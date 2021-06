Carlos Tévez, por quien Peñarol hizo contactos en 2019, dejará Boca

El delantero argentino Carlos Tévez anunciará este viernes el fin de su actual ciclo en Boca Juniors, el club en el que es ídolo y capitán, según informaron los principales medios deportivos de su país.

El atacante de 37 años convocó a una conferencia de prensa para este viernes a la hora 180 sin dar a conocer los motivos de su comparecencia, pero los canales y portales del vecino país confirman que el atacante dejará al xeneize, al tener discrepancias con la actual conducción del club.

La interrogante es si el delantero seguirá en actividad o si le pondrá el cierre a su carrera deportiva de forma definitiva.

Algunos medios destacaron que Tévez podría seguir jugando en ligas de menor exigencia, como la MLS de Estados Unidos, según indicó TyC Sports este viernes al mediodía.

Daniel Jayo / Pool / AFP

Tévez y su gol en el último clásico

Tévez debutó en Boca Juniors en 2001 y desarrolló una gran carrera internacional pasando por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus, Boca, Shanghai Shenhua de China y nuevamente en el club de La Bombonera en el actual ciclo.

Cuando lo quiso Peñarol

Hace menos dos años, en octubre de 2019, Peñarol se interesó por Carlos Tévez, quien en ese entonces, a fin de año, terminaba contrato con Boca Juniors.

El objetivo de los aurinegros era sumarlo para la temporada 2020.

"No es ningún bolazo. Peñarol está interesado en contar con Tevez para la temporada que viene. Si bien por ahora todo está en pañales y no hemos hablado con él, esta tarde (del miércoles) nos comunicaremos con su representante, Adrián Ruocco", explicó en aquel momento a Referí una fuente del club.

Carlos Tévez y Nahitan Nandez

La idea en ese entonces fue tener un jugador “clase A” como había ocurrido cuando se fichó a Maxi Rodríguez, indicaron.

Pero las tratativas no avanzaron. En noviembre se cayó la posible llegada del jugador al Campeón del Siglo.

“Sería casi imposible”, dijo el entonces presidente de Peñarol, Jorge Barrera, al hablar sobre el fichaje del argentino.

“Por supuesto que cualquiera quisiera tener a Carlos Tevez y Peñarol quisiera tener a Carlos Tevez pero sería una falta de respeto a Boca y a los hinchas de Peñarol a los que ilusionaría con algo que desde el punto de vista objetivo es casi imposible”, dijo Barrera en comunicación telefónica con Fox Sports.

Barrera también explicó los motivos que descartaban la llegada del crack argentino. “Tenemos un tema económico importante porque la realidad del punto de vista de monto, de lo que se paga salarialmente en un país y en otro, y en un equipo y otro, son realmente grandes. Yo no podría ilusionar al hincha de Peñarol con que podemos tener la chance de contratar a Carlos Tevez”.

Carlos Tévez en la Juve

Dos años después, ya con 37 años, Tévez se plantea la pregunta, en el imaginario del hincha, si el argentino no tendría inconvenientes en jugar en Uruguay, donde otros veteranos argentinos y conocidos suyos son figuras como Gonzalo Bergessio, Andrés D’Alessandro y ahora también su excompañero en Boca Lucas Viatri, ex Peñarol y ahora en Deportivo Maldonado. La pregunta aún no tiene respuesta. El primer paso será el anuncio de su salida de Boca.

"Hay Tévez para rato", había dicho Carlitos en enero de ese año, al hablar sobre su futuro en Boca y en el fútbol.