Cáceres: "Nos sentimos orgullosos de haber iniciado un camino en el deporte"

Fernando Cáceres estuvo 10 de los 15 años de esta administración en lo más alto del deporte uruguayo como dirigente. De 2005 a 2010 fue el director nacional de Deportes en el Ministerio de Deporte y Juventud, antes de que ese desapareciera y se transformara en Ministerio de Turismo y Deporte. Entre 2011 y 2015 trabajó como secretario general ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y desde 2015 hasta ahora se desempeña como secretario nacional del Deporte de la Secretaría Nacional del Deporte (SND). Ahora está en plena transición para un puesto que tomará Sebastián Bauzá en 20 días.

El dirigente recibió a Referí para trazar un balance de lo que fueron estos años al frente del deporte nacional y habló de todo.

"Los últimos cinco años no podrían explicarse sin el proceso anterior que tiene que ver con 10 años del gobierno frenteamplista y también con años anteriores. La SND concibe al deporte como parte de un proceso histórico, por lo tanto es muy difícil establecer orígenes, somos más partidarios de las continuidades. Si bien hay, sobre todo en estos últimos cinco años, golpes de timón, todo forma parte de un proceso cuyos énfasis se fueron acentuando en este lapso", explicó.

Y añadió: "A efectos de un balance, me gustaría destacar las cuestiones de fondo. Desde 1978 cuando se aprobó la carta internacional de la Educación Física y el Deporte en la UNESCO, y se establece que el acceso a ellos es un derecho humano fundamental, y si bien nuestro país es signatario de esa carta, nunca se asumió en toda la riqueza que tiene, considerar al deporte como un derecho fundamental. Por lo tanto, uno de los objetivos que nos propusimos fue alinear nuestras políticas, desde esa premisa".

Inés Guimaraens

Respecto a las cosas positivas que se hicieron en estos años indicó que "el deporte contemporáneo está muy lejos de ser un pasatiempo. Si hay alguien que observó la profundidad de la actividad deportiva, fue don José Batlle y Ordóñez, que en un proceso fundante de la identidad nacional, vio en el deporte un espacio de construcción de ciudadanía, de valores, de organización ciudadana. Ahí tuvimos un gran impulso que luego se quedó. Llegaron décadas en las que el modelo se sostuvo y no creció".

Para Cáceres ,"en 2000, cuando se creó el Ministerio de Deporte y Juventud, el entonces ministro Jaime Trobo, cuya actuación fue muy polémica y quizás por eso no se le reconoce el valor que tuvo, hizo un convenio con autoridades del deporte español y ellos vinieron a Uruguay, hicieron un diagnóstico de situación y trazaron algunas líneas rectoras para el desarrollo deportivo. Ese es un segundo punto importante, de darle al deporte un abordaje riguroso, con sentido estratégico, de desarrollo y de integralidad".

"Después, nosotros empezamos en 2009 firmando el Plan Nacional Integrado de Deportes que es un esfuerzo importante para construir un nuevo rumbo. Allí se impulsó el primer registro de instituciones deportivas, se consultó a una enorme cantidad de actores de la vida deportiva nacional", sostuvo. Y agregó: "También la sanción de la ley del deporte va a ser considerada en su verdadera magnitud con el paso de los años, pero Uruguay nunca tuvo una ley nacional. Esto será fundamental".

De Batlle y Ordóñez a hoy

Cáceres sostiene que "el otro aspecto es qué lugar le damos al deporte. Desde aquel deporte del visionario Batlle y Ordóñez, al de hoy, hay cambios muy trascendentes. Nosotros creemos que el deporte tiene que ocupar un lugar de preferencia porque es el tejido de instituciones deportivas que nuclean cientos de miles de personas que conviven en unidad a partir de la diversidad. Nos propusimos en estos años tratar de incluir al deporte en la agenda pública de manera relevante para que el país reconozca en el mismo un espacio de trascendencia política, económica, social, cultural y deportiva. No puedo decir que estas cosas las cumplimos. Nos sentimos orgullosos de haber iniciado un camino en reconocer y garantizar el ejercicio de un derecho fundamental del deporte como un factor de desarrollo muy importante para el desarrollo de nuestro país. Nos hubiera gustado desarrollar mucho más en materia de diplomacia deportiva. Los deportistas abren el diálogo con los países y mercados en la economía mundial. Los Teros fueron al Mundial. El embajador de Japón me dijo: ‘LLevo dos años acá. En una semana que están Los Teros acá, superaron 10 veces el trabajo que hice durante este tiempo, para lograr conocer a nuestro país’".

