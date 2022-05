Central Hortícola del Norte: gobierno envió proyecto de ley al Parlamento

Desde 2020 se está construyendo la Central Hortícola del Norte, un polo de comercialización hortícola en Salto que ha sido anhelado por granjeros del norte durante años y Nicolás Chiesa, director de la Dirección General de la Granja (Digegra), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), adelantó a El Observador que se espera que la apertura se de en la primavera de este año, “quizás por setiembre”, dijo.

Esta posible fecha de lanzamiento dependerá de cómo continúen las obras, aseguró, y de qué tan ágil sea la discusión en el Parlamento del proyecto de ley firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que determina la gobernanza del mercado. Este proyecto entró el pasado 3 de mayo en la Asamblea General.

“Espero que el trámite sea ágil”, indicó Chiesa, ya que de ese proyecto se desprenderá la autorización para que la Digegra destine US$ 1,5 millones del Fondo de la Granja para terminar la construcción.

Para la CHN se necesita una inversión de US$ 5 millones. En 2021 Chiesa detalló en una nota para El Observador que se financiará con US$ 1.515.499 de la Intendencia de Salto; US$ 918.485 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; US$ 1,5 millones del Fondo de la Granja del MGAP; y US$ 800 mil de los productores y operadores de Salto Hortícola.

La central, que se ubica en inmediaciones de la intersección entre las rutas 3 y 31, se prevé funcione de una manera similar a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) tendrá 75 puestos, un área de servicios, de almacenamiento, de empaquetado y área de logística para productores y operadores hortifrutícolas de la zona norte. Siete de los puestos serán para las gremiales integrantes de Salto Hortícola que decidirán junto a sus socios de qué manera comercializarán los productos.

Alejandro Secco, presidente del Partido Nacional en Salto, compartió en su cuenta de Twitter imágenes sobre el avance de la obra.



Hoy ingresó en el Parlamento el proyecto de ley de creación de la Central Hortícola del Norte, financiamiento y figura jurídica de este gran emprendimiento salteño, firmado por el Presidente y los Ministros de Agricultura y Economía. Un sueño de los productores de Salto Hortícola pic.twitter.com/8KoGvMAQNu — Alejandro Secco (@SeccoAlejandro) May 4, 2022

Cómo será la gobernanza

El proyecto de ley presentado esta semana en el Parlamento plantea crear una persona jurídica de derecho público no estatal para la CHN, que tenga un modelo de gobierno corporativo, en el que se incluyan representantes del gobierno y del sector privado, como operadores del mercado y productores.

La junta directiva estará integrada por un representante de los productores, un miembro del gobierno departamental, un representante del gobierno nacional (integrante del MGAP) y un representante de los operadores. Los representantes del gobierno departamental y del nacional estarán en su cargo un período de gobierno, mientras que los productores y los operadores tendrán un cargo de tres años, estos últimos deberán ser elegidos por voto secreto y mayoría simple. Además habrá un presidente, un secretario general y un gerente del centro de ventas.

Inclusivo con la familia rural

En la exposición de motivos del proyecto de ley se destaca que este polo de ventas será muy importante para el sector hortifrutícola del norte del país, porque “se destaca por su calidad inclusiva reteniendo a familias enteras en el medio rural y distribuyendo en forma razonable y equitativa beneficios generados”.

Se espera que al consolidar un centro como este se dinamice el sector hortifrutícola de los productores que están al norte del Río Negro, ya que se prevé que ese lugar sea un punto de reunión para compradores, vendedores y productores, que estimule el comercio. “Se propone construir una central de servicios para dotar a los productores de la infraestructura necesaria para poder comercializar su producción de forma directa”, detalla el proyecto enviado a la Asamblea General.