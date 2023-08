Caso Rubiales: renuncia un jugador a la selección, la Fiscalía de Madrid lo denuncia, el gobierno lo condena y el mensaje de Iker Casillas

El escándalo que se instaló tras lo ocurrido en la premiación de la final del Mundial femenino 2023, luego que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en plena ceremonia de premiación, generó distintas repercusiones y el anuncio de este viernes que no dimitirá.

El exentrenador de la selección española, ahora en PSG, tuvo palabras de elogios para la gestión de Rubiales en la federación, pero no quiso dar opinión sobre lo que ocurrió el domingo.

"Su labor ha sido sobresaliente", dijo el técnico.

Luis Enrique, sobre Rubiales:



"Si tengo que hablar desde mi experiencia, su labor en la RFEF ha sido sobresaliente".



"Sobre los hechos recientes, él ha reconocido sus errores y no creo que tenga que dar opinión al respecto".

El mensaje de Iker Casillas

En medio de toda la polémica, el golero campeón del mundo con España en 2010, Iker Casillas, posteo:

Vergüenza ajena. 🤦🏻‍♂️

Renunció un jugador de la selección de España tras el caso Rubiales

También generó que el futbolista Borja Iglesias, de Betis y de la selección española, anunciara su renuncia al combinado a raíz de lo que ocurrió y la forma en que continuó el tema.

"Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", escribió en su cuenta.

Y agregó: "Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

Así lo publicó en sus redes:

Estoy triste y decepcionado.



Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera.

La condena del gobierno español a Rubiales y denuncia de la Fiscalía de Madrid

La número tres del gobierno español en funciones, Yolanda Díaz, tachó este viernes de "inaceptable" el discurso de Rubiales, quien rechazó dimitir.

"Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", afirmó Yolanda Díaz, una de las vicepresidentas del gobierno y ministra de Trabajo, en la red social X.

Bajo fuertes críticas por su comportamiento, Rubiales anunció en una asamblea de la RFEF que no dimitirá y, aunque se disculpó, dijo que el beso a Hermoso fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

Rubiales comparó el beso con el que le daría a una hija suya: "no hay deseo y no hay posición de dominio".

"El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual", indicó de su lado en la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien agregó: "Rubiales busca su impunidad. (...) Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola".

Por su parte, la Fiscalía de Madrid denunció por agresión sexual.

Así fue el discurso de Rubiales ante la Asamblea Extraordinaria

En su exposición este viernes en una Asamblea Extraordinaria de la RFEF, Rubiales dejó establecido que no dimitirá.

Primero pidió "perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco, lo voy a explicar ahora porque estoy aquí para explicarme, cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habeis visto".

El presidente se refería al momento en que se tomó los testículos.

Luis Rubiales, tras la Asamblea Extraordinaria de la RFEF:



"Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto"

Utilizó a Jorge Vilda, el entrenador para explicar su reacción.

"Quiero mirar a Jorge Vilda. Hemos pasado por mucho en estos años. Tú has pasado lo mismo que lo que me están haciendo ahora a mi. Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de ‘ole tus huevos’. De nuevo tengo que pedir disculpas a la Casa Real, a la reina y a la infanta", dijo.

Luis Rubiales se dirige a Jorge Vilda: "Te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí: un discurso falso tratar de transformarlo en verdad. Hemos sufrido y tragado mucho, pero hemos estado juntos"

Luego de esto le ofreció públicamente continuar siendo el entrenador de la selección española por cuatro años más con una remuneración de 500.000 euros al año.

Lo comparó con el beso a su hija y acusó a los medios

Luego, comenzó la explicación sobre el beso en la boca a Hermoso en plena ceremonia de premiación.

"Toda la gente que había allí, entre ellas parte de mi familia, mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además toda la gente comprende eso, aunque se esté vendiendo otra cosa en mucho de los medios. Tanto los que están dominado o rindiendo pleitesía al Sr. (Javier) Tebas (presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España) como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo que es una gran lacra en este país"

Las explicaciones Luis Rubiales: "El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. No hay deseo ni posición de dominio"

Rubiales sobre el beso a Hermoso: "Fue mutuo, eufórico y consentido"

El presidente de la Federación Española explicó la forma en que sucedió el escándalo en la premiación del Mundial.

"Fue mutuo, eufórico y consentido. Y esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. No. Fue consentido. Miren ustedes, esta jugadora falló un penal... yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración y dije: 'Amiga, no llores, tienes que estar tranquila y contenta y orgullosa de quién es tu padre'.

Las explicaciones de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Fue espontáneo, mutuo y consentido (...) Hija mía no llores, tienes que estar contenta y orgullosa de quien es tu padre"

"Ella me tomó por la cadera o las piernas, no recuerdo. Me levantó del suelo y casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo. Y yo le dije, 'olvídate del penal, estuviste fantástica, sin ti no hubiéramos ganado el Mundial'. Ella me contestó, 'eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?', y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito, con varios manotazos (palmadas) en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

Las explicaciones de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'"

"Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideas y mi verdad"

Las explicaciones de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideas y mi verdad"

Finalmente cerró con un con un mensaje que, sorprendentemente, fue aplaudido efusivamente por los dirigentes mientras informaba y exclamaba que no iba a dimitir.

"¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues le voy a decir algo, ¡no voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!".