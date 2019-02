Caída de 8,3% en solicitudes de exportaciones durante enero

Las solicitudes de exportación totalizaron US$ 641 millones en el primer mes de 2019, registrando un descenso de 8,3 % respecto al mismo mes de 2018, según se informó a El Observador desde Uruguay XXI, con base en su informe mensual de comercio exterior.

Se indicó que aunque las exportaciones de lácteos, concentrado de bebidas y trigo son las que tuvieron mayor incidencia positiva en el mes, los menores volúmenes exportados de celulosa y carne bovina tuvieron mayor incidencia negativa, lo que explica el resultado mensual adverso.

Por su parte, las ventas de arroz y madera se mantuvieron estables.

Las ventas de celulosa alcanzaron US$ 129 millones en el mes y fueron 8% menos que en enero 2018. Este descenso se debe a la disminución del volumen exportado, ya que el precio de exportación registró un crecimiento.

Las exportaciones de carne bovina alcanzaron US$ 114 millones, colocándose como el segundo producto más exportado, mostrando un descenso de 27% en la comparación interanual. La disminución se explicó casi en su totalidad por la caída del volumen exportado (25%), aunque los precios de exportación también cayeron (3%). Respecto a los destinos de la carne bovina, China fue el principal comprador en el mes, con una participación de 54% sobre el monto total exportado; le siguió la Unión Europea con el 14%.

Los productos lácteos totalizaron US$ 52 millones, presentando un aumento de 30% respecto a enero 2018. El aumento se explica por el incremento del volumen exportado con un 35%, ya que los precios de exportación presentaron una leve disminución. En cuanto a los destinos, Brasil se ubicó como el principal destino de las exportaciones de productos lácteos, presentando un marcado incremento en relación a enero del año anterior con un aumento de 57%. En segundo lugar se ubicó Argelia, con un monto de US$ 13 millones, manteniéndose como un destino importante del producto.

Las ventas de madera y subproductos mostraron una disminución muy leve en el mes de enero, con un descenso de 0,4% totalizando U$S 42 millones de ventas del producto. El volumen exportado creció 28%, pero la caída de los precios explicaron la caída de las exportaciones de este producto. En relación a los destinos, China fue el principal comprador en el mes con una participación de 47% sobre el total de las ventas, seguido por Portugal y Estados Unidos con 35% y 8% respectivamente.

Las ventas externas de concentrado de bebidas en el mes de enero alcanzaron US$ 37 millones, con un incremento de 38% en relación a enero 2018. Esto se explica tanto por el aumento del volumen exportado (28%) como por el precio de exportación (8%).

Las exportaciones de arroz totalizaron US$ 40 millones en el primer mes de 2019. Aunque el volumen exportado registró un crecimiento de 19%, el precio promedio del arroz se ubicó 18 % por debajo de igual mes de 2018, lo que explica la disminución de 4% en los valores exportados. El principal mercado de exportación continúa siendo Perú, con el 25% de las colocaciones del mes, seguido por Senegal y México. Se destaca la exportación de arroz hacia Senegal en este mes con montos que superan los U$S 7 millones, ya que en enero de 2018 no hubo exportaciones hacia ese destino.

Finalmente, el trigo presentó un total de ventas que alcanzó U$S 31 millones. Cabe destacar, que no hubo ventas de trigo en enero de 2018 y que las cifras exportadas en este mes fueron mucho mayores a las de meses anteriores.