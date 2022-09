Blancos "dan la cara" y cuestionan demoras en decreto para colonos

Un decreto del Poder Ejecutivo firmado el pasado 15 de setiembre pondrá en práctica con casi diez meses de retraso el acceso a créditos subsidiados para que los colonos puedan mejorar sus condiciones productivas. La demora en su puesta en práctica fue cuestionada duramente por senadores de todos los partidos políticos, incluido el oficialismo, y se da en el marco de una crítica generalizada a una nueva merma de recursos que compromete al Instituto Nacional de Colonización (INC).

El tema lo planteó el martes pasado el senador frenteamplista Alejandro Sánchez en presencia de las autoridades del Ministerio de Ganadería en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, mientras se discutía la Rendición de Cuentas.

“Lamentablemente, a lo largo de la sucesivos presupuestos Colonización ha recibido un tajo importante en los recursos que disponía”, observó. En 2019 el instituto tenía proceso de adquisición unas 3 mil hectáreas, pero en este período solo compró 200. Esto representa un problema, dijo, debido a que el organismo es la alternativa de sectores importantes como los productores familiares para el acceso a la tierra.

Por otro lado Sánchez observó una caída importante en la cantidad de créditos otorgados por el INC. De un promedio de 120 por año en el pasado gobierno pasó a 89 créditos en 2020, y a solo 62 el año pasado. Además, señaló el legislador, hasta el momento no se había asignado un solo peso de la línea de hasta US$ 15 millones para comprar tierras tal como había sido previsto en la ley de Rendición de Cuentas vigente desde el pasado 1° de enero.

Lo mismo sucedió - "absolutamente nada" - con otro artículo de esa ley que establecía un monto máximo similar para subsidiar tasas de interés de los créditos que los colonos pudieran gestionar con el sistema bancario. "No se ha subsidiado un solo crédito", insistió.

Esas dos disposiciones fueron la fórmula que encontró la coalición de gobierno para compensar el año pasado al INC por la pérdida de la recaudación de dos tributos que hasta entonces recibía y fueron desviados por iniciativa del Poder Ejecutivo al programa que pretende la erradicación de los asentamientos irregulares.

Más allá de las cifras Sánchez planteó una pregunta general: si efectivamente habrá una política de atención diferencial para la producción familiar. "No solo hay un problema de recursos y de la eficiencia de uso", planteó. "También se atendió a menos productores con menos recursos, se ha comprado menos tierra y no se han financiado nuevos crédítos", indicó.

"No podemos más que coincidir", apuntó el senador nacionalista Sebastián Da Silva, al recordar que la generación de ese acuerdo presupuestal el año pasado significó un gran esfuerzo para la bancada de su partido. "No hubo un solo crédito, esa la es la verdad".

Dar la cara

Uno de los artífices de ese acuerdo fue el nacionalista Sergio Botana, que este martes salió a "dar la cara". La información que "trasladó" a sus colegas fue que el INC ya no tiene tierras pendientes de asignación . Restan "unos pocos miles" de hectáreas que no están asignadas porque están teniendo otros usos "más eficientes" para el funcionamiento del instituto. Más allá de que ahora no existen "compras a la ligera", Botana coincidió en su molestia por la demora en la reglamentación del mecanismo de créditos que el Banco República debía otorgar a tasa cero para el producto, tal como se había acordado el año pasado.

El nacionalista Carlos Camy apeló a datos que, dijo, momentos antes de la comisión le aportó el presidente del INC, Julio Cardozo. El Ministerio de Economía ya autorizó el pasaje de US$ 8 millones para comprar tierras este año. Existen hoy en proceso, dijo, cuatro compras de predios situados en la cuenca lechera, y otro más en Rocha. Según Camy el instituto mantiene entre 6 mil y 7 mil hectáreas sin adjudicar.

Ante la comisión el ministro Fernando Mattos valoró la puesta en vigencia del decreto y advirtió que, en todo el proceso de negociación para ponerlo en práctica, tanto el Banco República como Colonización "comentaban" que "no había una gran presión" por el acceso a esos créditos.

Según el ministro "no había una ansiedad tal" que llevara pensar en la necesidad de una solución rápida. "No se iba a producir una avalancha de solicitudes de créditos", afirmó.

Auditoría casera

En la comisión Da Silva optó por apuntar también a los gobiernos del Frente Amplio. Ante la comisión, relató que, a partir de un pedido de informes y tras un chequeo con los datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) a lo largo de dos meses realizó personalmente una "auditoría" sobre la política de compra de tierras durante las administraciones de Tabaré Vázquez y de José Mujica.

Una de las conclusiones que adelantó fue que el 37% de las compras efectuadas en esos períodos estuvieron en valores por encima del promedio de mercado, tomando en cuenta el punto de Coneat 100. "Nos da que en el 37% hubo sobreprecio, teniendo en cuenta campazos, como se compraron, o campitos".

Da Silva señaló que debió afrontar ese trabajo ya que los repetidos reclamos para que el INC realizará una auditoría oficial. sobre los tres períodos pasados fue inútil. De los predios comprados a precios más altos, indicó, dijo haber encontrado "campos de piedra que no se bien por qué se compraron, y campos que eran, literalmente, un bañado".

Nuevos retrocesos

El senador frenteamplista Óscar Andrade señaló que esta Rendición de Cuentas plantea un nuevo retroceso para Colonización: con los votos del oficialismo la Cámara de Diputados le "recortó" recursos al organismo para destinarlos a un programa del Hospital de Clínicas. Se trata del artículo 340, que deriva $ 100 millones que hasta hoy van al INC para financiar el proyecto de tratamiento de cáncer de próstata y la creación del Centro de Referencia de Medicina Materno-Fetal de la institución universitaria.

Andrade cuestionó que la opición para darle más dinero a un sector tan importante como ese fuera, justamente, restárselo a uno de los sectores presupuestalmente más golpeados.

En el Partido Nacional, Botana también mostró su oposición a transferir fondos desde el INC para financiar actividades de la Universidad de la República. "Debemos costear desde otro lado", indicó. Tampoco lo hará el colorado Pablo Lanz. "No vamos a acompañar transferencias desde el sector agropecuario", adelantó.

"La posición del ministerio es no estar de acuerdo con este artículo", dejó en claro Mattos.

Es inaceptable

Los senadores del Partido Nacional comenzaron con el Ministerio de Economía este sábado una seríe de reuniones para definir cómo financiar una serie de artículos que implican un costo incremental y cuya fuente de recursos generan resistencias. Entre ellos el del INC.

Sin adelantar una definición, Jorge Gandini señaló que Colonización no será el origen del dinero que se destinará al Hospital de Clínicas.

Otro punto que quedará por el camino será el artículo 419, que plantea derivar a la Ciencia, la Innovación y la Tecnología el 0,1% del precio FOB de las exportaciones bovinos y ovinos, en pie, carne y subproductos, unos US$ 2 millones anuales, que hasta ahora van al Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El presidente de esa institución, Conrado Ferber, remarcó ante los senadores que se trata de una "detracción", al "retenerse" a la cadena exportadora esos rubros para distribuirlos a otros fines.

"Es inaceptable no solo para esta Administración sino también para el Estado", expresó Ferber. "Ningún gobierno ha caído en esa práctica". El presidente del INAC recordó que, por ley, desde 2004 se prohibió la aplicación de detracciones a las exportadores, lo que hasta hoy ha sido una política de Estado.

La propuesta de INAC es derogar ese artículo y que los fondos en cuestión sean destinados a investigación, pero bajo definición del INAC. Allí recordó que el insituto destinará entre este año y el que viene unos US$ 3 millones a esos fines.