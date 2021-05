Caída del bitcoin: Elon Musk anunció que Tesla ya no aceptará la criptomoneda

Tesla Inc suspendió el uso del bitcoin para comprar sus vehículos debido a preocupaciones climáticas, dijo el miércoles el presidente ejecutivo Elon Musk en un tuit, revirtiendo la postura de la compañía ante las protestas de algunos ambientalistas e inversores.

El bitcoin, la moneda digital más importante del mundo, llegó a caer en la jornada más de 18% —la mayor parte después del tuit— desde unos US$ 58.000 hasta cotizar en torno a los US$ 47.000. Tesla Inc reveló en febrero que había comprado 1.500 millones en la criptomoneda y que pronto la aceptaría como pago por automóviles, generando un alza aproximada de un 20% en la moneda digital.

Musk dijo el miércoles que Tesla no vendería nada en bitcoin y que tiene la intención de usar la criptomoneda para transacciones tan pronto como la minería sea más sostenible.

La moneda digital se crea cuando las computadoras de alta potencia compiten con otras máquinas para resolver complejos acertijos matemáticos, un proceso que consume mucha energía y que en la actualidad a menudo se basa en la electricidad generada con combustibles fósiles, particularmente carbón.

Al ritmo actual, dicha “minería” de bitcoin consume aproximadamente la misma cantidad de energía anualmente que los Países Bajos en 2019, según los últimos datos disponibles de la Universidad de Cambridge y la Agencia Internacional de Energía.

Algunos inversores pusieron en duda los planes de Tesla hace meses. “Por supuesto, estamos muy preocupados por el nivel de emisiones de dióxido de carbono generadas por la minería del bitcoin”, dijo en febrero Ben Dear, director ejecutivo de Osmosis Investment Management, un inversor sostenible que gestiona alrededor de US$ 2.200 millones en activos que tiene acciones de Tesla en varias carteras.

El propio Musk cree firmemente en las monedas digitales, pero también aboga por la tecnología limpia.

“La criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medioambiente”, dijo Musk.

Fuente: El Cronista-RIPE