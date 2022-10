Central Español y Potencia juegan en la ida del repechaje entre Segunda y la Primera amateur este domingo desde la hora 10 en el Parque Palermo.

Mientras los palermitanos luchan por no descender a la ex Divisional C, su rival, quiere jugar por primera vez en Segunda.

Cabe recordar que este sábado, en el otro encuentro que se juega por el repechaje, Villa Española derrotó 1-0 a Bella Vista en el Parque Palermo en el partido de ida entre ambos por el repechaje entre los que buscan no descender de la Segunda división profesional y los que quieren ascender de la Primera división amateur.

El gol del triunfo lo convirtió Raúl Tarragona a los 54 minutos.