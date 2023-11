Carolina Cosse aceptará la precandidatura este viernes y pedirá licencia como intendenta "aproximadamente en marzo"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, confirmó que este viernes aceptará la precandidatura a la Presidencia por el Frente Amplio (FA) y aseguró que "aproximadamente en marzo" pedirá licencia en la comuna.

"Yo siempre he aceptado y siempre he seguido los pedidos que el FA me ha formulado. Y siempre he estado en los lugares que los frenteamplistas quieren que esté", señaló Cosse en una entrevista con Más temprano que tarde de El Espectador.

La intendenta había dicho en plena campaña departamental, a fines de enero de 2020 en una entrevista con En Perspectiva, que estaba dispuesta a estar al frente de la Intendencia de Montevideo por cinco años.

"Estoy dispuesta a estar los cinco años si soy electa intendenta", expresó en ese entonces a El Observador. Por ese entonces el precandidato a intendenta Álvaro Villar había propuesto a sus competidores –Cosse y Daniel Martínez– firmar un compromiso de que estarían cinco años en la intendencia y que, por ende, no aspirarían a la Presidencia.

Cosse aseguró entonces que ella estaba "dispuesta" a "asumir la responsabilidad por cinco años". “Yo sé que hay muchas discusiones que se están llevando adelante y entiendo el estado de ánimo de las bases. Por eso pongo a disposición del Plenario esta postura si en algo puede ayudar a que las cosas fluyan mejor”, afirmó la entonces senadora.

Este miércoles fue consultada por este tema. "Cuando era la campaña para la intendencia surgió en los medios que si firmábamos para quedarnos los cinco años y yo dije que le ofrecía al FA si querían armar un documento, que estaba dispuesta a firmarlo. El FA no me lo pidió ni a mí ni a los otros candidatos", argumentó.

Y luego remarcó que forma parte de un "proyecto colectivo". "No me ofrecí para ser precandidata, han venido unos 14 sectores, hay una realidad del país que creo que necesita un cambio real. He meditado esto profundamente, he participado y dejado que pase un tiempo en la elaboración del programa y en definitiva es eso", sostuvo.

Respecto a los "tiempos", dijo que serán los siguientes: "Este viernes voy a aceptar la precandidatura. Vamos a ver si el congreso, que es el que va a definir, del 8, 9 y 10 de diciembre. Si el congreso decide lanzar las precandidaturas llevadas ahí, ahí seré precandidata. Después del congreso del 10 de diciembre. Voy a seguir trabajando como intendenta, haré política como hago ahora que no colida con mi trabajo y aproximadamente en marzo me voy a dedicar de lleno en la campaña. Voy a pedir licencia hasta las elecciones internas, después de eso tomaré algún otro tipo de definición".