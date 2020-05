Cambiasso sobre Godín en Inter: "No se siente cómodo pero termina imponiéndose"

El exvolante de Inter Esteban Cambiasso emitió un juicio positivo sobre la actuación de Diego Godín en su primera temporada con la camiseta neroazzurra.

En declaraciones a Sky Sports, el argentino que defendió a Inter entre 2004 y 2014, expresó: “Godín no puede ayudar en la fluidez del juego, pero tiene la humildad de intentar hacerlo lo mejor que puede con las cosas que le pide Conte. Hay que tener en cuenta que no se siente cómodo, pero termina imponiéndose bien en el centro del área. No ha mostrado ningún error importante y termina pasando desapercibido en todos los partidos. No hay datos negativos para decir que no se ha adaptado. Ha tenido la humildad de aceptar todo lo que Conte le ha pedido", aseguró el argentino.

Camilo dos Santos

De los 35 partidos que lleva disputados Inter esta temporada , Godín ha jugado 23, en 19 de ellos fue titular.

En octubre del año pasado, el entrenador Conte declaró: "Para Diego ha cambiado la manera de jugar. Está trabajando mucho a nivel táctico y a nivel físico. El juego es totalmente distinto, nuestra idea es defender arriba, con 50 metros por atrás. Debe seguir trabajando, es un chico serio que quiere aprender".

Conte es la antítesis de Diego Simeone y sus conceptos de defender recostado sobre el área, jugar en largo y contragolpear. El ex DT de Juventus y Chelsea es cultor de la escuela de Pep Guardiola y del juego de posición y posesión. Es más, en la mayoría de sus partidos juega con tres zagueros y les pide que incursionen en campo ofensivo además de que saquen siempre la pelota prolijamente por abajo para que sean constructores de las ofensivas desde su propio campo. En Atlético de Madrid, Godín jugaba de memoria con José María Giménez o con el montenegrino Stefan Savic cuando Josema quedaba afuera.

El zaguero uruguayo de 34 años el octavo futbolista que más minutos acumula en esta temporada en Inter. Sin embargo, en la zaga tiene por delante al holandés Stefan De Vrij y al eslovaco Milan Skriniar. Incluso en alguna ocasión, el capitán de la selección uruguaya quedó relegado por el juvenil Alessandro Bastoni