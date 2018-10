Cavani y las lágrimas del sacrificio

El mundo miró asombrado. El hombre lloraba emocionado. Se quebró cuando imaginó a la gente en su país. Y mientras se secaba las lágrimas, allá lejos de donde Cavani expresaba su más sentimiento, los habitantes del pequeño Uruguay ganaron las calles.







Desafiando la niebla salieron a expresar su felicidad. Otra vez la increíble camiseta de Uruguay les regalaba un instante de felicidad.

Cavani, uno de los mejores jugadores del mundo, no caía aún en lo que generó. Lo imaginaba. Después de tantos años en la selección hay imágenes que no se borran de su mente.





Subir al ómnibus de la selección y salir rumbo al Centenario no es para cualquiera. Hay que tener una temple especial para no dejarse gobernar por tantas demostraciones de fidelidad. Gente en sillas de rueda, abuelas con un bastón levando la mano, niños llorando en brazos de sus padres, gente con una humilde banderita que no tiene plata para ir a la fiesta y su fiesta es ver pasar el ómnibus y saludar. Conmueve. Como se conmovió mirando por televisión el repechaje.





Su señora de entonces había perdido un hijo. Tabárez no lo había citado para el repechaje. Lloró solo, en la oscuridad de su casa. Pero como Edi es hijo del sacrificio no se entregó.







Su carrera se construyó en base a sacrificios puros, a la sombra de otras figuras de la época que sin pretender opacar su camino, lo hicieron. Fue contemporáneo de su coterráneo salteño Luis Suárez (en la selección), del sueco Zlatan Ibrahimovic y el brasileño Neymar (estos dos últimos en PSG), con todo lo que implica para el delantero compartir cancha y ego con figuras que ya no solo brillaron por su calidad futbolística sino por el marketing y popularidad que desarrollaron.





Su historia en la selección es conocida. Llegó como uno más del plantel que fue a Sudáfrica. Era suplente.







Aunque era goleador y figura de Palermo de Italia, la número 9 era de Suárez, que se abría paso hacia una carrera histórica con la celeste. Cavani aceptó ser el cuarto volante por afuera, por derecha, asumió el sacrificio de ir y venir en la cancha como si su arte en el campo pasara por otros aspectos cuando en realidad estaba allí por el gol.





A la sombra de Suárez y con la mochila que le ponía el presidente de Palermo, que públicamente reclamaba que debía jugar como goleador y no como carrilero, porque era el máximo artillero de Italia, bancó, y no salió más del equipo. Fue siempre el delantero del sacrificio. Fue y vino por su banda. Cubrió espacios, colaboró en defensa.





En el Mundial de 2014 le destinaron un nuevo y sorprendente rol. Fue sobre el generador de juego de los rivales, el inglés Gerrard y el italiano Pirlo. Los presionó cuando tomaron contacto con el balón. Cumplió el cometido a la perfección.







A la gente le llevó tiempo entender. Claro, miraban los goles que Cavani marcaba en sus clubes y no repetía en la selección. Nadie la regaló nada a ese hombre que el sábado lloró ante cámaras. Que se rompió todo. Cavani fue una abanderado del sacrificio. A Tabárez le gusta citar y poner de ejemplo el trabajo de las abejas y las hormigas y le sorprende que a ninguna hormiga se le ocurre en algún momento ser reina. Trabajan por y para el colectivo. Como lo hace Cavani desde su humildad. Esa que fue capaz de hacer salir a la calle a los habitantes del increíble Uruguay y que lo hicieron llorar de emoción pensando en su país.