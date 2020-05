Brasil no decidió dejar de vacunar contra la aftosa en Río Grande del Sur, pero lo analiza

El presidente de la Federación de Agricultura del Estado de Rio Grande del Sul (Farsul), Gedeão Silveira Pereira, admitió que la intención del gobierno de ese país es que en algunos estados se deje de vacunar contra la fiebre de aftosa, pero aseguró que el tema “no está totalmente decidido”.

La decisión se aguarda con mucha expectativa en Uruguay, país libre de la enfermedad con vacunación y en donde se desarrolla un nuevo período de dosificación, dado que se entiende que es positivo que del otro lado de la frontera la vacunación no se deje de efectuar.

En toda la región, no solo en Uruguay, en diversos ámbitos se expresó la preocupación sobre el tema luego que el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil determinara –a través de la instrucción normativa N° 36, del 30 de abril de 2020– la suspensión de la vacunación contra la fiebre aftosa en todo el estado de Rio Grande del Sul, parte del estado de Amazonas y parte del estado de Mato Grosso.

La preocupación está dada, más que nada, por lo que se decida para el estado de Río Grande del Sur, por la cercanía que tiene con Uruguay, Argentina y Paraguay.

“No vamos a vacunar más si tenemos las condiciones, si no las tenemos no lo dejaremos de hacer. El tema no está totalmente decidido”, indicó el directivo ruralista brasileño, en diálogo con el programa 100% Mercados, en Radio Rural.

En agosto Farsul se reunirá con los productores de esa zona para confirmar que las condiciones para dejar de vacunar se hayan cumplido. Eso sería lo que resta para confirmar que se tomará la medida, dado que ya está confirmado que no se tiene actividad viral y geográficamente el estado está muy bien ubicado, porque sus vecinos, como Uruguay, Argentina, Paraguay y el estado de San Pablo, continúan vacunando.

De todas formas, se deberá cuidar los puertos del océano Atlántico, porque son “la frontera con el mundo”, mencionó.

Silveira Pereira también comentó que la medida está motivada en la gran presión por parte de los productores de cerdo de la zona, dado que esa carne libre de aftosa sin vacunación obtiene un sobreprecio de 30% en Japón.

“Los productores vacunos no (presionan) tanto, porque nuestro principal mercado para ese tipo de carne es China y no tiene mayores exigencias respecto a esto”, finalizó.