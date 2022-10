Bella Vista y Villa Española juegan la ida del repechaje entre Segunda y la Primera amateur

Bella Vista y Villa Española juegan este sábado desde la hora 10.15 en el Parque Palermo el partido de ida entre ambos por el repechaje entre los que buscan no descender de la Segunda división profesional y los que quieren ascender de la Primera división amateur.

Los papales juegan en ese escenario tras emitir un comunicado público expresando su "indignación y tristeza" luego de que a instancias de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le impidió jugar de local en el Estadio Nasazzi.

"El martes fui a una reunión en la AUF para el sorteo de las localías y fijé el Nasazzi, transmitiendo que estaba habilitado por la AUF. Me fui con esa fijación, pero el jueves de tarde la Mutual intimó a la AUF a que no se jugara en el Nasazzi porque para ellos no está en condiciones", contó el dirigente de Bella Vista Luis Pesce a Referí.

No obstante, a instancias de la Mutual el encuentro fue cambiado de escenario a último momento.