amonestados, que el juez debía medir las incidencias con la misma vara y que no era la primera vez que le pasaba algo similar. En ningún momento insultó, aunque el diálogo que tuvo después con Ferreyra no se pudo oír por la transmisión.

Sin embargo, Nacional también cerró el primer tiempo con dos amonestados en una misma línea ya que primero Nicolás Marichal y después Léo Coelho terminaron con amarilla los primeros 45'.

"El partido fue uno hasta el gol, muy parejo, en una jugada aislada anotaron, con el gol tuvimos que adelantar líneas y arriesgar, y ahí vinieron las contras. Fue muy parejo, el que pegara primero iba a tener la comodidad de jugar con espacios, Nacional tiene gran potencial, le bastó esa jugada aislada para convertir y jugó cómodo replegándose y jugando con espacios".

"La ventaja no es irremontable porque el campeonato es largo, tenemos que repuntar rápido en ambas tablas porque no arrancamos bien el Clausura", admitió Bava ya que Nacional le sacó seis puntos en la Tabla Anual.