También entiende que "la gente le reconoce mucho más significación al deporte en sus vidas, que la que reconoce el sistema político. No puedo decir que la SND cumplió con el objetivo, pero sí iniciamos este proceso. Hoy el deporte tiene un nivel de consideración superior al que tenía. Ese es un camino sin retorno. Con el próximo gobierno se va a seguir profundizando".

Inés Guimaraens

Acerca del desarrollo nacional del deporte, las desigualdades y la paridad de género, el dirigente indicó: "Después de haber analizado el parque de infraestructura deportiva, aparecen desigualdades muy evidentes que no permiten el desarrollo integral del deporte ni el ejercicio democrático de un derecho, por dos motivos principales: uno, porque no hay un verdadero desarrollo nacional, había vacíos muy evidentes de infraestructura deportiva, de entidades deportivas muy débiles y de ausencia de servicios públicos y privados. Por lo tanto, el desarrollo del deporte estaba concentrado en las áreas urbanas, en el litoral y en el sur y apostamos en estos años a un desarrollo integral nacional. El otro déficit, es el de género. Después de haber relevado la cantidad de deportistas, solo el 6,7% eran mujeres. No cumplimos –es imposible por falta de tiempo– el de tratar de cumplir con la paridad de género en el deporte, pero el objetivo que nos trazamos de mejorar la participación femenina en un 100%, lo logramos, porque estamos exactamente en el doble, en el 13.4%".

Asimismo, expresó que "otro objetivo fue continuar la línea del Plan Nacional Integrado de Deporte, de relevar información de manera rigurosa para tomar decisiones. Por eso en 2005 hicimos el primer censo de actividad física y práctica deportiva, en 2015 se hizo el segundo y hasta ahora tenemos relevamientos cuatrimestrales que nos brindan datos de nuestra ciudadanía en cuanto a la actividad física en todo el país. Además, dejamos una SND con una estructura ministerial y una estructura de cuatro áreas con sus cargos políticos de alta responsabilidad cada una: deportes federados, deportes comunitarios, deportes de educación y programas especiales".

El orgullo y cosas en el debe

Cáceres dice que tiene "muchos motivos" para sentirse orgulloso. "Establecimos diálogo con todos los actores del deporte y ese es el camino, tratar de acordar con todos: clubes, federaciones, COU, gremiales de entrenadores, de deportistas, cámaras de instituciones deportivas, periodistas deportivos, profesionales del deporte, también con la educación. También de haber hecho una de las inversiones en infraestructura más grandes que se haya hecho en la historia del país. Nos vamos con una inversión en todo el país, sobre todo en el interior, como nunca se vio".

En tanto, expresó que se va de este cargo "muy contento por logros en el ámbito educativo. Se cumplieron las cuatro ediciones de los Juegos Deportivos Nacionales con 150 mil chiquilines y ocho disciplinas deportivas. Es el principio de un capital de desarrollo educativo y deportivo fantástico para el país. Instalamos los cimientos. Sobre esto hay que seguir construyendo".

También el acuerdo con China –por el cual pasaron 500 deportistas en tres años– que sirvió no solo desde lo deportivo y económico, sino también para que Uruguay sea socio estratégico para generar beneficios directos para el país. Además, a su pedido en China, fue renovado por tres años más, por lo que las nuevas autoridades gozarán del nuevo convenio.

Inés Guimaraens

Respecto a qué ítems le faltaron mejorar, subraya que "en materia educativa, no logramos avanzar todo lo que hubiéramos querido en la incorporación del deporte en los distintos niveles del sistema educativo uruguayo. En 2007 se votó la ley que declaró obligatoria la enseñanza de la educación física en Primaria y pasamos de una cobertura del menos del 20% en escuelas urbanas, al 100% en tres años, que es muy importante aunque con una deuda en la área rural, debiéramos incorporar el deporte como tal en todos los niveles.

Los deportes que más crecieron

A la hora de ponderar en este balance los deportes que más crecieron bajo su mandato, Cáceres enumera algunos, aunque sostiene que no quiere ser injusto con alguno que se le pueda olvidar.

