Bolillo Gómez quiere empezar la reconstrucción de Ecuador contra Uruguay

Hernán Darío Gómez y la selección de Ecuador, primer rival de Uruguay, pondrán a prueba durante la Copa América de Brasil 2019 las bases para la reconstrucción de un equipo que sea capaz de competir por entrar al Mundial de Catar 2022.

'El Bolillo' Gómez, de 63 años, es especialista en edificar planteles mundialistas. Justamente por ello le llamaron desde Ecuador, con el recuerdo de la primera etapa del entrenador colombiano con la oncena tricolor (1999-2004), que tuvo como cenit la clasificación a la Copa del Mundo Corea del Sur y Japón 2002.

Brasil 2019 es la primera competición oficial del nuevo ciclo de Gómez, que arrancó en agosto del año pasado.

"Nos toma armándonos (...). Yo llegué nuevo y de los muchachos hay doce que nunca han estado en Copa América", expresó el técnico en Belo Horizonte, durante los entrenamientos previos al primer partido de Ecuador en el torneo, el domingo, contra Uruguay.

La meta que ha trazado hace tiempo, no obstante, es la clasificatoria sudamericana en vía a Catar 2022, en la que espera no perder la buena costumbre de erigir mundialistas.

Viene de poner a la humilde Panamá, contra todo pronóstico, en el primer Mundial de su historia, Rusia 2018; eliminando a un habitual gigante en la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), Estados Unidos.

Y su tradición de éxitos había comenzado dos décadas antes, dirigiendo a Colombia en Francia 1998.

Ecuador comparte el Grupo C de la Copa América con Uruguay, el bicampeón defensor Chile y Japón.

¿Aprender o ganar?

Los ecuatorianos apostaron a la reestructuración tras la fallida ruta hacia Rusia 2018. Acabaron ese camino con seis derrotas consecutivas y Jorge Célico, el DT de la selección Sub-20, apagando el incendio como interino tras la salida de Gustavo Quinteros.

Bolillo y el eco de Corea del Sur y Japón 2002 retumbaron entonces con fuerza, aunque no faltan los críticos.

Unas palabras suyas, planteando que el gran objetivo de Ecuador en la Copa América era "aprender", provocaron polémica.

"Vamos a aprender (...). Yo me encuentro a la gente en la calle y la gente no me habla de la Copa América, me pide el Mundial", comentó Gómez hace unos meses en una entrevista con una emisora de radio de Quito. Muchos respondieron exigiéndole resultados en la cita continental.

La polémica fue alimentada además por un recado del entrenador a sus detractores: "Hay unos ignorantes que se las saben todas".

Después de la tormenta, pasando de un extremo a otro, Gómez dio un volantazo con tintes satíricos. "Convoqué a los muchachos, uno a uno, en un ambiente de familia, y les dije: Venga, pues, que tenemos que quedar campeones", lanzó.

Equilibrio

'El Bolillo' ha debido tomar decisiones difíciles, como excluir de la Copa América a Christian Noboa o Miller Bolaños.

Ha mantenido a la vez a piezas de larga trayectoria como Antonio Valencia, que según el propio entrenador colombiano va a jugar con Ecuador hasta que él quiera.

El equilibrio entre caras nuevas y viejas aún no termina de lograrse y las victorias se resistieron en los amistosos de 2019, con derrotas ante Estados Unidos (1-0) y México (3-2) y empates con Honduras (0-0) y Venezuela (1-1).

Gómez, sin amilanarse, insiste en su plan, pidiendo a sus jugadores ser "ciegos, sordos y mudos" ante las críticas.

