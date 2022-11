Botana criticó el cierre de Casa de Galicia: "Perjudicamos a los usuarios, a los médicos, a los trabajadores"

El senador nacionalista Sergio Botana criticó la solución que encontró el Parlamento para la situación de Casa de Galicia, que cerró sus puertas en abril de este año y cuyas instalaciones pasaron a manos del Círculo Católico, y dijo que fue una "solución a la (Daniel) Olesker", senador frenteamplista que formó parte de la Comisión de Salud que estudió el proyecto.

"Hasta el día que no me convenzan de lo contrario, creo que perjudicamos a los usuarios, a los médicos, a los trabajadores de la empresa, (y) nuestro vínculo centenario con una comunidad como la gallega. No me pareció para nada acertada la decisión", criticó Botana este jueves en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

El senador blanco aseguró que también "se mal remató" la infraestructura de la mutualista cerrada. "Hubo un crédito dado en tiempo récord, en tres días no se le da un crédito a nadie en este país por parte del Banco República", detalló.

Botana hace referencia a la oferta de US$ 15,3 millones con los que la mutualista Círculo Católico se adjudicó el edificio principal de Casa de Galicia en junio. Un total de 18.665 de los alrededor de 36.000 socios que tenía el prestador de salud fueron derivados al Círculo, mientras que la otra mitad fue repartida entre el Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami (Las Piedras).

En este sentido, el legislador oficialista declaró que el gobierno cometió un error desde el punto de vista económico: cuando antes salvar a la mutualista, intervenida por sus deudas y distintas irregularidades denunciadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), hubiese costado entre US$ 3,5 millones y US$ 7 millones, ahora el Estado deberá contar con al menos US$ 50 millones como garante de la deuda del prestador cerrado.

"Hoy nos enteramos que además habrá reclamos judiciales. Entonces, la cosa pude ser aún peor", agregó Botana, en referencia a las declaraciones del expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, quien afirmó a El Observador que demandará al Estado y al ministro de Salud, Daniel Salinas, por su accionar en el cierre de la mutualista.

El único voto en contra

La ley que definió el reparto de socios y trabajadores de Casa de Galicia fue aprobada el 8 de febrero, casi dos meses después de que la justicia decretara el cierre de la mutualista. El proyecto dio potestad al gobierno de elegir los destinos de los usuarios y las condiciones de traspaso de los trabajadores.

Olesker indicó que el Frente Amplio puso como condiciones que se mantenga el piso salarial y las condiciones laborales para los trabajadores, y que se considere a ASSE como uno de los prestadores a los que puedan ir los socios. A pesar de que la primera condición no se cumplió expresó en sala que el partido estaba conforme con la medida.

Botana fue el único senador que votó en contra del proyecto, que obtuvo 27 de 29 votos. "¿Cuál es la razón por la cual antes de que el difunto esté muerto nos vamos a empezar a repartir sus pilchas?", preguntó en la sesión, y luego afirmó que el cierre de la mutualista se trataba de un "vaciado de la institución".

"Acá hubo acuerdo parlamentario en una solución del tipo que la inventó Olesker, con la que discrepé como discrepamos todos en aquel tiempo y con la que sigo haciéndolo pero que, además, ahora puse los números arriba de la mesa. Va a costar diez veces más y tiene perjuicios infinitos", sentenció el senador este jueves.