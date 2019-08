Carlos Sánchez, el emblema de Sampaoli

El polivalente Carlos Sánchez, abrió el camino a la goleada de Santos: 6-1 en Vila Belmiro ante Goiás, donde jugó el floridense Leandro Barcia. Con el triunfo Santos sigue líder del Brasileirão y Sánchez lleva cinco goles de los 23 que marcó Santos en 13 partidos del Brasileirão.

Edinson Cavani comenzó la temporada 2019/20, con un nuevo título, el vigésimo que logra en Paris Saint Germain. El salteño fue titular en la victoria del club parisino 2-1 ante Rennes, en partido jugado en la ciudad china de Shenzhen, para ganar el trofeo de Campeones, el que vence al campeón de la Liga y el de la Copa de Francia.

Los 20 títulos de Cavani en PSG

Tras ganar el trofeo de Campeoens, son 20 los títulos que lleva Edinson Cavani en PSG:

Ligas (5): (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19.

Copa de Francia (4): 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18

Copa de la Liga (5): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18

Trofeo de Campeones (6): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Por Ucrania, Dinamo de Kiev, con un gol de Carlos De Pena, ganó 3-0 de visita a FC Lviv, por la segunda fecha del Premier League de Ucrania. Dinamo Kiev, es líder tras dos fechas de Liga, una semana después de ganar la Supercopa de Ucrania tras vencer en la final a Shakhtar Donetsk.

Por Segunda División de Austria, fue expulsado Maximiliano Moreira en el empate de su equipo Austria Klagenfurt: 4-4 ante FC Liefering.

Por Superliga de Argentina, con gol del ex Racing, Diego Martín Zabala, Rosario Central ganó 1-0 a Talleres de Córdoba que dirige Alexander Medina. En el equipo rosarino ingresó en el complemento Sebastián Ribas. El partido se jugó en el Gigante de Arroyito.

También en Argentina, el golero de Lanús Agustín Rossi le detuvo un penal a Nicolás De La Cruz, en el triunfo de River Plate 3-0 ante Lanús. Nicolás De La Cruz remató el penal al estilo "Panenka" con remate suave y en caída y el meta de Lanús, lo atajó.

Por Colombia, hubo gol de Matías Cabrera para el triunfo de Deportivo Cali 2-0 ante La Equidad.

En Chile, gol de Gonzalo Freitas, para Everton de Viña del Mar que dirige Gustavo Díaz, en la igualdad como visitante 1-1 ante Deportes Antofagasta.

En Quito, marcó un gol de penal, Rodrigo Aguirre, para el empate de la de Liga de Quito, 1-1 ante Macará de Ambato.

En Bolivia, Bolivar de Mauricio Prieto y Ángel Rodríguez, quien estuvo como suplente, ganó 1-0 a Always Ready. A los 90+4’ el árbitro Raúl Orozco hizo el gesto del VAR y sancionó penal para Always Ready (no hay VAR en el fútbol boliviano). El penal para Always Ready, lo ejecutó el delantero uruguayo William Ferreira, y se estrelló en el palo.

En la Major League Soccer, gol de Diego Rossi para el triunfo de Los Angeles FC, 2-0 ante New England Revolution, donde ingresó Diego Fagúndez en el segundo tiempo.

Tras tres fechas disputadas por el Apertura de México, Santos Laguna es único líder con nueve unidades.El elenco que dirige Guillermo Almada ganó 2-1 ante Atlas en Guadalajara, con dos goles de Brian Lozano, ex Defensor Sporting y Nacional.

Comenzó el torneo de ascenso en México, en el que Venados, con un gol de Gonzalo Camargo, ganó 2-1 en su visita a Loros de la Universidad de Colina.

Por el Apertura en El Salvador volvió a caer Once Municipal que dirige el salteño Pablo Quiñones, 3-0 en su vista a Alianza, en el Cuscatlán de San Salvador.

Comenzó la Premier League en Sudáfrica con victoria de Mamelodi Sundowns, 2-0 ante SuperSport United. En Mamelodi Sundowns, ingresó Gastón Sirino, en el segundo tiempo, no así Mauricio Affonso quien no integró el plantel.

Alfredo Arias cesado

Tras igualar 1-1 como locatario ante Audax Italiano, fue cesado en su cargo de entrenador de Universidad de Chile, el uruguayo Alfredo Arias. Tras 16 fecha, Universidad de Chile marcha antepenúltimo en el torneo de liga de Chile, con 14 puntos en 15 partidos, uno más que Deportes Antofagasta y Universidad de Concpeción, los colistas.Arias llegó a la “Uchi”, en el pasado mes de marzo, en reemplazo del argentino Frank Kudelka. En total en Universiad de Chile, Alfredo Arias dirigió 12 partidos por liga, con un triunfo (4-2 ante Deportes Iquique), siete empates y cuatro derrotas. Por Copa Chile, la Universidad de Chile, con Alfredo Arias, como DT, jugó cuatro partidos, con tres victorias y un empate.