Caja de Profesionales insiste en cobrarle a profesionales que no ejerzan sin dar nada a cambio

El nuevo Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) presentó al Poder Ejecutivo una batería de medidas urgentes para atender la crisis financiera del organismo entre las que destacan pedirle que aporten a los afiliados pasivos y a los profesionales que no ejercen un aporten anual de unos $ 4 mil.

En una entrevista con el semanario Búsqueda, la presidenta del Directorio la presidenta de la Cjppu, Virginia Romero, argumentó por qué se planteó esa medida y qué se busca. Según Romero, todavía no está claro si esa iniciativa va a prosperar o no. "Lo que sí creemos es que debemos fiscalizar mejor al que declara no ejercicio y podría estar ejerciendo. Entonces, si la persona tiene que venir a hacer una declaración jurada anual, bianual o trianual, es una forma de verificar que sigue manteniendo su condición de no ejercicio libre de la profesión", comentó.

Romero consideró que esos profesionales que no ejercen son una "fuente de ingresos" y generan un "costo administrativo para la Cjppu. "Que sean $ 4 mil o $ 500 no lo sabemos. Pusimos un importe; quizás el monto sea menor. El motivo de por qué tenga que pagar no es que le cobramos por el no ejercicio, sino que venimos por el otro lado: por la fiscalización", argumentó.

La presidenta de la Caja de Profesionales admitió que puede haber casos de profesionales que declararon el no ejercicio que deban pagar por el hecho de ser egresados universitarios. En la entrevista con Búsqueda fue interrogada si esa medida la parecía justa.

"¿Y es justo que el activo deba pagar? Lo que decimos es que tenemos que fiscalizar a todo ese grupo. ¡Ninguna de las medidas tienen algo de justicia! Son medidas que en el muy corto necesitamos ponerlas. Si me dijeras tenés 10 años, todo iría de otra manera. Lo que hicimos fue costear esa medida. Si mañana el Poder Ejecutivo dicen "cobren $ 500", bueno da para tanto", respondió Romero, quien añadió que no está previsto que ese aporte genera algún tipo de beneficio para esos potenciales nuevos contribuyentes que se pretenden incluir para ayudar a reducir los números rojos del organismo.

"Sabemos que no son simpáticas las medidas, lo hemos dicho desde el primer día. Pero venimos a salvar la caja, que no se salva si no tenemos quien ponga el dinero", declaró la presidenta de la Cjppu.

También algunos directores propusieron que el aporte de los profesionales dependientes del BPS vaya para la Caja de Profesionales. "Sería para los nuevos y no para quitárselos al BPS. Es una propuesta que está acompañando todo este paquete de medidas en discusión para más adelante", declaró Romero a Búsqueda.

Otra de las medidas es la de que los afiliados pasivos aporten al organismo. Según explicó Romero a El País, esta no será una tasa plana sino que será una tasa progresiva que en promedio es del 6,5% hasta un 7% aproximadamente. Dicha tasa se calcula de acuerdo al monto de la pasividad de cada afiliado, empieza desde el 0% hasta un 7%, aunque hay excepciones que superaría ese máximo en el caso de los pasivos que tienen más monto de pasividad.

El déficit de la Caja de Profesionales para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Para activar varias de las medidas que que promueve el nuevo Directorio de la Caja de Profesionales para equilibrar sus números y evitar la quiebra, se deberá aprobar una ley en el Parlamento.