"No puedo evitar hacer una referencia al fútbol. Tiene dos realidades: el proyecto de selecciones nacionales y el fútbol uruguayo. El proyecto es una de las mayores contribuciones que se ha hecho a la concepción de lo que debe ser el desarrollo deportivo integral. El país tiene que sentirse orgulloso y debe reconocer con la misma intensidad con que los países del mundo reconocen y valoran la experiencia de este proyecto que apunta al desarrollo de la personalidad y el carácter de los futbolistas mucho más allá de lo deportivo. Uno puede coincidir o discrepar con la modalidad de juego de Tabárez. Sobre eso no me voy a expedir. Lo que digo es que su contribución fue inmensa dentro de la cancha y mucho mayor fuera de la cancha. Hubo una contribución sustantiva que ha inspirado a otros deportes en su desarrollo particular. El rugby es uno. Ha logrado ascender a los máximos niveles de competencia mundial y lo ha hecho fortaleciéndose institucionalmente y fortaleciendo la cooperación privada nacional e internacional, de manera exitosa, ofreciendo resultados concretos. El rugby ha incorporado el pensamiento y la planificación estratégicos en su desarrollo y ha logrado sostener elencos más allá de sus resultados. Y eso es parte del fenómeno Tabárez también", explicó.

Y añadió: "No puedo decir lo mismo del fútbol uruguayo. Por el contrario, sostengo que continúa viviendo crisis periódicas porque tiene un modelo de desarrollo que no es sustentable: en lo competitivo, en lo deportivo, en lo económico, en lo político y en lo institucional y que hay que revisarlo y cuanto más demoremos, peor. Si bien se han dado pasos importantes, son pasos iniciales. Hay que ir muy a fondo en eso".

Inés Guimaraens

Otros deportes donde se ha trabajado bien "es en la Unión de Surf. En las artes marciales hay federaciones que han ido caminando de manera firme y por eso construimos el centro de deportes de combate. El atletismo, de manera desigual, pero ha tenido contribuciones importantes al desarrollo de su deporte. La vela es otro deporte que hace un trabajo interesantísimo desde hace mucho tiempo".

Cáceres sostiene que "más que los casos particulares, miramos la perspectiva y hoy tenemos 62 federaciones y hace 10 años teníamos 50. Tenemos más clubes, más federaciones y más fuertes. Mejores resultados deportivos nacionales e internacionales. Hubo instituciones que hicieron aportes muy importantes en el cambio cultural y que lograron modelos de desarrollo institucional sustentable con muy buenos resultados deportivos: Biguá, Urunday, Remeros de Salto, Remeros de Mercedes. Clubes que se fortalecieron y aprendieron de sus propios errores y del estudio y la profesionalización de la gestión".

Los mejores atletas

Referí también quiso saber, a su juicio, quién fue el mejor atleta en estos años para Cáceres.

"Me voy a referir a algunos jóvenes que me sorprenden por su inteligencia deportiva, más allá del talento. Dolores Moreira es una deportista extraordinaria con una inteligencia asombrosa en un deporte donde hay que tomar decisiones muy difíciles combinando muchas variables al mismo tiempo y en períodos de tiempo casi insignificantes, y que dando ventajas físicas muchas veces, ha obtenido resultados maravillosos para el país y va a seguir consiguiendo".

Y siguió hablando: "Santiago Urrutia es un talento extraordinario. Un chiquilín que se fue muy jovencito de acá, apenas terminó segundo de liceo y compite en una disciplina donde se toman decisiones a riesgo de vida tomando en cuenta también una multiplicidad de variables. Menciono a ellos dos porque dirigimos una apuesta muy fuerte hacia ellos para su vuelta a los estudios. Los dos abandonaron los estudios. Hoy están dando exámenes. La SND, ellos, sus familias, el consejo de Secundaria, logramos establecer dispositivos que permiten que hoy Santiago, con esfuerzo, haya terminado el primer ciclo y vaya por el segundo y que Lola esté terminando la enseñanza media".

Cáceres agregó que "recientemente me quedé muy sorprendido por Julieta Mautone. Tiene récord panamericano de tiro, fue récord mundial juvenil de tiro en un deporte donde la carrera es mucho más extensa que en otros. Hay un talento increíble en un deporte seguramente desconocido para la mayoría de los uruguayos. Ahí tenemos un talento y una inteligencia emocional y fuerte, importantes. Me sorprendió humanamente".

Inés Guimaraens

Asimismo dijo que quiere "hacer un reconocimiento a Déborah (Rodríguez). Mucho más allá de los resultados deportivos obtenidos, por su peripecia de vida y por cómo se recuperó con autocrítica de situaciones dolorosas adversas y logró superarse. Acaba de ganar una medalla de oro. Tomó una decisión radical en su vida, dejando su cuerpo técnico para irse a otro país con otro técnico internacional y de cambiar la disciplina: abandonar las vallas por los 800 metros. Y lo hizo en un proceso emocionante. Desde la SND que no solo valoramos los podios, valorar los procesos personales, las recuperaciones emocionales y humanas, forma parte también de la evaluación que uno tiene que hacer".

