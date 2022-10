Bella Vista explotó contra la AUF y la Mutual por impedirle usar el Nasazzi

Bella Vista manifestó en un comunicado público su "indignación y tristeza" luego de que a instancias de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le impidió jugar de local en el estadio Nasazzi este sábado a la hora 10.15 contra Villa Española en el partido de ida por el repechaje que decidirá un ascenso o permanencia en la Segunda División Profesional.

"El martes fui a una reunión en la AUF para el sorteo de las localías y fijé el Nasazzi, transmitiendo que estaba habilitado por la AUF. Me fui con esa fijación, pero el jueves de tarde la Mutual intimó a la AUF a que no se jugara en el Nasazzi porque para ellos no está en condiciones", contó el dirigente de Bella Vista Luis Pesce a Referí.

"El 1º de setiembre el ejecutivo de la AUF en una nota firmada por el presidente Ignacio Alonso nos habilitó el Nasazzi hasta fin de año", explicó Pesce.

Esto decía la nota publicada entonces por la AUF: "VISTO los informes recibidos con fecha 28/08/2022 por parte de la Comisión de

Seguridad y Estadios. Resultando que oportunamente el Estadio Nasazzi había sido habilitado únicamente para partidos entre equipos que militan en Ligas de Fútbol Amateur. Considerando que de los informes recibidos se desprende que el escenario de referencia presentó mejorías respecto a las primeras inspecciones, pese a que todavía mantiene algunas observaciones en algunas cuestiones estructurales importantes. Atento a sus facultades, el Comité Ejecutivo resuelve: 1-Habilitar para partidos oficiales de Ligas Profesionales el Estadio José Nasazzi de forma provisoria por el resto del presente año. 2- Para renovar la habilitación para 2023, se deberá gestionar una nueva inspección y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las observaciones".

En julio de este año, Bella Vista terminó las obras en su estadio donde se colocó césped sintético en el campo de juego y también iluminación para poder jugar de noche. El equipo pretendió enfrentar a Rampla Juniors ahí por Copa AUF Uruguay, pero la habilitación provisoria de la AUF le llegó tiempo después y se tuvo que ir a jugar al estadio Artigas de Las Piedras.

La inspección de las obras en Bella Vista se vio muy demorada por parte de la inspección de la AUF lo que en su momento generó gran malestar en elenco del Prado.

El presidente de la Mutual, Diego Scotti, dijo este viernes en 100% Deporte que se emite por Sport 890: "El Nasazzi como otros escenarios, de acuerdo a los informes que se han realizado, manifestamos que si no se corregían dificultades no íbamos a asistir a los mismos. Lo tenía claro el Ejecutivo y las distintas Mesas y el martes nos llevamos la sorpresa de que fijaron el Nasazzi. Entonces hablamos con quienes tienen claro este tema ayer de noche y lo cambiaron porque dejamos en claro que no íbamos a asistir a ese partido. Es otro tema en el que parecemos los malos de la película cuando los que toman las decisiones saben cuál es la postura nuestra y por qué. No es caprichosa. Es porque hay informes, condiciones que no son aptas y que hay riesgo para los futbolistas. Cuando hay un informe de esos no hay ningún tipo de dudas que ahí no vamos a ir a competir".

Pesce, en diálogo con Referí, manifestó: "A Diego Scotti y Mitchell Duarte no los conozco personalmente. A Duarte no lo conozco como futbolista. Scotti jugó en varios equipos que no tenían grandes estadios, pero no sabía que también tiene la capacidad para definir habilitar estadios. El ejecutivo de la AUF, Enrique Moreira, Darío Goyen e Ignacio Alonso cedieron a la presión de la Mutual. ¿Por qué? Porque entre que se habilitó y se inhabilitó en la cancha no hubo ninguna inspección. Tenemos varios jugadores que han sido profesionales hasta hace poco que entrenan en el Nasazzi y la Mutual nunca puso reparos. Racing Uruguay Montevideo entrenaron ahí y tampoco hubo reparos. Se jugó fútbol femenino oficial y partidos de juveniles como Liverpool-Peñarol y no hubo reparos".

"No pudimos acceder a las denuncias que hizo la Mutual. Se nos dijo que se habla de que el Nasazzi tiene varias denuncias incluida de los propios jugadores de Bella Vista lo cual niego rotundamente porque confío en mis jugadores. Pedí que se nos muestren las denuncias y nos dicen que no se pueden mostrar. Ensuciaron a mis jugadores a los que se los incluyó de palabra en una denuncia que no aparece y no es verdad. Bella Vista confía en su plantel de buenos profesionales, aunque sean amateur, y de buenas personas", agregó Pesce.

