Cámara de Transporte expulsó a Óscar Dourado de su directiva

La Cámara Uruguaya de Transporte resolvió este miércoles expulsar al empresario Óscar Dourado de su directiva, informaron a El Observador fuentes del sector. Hasta hoy, Dourado era el tesorero. Tanto él como Juan Salgado, que preside la cámara, y Walter Sosa, que se desempeña como secretario, fueron electos para sus cargos en marzo de 2018.

La decisión de expulsar a Dourado fue tomada luego de que la Justicia lo condenara junto a otras 12 personas por participar en una maniobra de abigeato en la que fueron robadas 300 vacas. Por esa causa, todos llegaron a un pacto con la Fiscalía o con el denunciante. Ocho de ellos pactaron un "acuerdo reparatorio" con la defensa de la empresa propietaria de los animales robados, y los restantes acordaron con la Fiscalía la suspensión condicional del proceso, es decir, dejar sin efecto el juicio a cambio de cumplir con determinadas medidas, como devolver los animales a sus legítimos dueños.

Cuando se enteró de que el ganado pertenecía a un productor que no lo había vendido decidió inmediatamente devolverlo "sin pensarlo", expresó Dourado. "En el peor momento que tengo que enfrentar en mi vida confirmo que no me he equivocado", señaló. Dourado pactó con la Fiscalía no ir a prisión a cambio de devolver los animales a su legítimo dueño, al igual que el resto de los implicados en el caso.

Además, el presidente de la Gremial Única del Taxi enfrenta dos denuncias penales más, una por estafa y apropiación indebida, y otra por violencia privada y amenazas. La denunciante, Verónica Artola, asegura que Dourado se apropió de su campo y que más adelante la amenazó para que se fuera de la propiedad, que está a 15 kilómetros de la localidad de San Jorge, en Durazno. Sobre este tema, el empresario decidió no dar declaraciones.