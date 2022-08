Bianchi acusó a director del informativo TV Ciudad de hacerle "daño" al país en la pandemia: "Yo me encargué de él"

La senadora nacionalista Graciela Bianchi acusó al director del informativo de TV Ciudad, Eduardo Preve, de operar políticamente y aseguró que "se encargó de él" en medio de la pandemia de coronavirus –cuando el periodista fue desvinculado de Canal 10–.

"¿Qué en la prensa hay operadores? Pero por favor. Si yo miro el tweet de Preve, que además yo me encargué de él durante la pandemia porque fue uno de los que bastante daño le hizo al país. En plena pandemia, cuando estaban las muertes, que tantos de ustedes dicen que es evitable (...). La verdad, son verdaderos operadores", acusó la senadora, en medio de su declaración de este martes en la interpelación del Frente Amplio a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.

La senadora hizo referencia a un tweet en el que Preve publicó una línea de tiempo sobre el caso de Marset, en el que detalla que en mayo de 2021 la "Brigada Antidrogas informa a Paraguay sobre actividad narco de Marset" –hecho al que adjunta una captura de pantalla en el tweet–, en setiembre 2021 esta brigada "pregunta a Cancillería por la detención de Marset en Dubai", y dos meses después el "vicecanciller de Uy recibe al abogado de Marset", Alejandro Balbi.

➡️Mayo 2021, Brigada Antidrogas informa a Paraguay sobre actividad narco de Marset (documento).

➡️Setiembre 2021, Brigada Antidrogas pregunta a Cancillería por la detención de Marset en Dubai.

➡️ Noviembre 2021, Vicecanciller de Uy recibe al abogado de Marset. pic.twitter.com/hDZIRzUHfT — Eduardo Preve (@EPreve) August 22, 2022

Además, Bianchi criticó que TV Ciudad no es un medio ecuánime, y que Preve no es un periodista "independiente": "Si yo soy responsable de TV Ciudad, no me van a decir que hay ecuanimidad o que hay prensa independiente. A la persona que se le nota lo que vota, no es un periodista independiente. El límite es ese".

El Observador se comunicó por llamada con la senadora blanca para consultar a qué se refería cuando dijo que se encargó de Preve, pero prefirió no realizar declaraciones.

El hoy director de TV Ciudad fue cesado como director de Canal 10 en mayo de 2021. "El periodista Eduardo Preve ha terminado su ciclo en Canal 10; agradecemos sus servicios de todos estos años y reconocemos su profesionalismo y dedicación. Y dejamos claro que esta desvinculación no tiene componente político, ni aspectos morales y éticos de índole alguna", afirmó el canal en un comunicado.

El despido del periodista fue criticado en un comunicado por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que calificó la decisión como "intempestiva e injustificada", y la vinculó, como una "extraña coincidencia o casualidad", a una reunión de Martín Villar, ejecutivo de Canal 10, con autoridades del Poder Ejecutivo en la Torre Ejecutiva días antes de anunciar la desvinculación, el 26 de abril.

Canal 10 desacreditó estas acusaciones, y remarcó en otro comunicado que "una decisión empresarial, de las tantas que se adoptan en la vida de un medio, ha generado una serie de rumores infundados, que quienes los han lanzado saben más que nadie que no tienen base real alguna".

En su participación en la interpelación Bianchi también criticó a los medios de prensa en general, y afirmó que en estos "hay una ignorancia brutal de la normativa vigente, de las cosas más elementales".

"El otro día yo tuve que estar en un medio de comunicación (en el que) que se me dijo 'la Fiscalía depende del Poder Judicial'. Un periodista notorio, no de los recién recibidos. ¿Cómo va a depender del Poder Judicial? Entonces lo que aparece en la prensa, a beneficio de inventario", indicó la senadora.

Además, soslayó que en la previa a la interpelación en estos medios "se dijeron que los ministros de Estado y hasta el presidente de la República, por parte de legisladores que están acá en sala, cosas muy ofensivas, algunas que lindaban con el Código Penal". "Si yo acuso a un presidente de favorecer al narcotráfico... Y fueron legisladores. Y antes de venir acá a escuchar, si tuvieran vergüenza tienen que renunciar", sentenció la nacionalista, quien no mencionó a qué legisladores se refería para no darle "más pasto a las fieras".