"Si no menciono a Emiliano (Lasa) es un lío. Porque él ha sido el atleta más importante que ha tenido el país en su historia. Ha tenido una actitud como deportista y una actitud de vida como ser humano, extraordinaria. Es un tipo agradecido, sencillo, humilde. Es un ejemplo de un atleta completo".

Y culminó: "Me alegra mucho la participación destacada de mujeres jóvenes inteligentes. Es un elemento a destacar. El ascenso del fútbol general femenino que es aluvional y que va generando talentos, como lo está haciendo el básquetbol femenino. El deporte femenino es un deporte en crecimiento superior al masculino".

LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES QUE SE REALIZARON

1) Tres gimnasios de 40x20 m.

2) Pavimiento en distintas plazas de deportes.

3) Centro de Entrenamientos de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB).

4) Tres pistas de atletismo de pavimento sintético, con tecnología avalada por IAAF, (Montevideo, Durazno y Paysandú).

5) Cancha de césped sintético para práctica de hockey en Montevideo.

6) Adecuación del Estadio Charrúa con cancha de césped sintético aprobado por FIFA.

7) Centro de Entrenamiento de Deportes de Contacto (Judo, Karate, Jiu Jitsu, Boxeo, Lucha, Muay Thai y Taekwondo).

8) Centro de Entrenamiento y Tecnificación de Tenis, en acuerdo con AUT, en las instalaciones de la Plaza 3.

9) Estadio de Playa en Pocitos (Beach Soccer, Beach Volley, Beach Handball, Beach Tenis, Beach Rugby, etc.).

10) Centro de Entrenamiento de Beachg Volley.

11) Gimnasio "Salvador Mauad" para gimnasia artística en Canelones.

12) Cerramiento y climatización de la piscina pública en Dolores.

13) Recuperación del Estadio 8 de Junio de Paysandú.

14) Se entregaron a 104 municipios del país, estaciones saludable de equipos de gimnasia como los que hay en la rambla de Montevideo. Ahora, la segunda etapa incluye híbridos para gente con discapacidad motriz que lo pueden utilizar todos, en 70 lugares en todo el país. Una inversión de $ 22 millones.

LAS PRINCIPALES INVERSIONES DE ESTE PERÍODO

Pista del Parque Batlle (recapado, año 2012): US$ 450.000

3 Pistas (Paysandú, Durazno, Prado) y cancha de césped sintético para hockey: $ 155.000.000

Plaza 11 (gimnasio, piscina cerrada y climatizada, vestuarios, etc.): $ 90.000.000

Plaza 7 (piscina cerrada y climatizada, vestuarios, etc.): $ 45.000.000

Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate: $ 50.000.000

Cerramiento y climatización de piscina en Dolores: $ 35.000.000

Gimnasio en Complejo Gimnasio Sayago: $ 35.000.000

Suministro de Estaciones Saludables de Gimnasia en todos los municipios del país, año 2013: $ 25.000.000

Suministro de Estaciones Saludables de Gimnasia en 70 localidades, año 2020: $ 16.000.000

Centro de Entrenamiento de Básquetbol: US$ 1.250.000

Estadio Charrúa: US$ 1.000.000

Cerramiento y climatización de piscina en Canelones: $ 35.000.000

US$ 20.000.000 se invertirá en los 10 polideportivos que se comenzaron a construir a fin de año con canchas de 40 por 20 metros.

US$ 1.000.000 anual reciben las federaciones contra la presentación de su planificación deportiva. Además hay otro fondo con el que se las apoya en base a criterios flexibles y existe el Fondo Celeste para apoyar proyectos con inversiones de $ 500 mil o $ 1 millón. “Se invierte alrededor de US$ 2,5 millones al año” a nivel federativo dijo Cáceres.

anual reciben las federaciones contra la presentación de su planificación deportiva. Además hay otro fondo con el que se las apoya en base a criterios flexibles y existe el Fondo Celeste para apoyar proyectos con inversiones de $ 500 mil o $ 1 millón. “Se invierte alrededor de US$ 2,5 millones al año” a nivel federativo dijo Cáceres. US$ 10.000.000 suma la inversión del convenio de intercambio con China.

LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO