Canelones capta inversores pero preocupa pérdida de identidad de la costa

Desde hace dos décadas, Ciudad de la Costa experimenta un crecimiento sostenido tanto en número de habitantes como en materia de infraestructura. Y ese proceso de expansión se ha incrementado notoriamente en los últimos años, registrando niveles de inversión que ubican a esta zona como una de las mejor ranqueadas en el país. Solo en el año 2020 se presentaron 75 proyectos de inversión por una cifra total superior a los US$ 1.200 millones, de los cuales 55 refieren a inversiones inmobiliarias y entre ellas el 40% ya está en ejecución.

Según datos de la Agencia de Promoción a la Inversión de la Intendencia de Canelones —a los que accedió El Observador—, el sector inmobiliario es, por lejos, el más millonario en Canelones e invirtió un total de US$ 3.531 millones en desarrollos para la zona. El rubro industrial totalizó US$ 351 millones, el comercial US$ 343 millones y el logístico US$ 119 millones.

La transformación del territorio es notoria, y en estos momentos se apoya en el desarrollo de la infraestructura comercial y funcional que se relaciona con el incremento de habitantes —según el censo de 2011 tenía 91.284 habitantes, y desde entonces el municipio siguió creciendo—, y da lugar a un fenómeno que consagra a la Ciudad de la Costa como un territorio de oportunidades donde aún hay mucho para hacer.

Teniendo en cuenta este proceso es que surge la necesidad de implementar un plan de trabajo orientado a mejorar e incrementar la cantidad y calidad de los proyectos de inversión que se emplacen en territorio canario. En este contexto surgió el programa “Canelones: tierra de oportunidades; un lugar para vivir”, que va a generar un foro de arquitectura y urbanismo focalizado en el territorio de Ciudad de la Costa.

La propuesta del foro es tener diez disertantes para aportar diferentes miradas sobre el proceso de desarrollo en gestación, y así enriquecer la mirada sobre un fenómeno que impacta en el paisaje de la zona. El ingreso es por invitación, y se harán de acuerdo al vínculo de los empresarios con los acontecimientos.

“El apoyo de la Intendencia Municipal de Canelones y la Agencia de Promoción a la Inversión de la Intendencia, nos permite generar un espacio donde confluyen los desarrolladores inmobiliarios, los arquitectos, los urbanistas, los habitantes y la administración del estado de modo tal que la discusión se nutre de todas las miradas e inquietudes posibles”, dice un comunicado que explica los objetivos del programa.

Además, explica que este espacio de discusión entre desarrolladores inmobiliarios, estudios de arquitectura, empresas constructoras y los habitantes, generará aportes sustanciales sobre cómo con las distintas intervenciones se construye una identidad urbana.

La inauguración

El pasado martes, se lanzó el programa en un evento con participación de empresarios de las diferentes industrias, representantes de la comuna canaria, entre ellos el Intendente Yamandú Orsi, y el director del proyecto, Diego Flores.

“Quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en el proceso para inaugurar un espacio en el que nos proponemos generar las condiciones para debatir acerca del territorio que tenemos, y del territorio que queremos”, comenzó Flores.

Luego contó que hace meses tuvo el primer acercamiento con la Agencia de Promoción a la Inversión de la Intendencia para proponer la iniciativa, y se encontró con una administración sensible a generar estos debates por la responsabilidad que supone estar al frente de un departamento que tiene la franja del territorio nacional con mayor crecimiento registrado en los últimos años.

“La preocupación en materia de desarrollo por parte de la gestión al frente de la intendencia, es la que permitió que el territorio creciera generando eso que es tan importante para la construcción de la comunidad: la sensación de identidad, de vínculo entre el habitante y el territorio”, sostuvo Flores.

Destacó que ante el aluvión de inversiones que se registraron en los últimos años, podía perderse la identidad del departamento pero, por el contrario, hubo una vocación de la comunidad con un correlato en la intendencia por mantener el carácter de semi ruralidad del territorio.

Foto: Leonardo Carreño. Yamandú Orsi

En el evento, también habló el intendente de Canelones, Yamandú Orsi que comenzó recordando cómo estaba la zona más de una década atrás: “Mirar para un lado, y para otro y recordar cómo estaba todo 15 años atrás me hace ser consciente de que ha habido un cambio, pero es un cambio que no rompe con esa armonía de la Ciudad de la Costa”, señaló. Y aseguró que, para que sucediera de tal forma fue necesaria la discusión permanente con el equipo de planificación.

En ese sentido concluyó: “Hay que aprovechar este foro para tener claro qué es lo que tenemos y hasta dónde podemos ir”.