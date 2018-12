Bordaberry y el Estatuto: “Infantino quedó muy contento”

Pedro Bordaberry, presidente de la comisión regularizadora de la AUF, habló con Referí respecto a lo que se viene de ahora en adelante y también de la cena del sábado con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, quien quedó “contento” con la aprobación del nuevo Estatuto.

¿Cómo sigue la AUF ahora?

El Estatuto que se aprobó el viernes se mandó a una comisión de juristas para que revisen los artículos y entre lunes y martes quedará pronto ese trabajo. Ahí se presenta ante el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional del Deporte para que aprueben la reforma del mismo como marca la ley. Hemos tenido un apoyo formidable de la secretaría entre Fernando Cáceres y Alfredo Etchandy quienes han aportado mucho. Luego de la aprobación, se llama a elecciones.

¿Ha entrado dinero últimamente a la AUF?

El lunes firmaremos el contrato de la China Cup que es mucho dinero para la Asociación por suerte. También salió una sentencia con el tema del dinero de Full Play que les faltaba pagar US$ 500 mil y ya nos notificaron la semana pasada que pronto queda libre ese dinero.

Después vamos a encarar la reestructura organizacional interna de la Asociación. La vamos a dividir en la parte deportiva y en la operativa. La deportiva tratando de profundizar el éxito del proceso de selecciones y en eso tenemos encargado a Eduardo Belza un estudio de organización al respecto. La parte operativa va a tratar de agregar dos fortalezas que hoy no tiene la AUF: un departamento comercial fuerte que va a tener que encarar la venta de derechos de televisión de las Eliminatorias, la renovación de algunos auspiciantes, conseguir nuevos y un área financiera para que los gastos estén sujetos a una previsión financiera. Hay mucho laburo que hacer ahí. Esperemos dejar pronto esto antes del 28 de febrero que es la fecha en la que debemos irnos.

¿Qué le dijo Infantino?

Estaba muy contento, al igual que Domínguez (presidente de Conmebol), porque nos dijeron que este era un proceso que llevaba seis años y no se terminaba, empezó en 2012. Estaban contentos porque en tres meses habíamos podido terminarlo y sobre todo, destacaban que fue por unanimidad. Infantino también estaba muy feliz por cómo se dio el Mundial sub 17 femenino.

Más allá de que de 19 votos se pasa a 76, ¿hay algo que cambia radicalmente en la AUF que se viene?

Se aprobó un capítulo de transparencia y contralor y eso es un cambio muy importante porque eso no existía. No quiero hablar mal de nadie que estuvo antes, pero es una variante importante en ese aspecto. Y se agrega la visión del fútbol del interior y de los grupos de interés para trabajar todos juntos para sacar adelante el fútbol. El fútbol profesional tiene la posibilidad de hacer una liga profesional, pero mientras no la haga, hay que hablar de los costos que son enormes para hacer un partido acá en Uruguay. Tan grande es que la mayoría de los encuentros dan déficit.