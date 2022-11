Caso Astesiano: conflictos internos de Fiscalía empañan investigación

Este martes se oficializó una decisión que parecía anunciada. Ya desde el sábado, el fiscal de Corte, Juan Gómez, había respondido a los dichos de la fiscal Gabriela Fossati que "sería una irresponsabilidad" removerla del caso Astesiano. Tanto Gómez como el presidente, Luis Lacalle Pou, coincidieron en que lo mejor es que Fossati, que es quien comenzó la investigación por la adulteración de pasaportes que involucra a Alejandro Astesiano, que estaba encargado de la custodia presidencial, lo termine.

Las responsabilidades de Lacalle Pou y Gómez sonn distintas. El presidente, aclaró, tan solo expresaba su opinión personal. Gómez tenía en sus manos la posibilidad de apartar a Fossati del caso si lo entendía pertinente. En un discurso que se ciñó estrictamente a lo técnico, el fiscal de Corte alegó que no hubo un pedido formal de la fiscal de alejarse del caso.

Fossati pidió el cambio de fiscalía amparándose en lo que ella entendió que es una promesa que Gómez le había hecho: en noviembre pasaría a encabezar una fiscalía de Delitos Complejos. Actualmente, ella se desempeña en Flagrancia, que —a grandes rasgos— se ocupa de hurtos, rapiñas, estafas menores, entre otros. Al acercarse la fecha de su supuesto traslado, Gómez decidió que debía quedarse en donde está hasta que culmine el caso Astesiano, lo que generó la molestia de la fiscal.

Ahora, la fiscal cimienta su insistencia en cambiar de fiscalía en la densidad de la investigación. En Flagrancia es la encargada de trabajar todos los delitos a excepción de los homicidios, los delitos sexuales, los económicos y los vinculados a drogas. Por eso, también tiene más casos a los que abocarse, el promedio por fiscalía es de unos 500. A los fiscales de flagrancia una vez por mes les toca entrar en turno durante una semana y en ese lapso todos los delitos que ocurran en determinada zona (alguna de las cuatro zonas operacionales de Montevideo) les toca a esa fiscalía de turno.

Si bien este lunes Fossati había vuelto a asumir las responsabilidades que significa el turno, Gómez anunció en conferencia que la exoneraría del correspondiente a este mes y al siguiente. En Delitos Complejos no tendría que abocarse a esos delitos de menor porte que le exigen intervenciones frecuentes –cuantiosas formalizaciones, órdenes de detención, renovación de medidas cautelares–.

Seguir investigando el caso Astesiano en el contexto en el que se encuentra, a los ojos de Fossati, perjudicaría la investigación porque no le permitiría dedicarle el tiempo suficiente a la causa que ha demostrado tener varias ramificaciones. En la carta que envió al fiscal de Corte, pidió que la trasladaran a ella con el caso, e hizo hincapié en que la investigación debe manejarse en esa órbita para que llegue a buen puerto. Según supo El Observador, se extendió en sus argumentos de por qué la investigación no debe permanecer en Flagrancia, pero también hizo una recopilación histórica de los contactos laborales que tuvo con él y las conversaciones que tuvieron este año sobre su traslado a Delitos Complejos.

Gómez no dio una respuesta concreta de por qué le negó este pedido, más allá de aducir la dilación del traslado a "cuestiones internas de fiscalía" y que no es tan fácil como parece pasar un caso de una fiscalía a otra –hay criterios estipulados para autorizar los traslados–. Hizo hincapié en que no pidió que la desafecten del caso, como había trascendido públicamente.

Si bien el fiscal de Corte ya había adelantado su posición desde el fin de semana, este martes el presidente expresó una posición coincidente: “Si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? Si tiene todos los elementos y sabe adónde va (...) No puede quedar la duda de si se cambió una fiscal o no se cambió (...) Si no, comienzan las suspicacias. ‘La cambiaron. ¿Por qué la cambiaron?’".

¿Fiscalía de Flagrancia o de Delitos Complejos?

El fiscal de Corte insistió en que los delitos por los que se ha formalizado la investigación ante la Justicia "nada tienen que ver con las competencias de las fiscalías de delitos económicos" y complejos, puesto que el delito principal es la supresión de estado civil.

Los otros dos delitos imputados fueron asociación para delinquir y tráfico de influencias. A su vez, Fossati dijo en audiencia que los indaga por lavado de activos, que sí es un delito económico. Consultado por eso, Gómez respondió que no es en esos términos que ella formalizó la investigación frente a la Justicia. "Es una eventual tipificación futura. Estamos hablando al día de hoy. Si se dan esas tipificaciones se verá si hay una solicitud de traslado eventual, muy eventual, de una investigación o de un procedimiento de otro fiscal", expuso.

Si bien es cierto que Fossati no pidió su apartamiento del caso y que si entendía que la complejidad de la investigación superaba las capacidades que tiene en Flagrancia podría haber pedido el traslado a otro fiscal antes, no es cierto, tal y como dice Gómez, que no se cambie de fiscal en medio de las investigaciones. Uno de sus principales argumentos fue que "en el medio del río no se cambia de caballo".

De hecho, sucede frecuentemente cuando se traslada a un titular de una fiscalía a otra. En materia de casos de alta complejidad hubo un ejemplo la última semana: Ricardo Lackner dejará la fiscalía de Delitos Complejos y el caso por la fuga de Rocco Morabito de Cárcel Central lo seguirá otra fiscal.

Fiscalía General con clima tenso que roza la rencilla personal

En Fiscalía, donde la mediatización de las cuestiones internas está mal visto, la decisión de Fossati de expresar su enojo por la dilación de su traslado en los medios de comunicación fue vista como una actitud "adolescente" y perjudicial a la investigación. Por su parte, la fiscal indicó en su cuenta de Twitter este domingo que trabajaría para conseguir "el mejor contexto para el buen desarrollo de una investigación" que lleva.

La relación entre Fossati y Gómez era buena, de hecho fue él quien la eligió para ocupar ese rol cuya ocupación ahora posterga en Delitos Complejos. Ella era una acérrima enemiga de la gestión de Jorge Díaz –con quien tuvo varios cruces– pero valoraba de Gómez su honestidad y su trayecto dentro de Fiscalía. Este fin de semana, en diálogo con Montevideo Portal, lamentó su falta de respaldo.

“Creo que la importancia de la investigación amerita que sea asignada a un fiscal que tenga respaldo real de la jerarquía”, fue la frase que utilizó Fossati el sábado y que enojó a Gómez.

Gran parte de su alocución este martes estuvo dedicada a demostrar que la Fiscalía General de la Nación ha manifestado su apoyo de diversas maneras a la investigación. En esa oportunidad mencionó que puso a su disposición al equipo de la Unidad de Contexto y Cooperación Internacional y anunció que la exoneraría de más turnos.