"Nuestro césped y la iluminación es aprobado por FIFA. Sobre aspectos edilicios me limito a decir que en el Nasazzi hay actividad todos los días y no hay problemas. Que les guste más o menos una cancha, es otro tema. Los tres vestuarios tienen aire acondicionado. Como toda obra nueva puede faltar alguna cosa como le falta a la inmensa mayoría de las canchas del fútbol uruguayo. Ahora vamos a tener que jugar en el Palermo que tiene una buena cancha e iluminación pero no han podido terminar las tribunas. Esto no es contra la gente de Central, lo digo a modo de ejemplo", manifestó el directivo papal.

Así entrenó Bella Vista el viernes

"Villa Española se portó muy bien y se solidarizaron con nosotros mandando un mail manifestando que querían jugar en el Nasazzi", puntualizó el dirigente.

Pesce también dijo: "Esto es un repechaje de la C a la B. Jugamos mañana y el otro sábado es la revancha. Confío que vamos a ganar y ahí se van a invertir los roles porque pasamos a ser un fútbol profesional. ¿Qué le digo ahí a mis jugadores, que no pueden ir a entrenar el lunes siguiente? Scotti y alguno más de los muchachos de la Mutual estuvieron en el Nasazzi, se reunieron con los jugadores, lo cual permitimos de buena onda, y Scotti no dijo que no entrenen ahí o que pueden tener un problema. Si está mal la cancha, ¿por qué los dejó seguir entrenando hasta ahora si lo que quieren es cuidar al jugador de fútbol?"

"Bella Vista mañana se presenta a jugar y el otro sábado también con el objetivo clarísimo de volver al lugar que nos merecemos. Trabajamos todos los días para eso dirigentes, jugadores y cuerpo técnico; no nos vamos a desviar del objetivo", concluyó.

"Más adelante nos tendremos que sentar a ver cuáles son las objeciones porque nos sacaron la localía a 36 horas de jugar y nos nos dicen qué tenemos que arreglar"

El comunicado de Bella Vista

"Por la presente, queremos manifestar la más profunda indignación y tristeza por la maniobra realizada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el único objetivo de que nuestra institución no pueda oficiar de local en el Estadio José Nasazzi en el repechaje venidero por un cupo en la Segunda División Profesional.

Dicha suspensión acaecida de manera repentina, a sólo 36 horas del encuentro mencionado, es un atropello a los valores más dignos que deben existir en nuestro deporte.

La misma se basa en una inspección realizada en el mes de julio, de la cual surgieron ciertas observaciones, que fueron a posteriori levantadas por nuestro club. Tal es así, que el escenario quedó habilitado por todo el año 2022 para partidos de todas las divisionales profesionales, según resolución del Ejecutivo del 1 de Setiembre.

No sólo los representantes de la Mutual desconocen dicho proceso, sino que también actúan de mala fe, al no haber realizado ninguna inspección, no señalar cuáles son las mejoras a realizar y mucho menos comunicarlas al Club.

Recalcamos el deseo del Club Atlético Bella Vista, que los triunfos y derrotas deportivas se diriman adentro de un campo de juego y no por injerencia externa".

Un día antes, la AUF había emitido un comunicado expresando lo ocurrido bajo el título "Situación actual estadio José Nasazzi, CA Bella Vista:

1- Que en el día de la fecha se recibió una nota por parte de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, haciendo referencia a que el Estadio Nasazzi no se encuentra en condiciones para la disputa de los partidos oficialesen los que participe algún equipo del fútbol profesional.

2- Que el pasado 01/09/2022 este Comité Ejecutivo emitió habilitación provisoria del Estadio José Nasazzi tanto para el ámbito amateur como para el ámbito profesional.

1- Que en la citada resolución se hizo referencia a que el escenario señalado todavía mantiene algunas observaciones en cuestiones estructurales importantes.

2- Que la próxima actividad del C.A. Bella Vista es por el repechaje que define un cupo en la Segunda División Profesional 2023 ante el C.S. y D. Villa Española.

CONSIDERANDO: Que la importancia del partido indicado, genera que la habilitación provisoria no pueda mantenerse para el citado repechaje, en el marco de la persistencia de la situación que generó las observaciones oportunamente formuladas.

1-Mantener la habilitación del Estadio Nasazzi únicamente para el ámbito amateur, debiendo el C.A Bella Vista gestionar una nueva inspección y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las observaciones para ampliar la habilitación para partidos en los que participen al menos un club perteneciente al ámbito profesional.

2- Comuníquese al C.A. Bella Vista y a las Mesas Ejecutivas de la Primera y Segunda División Profesional y Primera División Amateur".

Un mes y 19 días antes, el ejecutivo de la AUF había publicado el siguiente comunicado habilitando al Nasazzi:

3- Comuníquese al CA. Bella Vista y a las Mesas Ejecutivas de la Primera y Segunda División Profesional".