CED ve "difícil" recuperar salario este año y estimó cuánto puede costar reducir el IRPF y el IASS

El CED proyectó un 3,3% de crecimiento de la economía para este año como "piso" debido al "efecto arrastre" de los buenos números del último trimestre de 2021 publicados ayer y que se crearán 30 mil nuevos puestos de trabajo. Además, estima que la rebaja impositiva del IRPF y del IASS que anunció el presidente Luis Lacalle Pou para 2023 implicaría una renuncia para las arcas del Estado de unos US$ 500 millones si fuera equivalente a revertir el último ajuste impositivo que se realizó durante la anterior administración (2017).

El director del think tank Agustín Iturralde dijo en un desayuno en el Club de Golf de Punta Carretas este jueves que el manejo fiscal fue el principal logro del gobierno. Aparte de mantenerse el grado inversor, la gestión de la política económica alejó el "riesgo Macri" porque el país está bien parado frente a un aumento de las tasas de interés a nivel internacional que encarezcan el financiamiento del país, examinó.

Debido a la alta inflación, EEUU está elevando sus tasas de interés, lo que encarece el costo de endeudarse para los demás países (Uruguay tendría que pagar mayores intereses para solventar su déficit con deuda pública). Según Iturralde, la primera economía del mundo corre un "peligro real de entrar en espiral de precios y salarios" y "podría entrar en recesión el año que viene".

En relación a los salarios, el analista consideró que "hay espacio para para la recuperación salarial" aunque "deberá ser un trabajo de sintonía fina" para no afectar los buenos números del empleo. No obstante, "es difícil que haya recuperación salarial este año con estas pautas y esta inflación", aseguró.

El centro de estudios estimó una inflación en el entorno de 7,5% para 2022. El dato anualizado a febrero fue de 8,85% y, según Iturralde, "se va a acelerar unos meses" antes de comenzar a ceder.

Iturralde consideró que "hay espacio para para la recuperación salarial" aunque "deberá ser un trabajo de sintonía fina".

Sobre el dato del PIB publicado este miércoles por el Banco Central —que mostró un crecimiento de 4,4% en el año pasado— el economista sostuvo que fue una confirmación de que "la recuperación fue mucho más rápida de lo que todos creíamos (por los analistas económicos)" y que la novedad fue la recuperación del consumo.

A diferencia del ingreso real de los hogares, el consumo todavía no alcanzó los niveles de prepandemia. Iturralde interpretó que el primero está más bien atado al nivel de empleo mientras el segundo se vincula en mayor medida a los salarios.

Por otra parte, el analista subrayó que la masa salarial creció después de 4 años y que —cuando el INE publique la información la próxima semana— se constatará una baja de la pobreza por primera vez en 2021.

La renuncia fiscal por bajar impuestos

En su disertación, el director del CED se refirió al planteo del presidente Lacalle Pou sobre reducir el IASS y aumentar las deducciones permitidas en las franjas más bajas que tributan IRPF.

Desde el think tank calcularon cuánto le costaría anualmente al erario público si —hipotéticamente— se revirtiera el último ajuste fiscal de 2017 sobre esos dos impuestos. La renuncia de las cuentas públicas superaría los US$ 500 millones, aproximadamente US$ 80 millones por el IASS y otros US$ 450 millones por el IRPF.

Además, desde el CED argumentaron que una "renuncia impositiva permanente no debería financiarse con ingresos transitorios por ciclo económico".

El presidente Lacalle Pou se comprometió el pasado 2 de marzo en su discurso ante la Asamblea General a reducir durante el año próximo el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que grava las jubilaciones más altas, y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pagan un tercio de los asalariados, si la economía logra crecer este año como mínimo a la tasa de 3,8% que maneja el equipo económico y que hoy varios analistas privados no ven como un número imposible de alcanzar.

"Tenemos el firme compromiso de cumplir con lo pactado en el Compromiso por el país, de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, de reducir el IASS y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023”, anunció el presidente Lacalle Pou en el Parlamento.