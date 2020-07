China, Brasil, Nigeria, Estados Unidos y Rusia: principales destinos de las exportaciones pesqueras

Durante el primer semestre de 2020 las exportaciones desde Uruguay de productos pesqueros alcanzaron los US$ 42,8 millones (valor FOB), derivado ello del embarque de 25.056 toneladas, obteniéndose un precio promedio por tonelada de US$ 1.709.

Si se compara esos registros con lo sucedido en igual período del año anterior, se percibe una caída de 8,78% en valor, no obstante hubo un aumento de 5,94% en volumen, a la vez que en el caso del precio promedio por tonelada se experimentó una baja de 13,86%.

Por lo tanto, Uruguay ha exportado más, a un valor menor.

Desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), en el marco del análisis del comercio exterior que realizan sus técnicos, se informó a El Observador que al observar el promedio quinquenal (siempre en referencia al semestre enero-junio), se aprecia que las cifras, tanto de valor como de volumen, se han mantenido relativamente estables.

Esos promedios son: US$ 42,4 millones, 23.183 toneladas y US$ 1.831 por tonelada, respectivamente.

Los productos más exportados

Los productos congelados enteros, eviscerados, eviscerados sin cabeza o en postas siguen siendo el principal rubro de exportación, tanto en valor como en volumen (US$ 36,4 millones y 22.915 toneladas), en ese caso logrando un promedio de US$ 1.590 por tonelada.

La corvina reina entre las especies

Considerando las exportaciones por especie, la corvina fue la principal exportada durante el período analizado en 2020 en términos de valor (US$ 12,2 millones), seguida por merluza (US$ 5 millones), sábalo (US$ 4,8), calamar (US$ 4 millones) y tiburón azul (US$ 3,4 millones).

En términos de volumen, en los cinco sitios al tope del ranking aparecen, en ese orden, corvina con 7.458 toneladas, sábalo con 3.854 toneladas, merluza con 3.080 toneladas, pescadilla de calada con 1.871 toneladas y rubio con 1.800 toneladas, siempre con base en datos correspondientes al período enero-junio de este año.

China, el principal destino

China (US$ 5,9 millones), Brasil (US$ 5,3 millones), Nigeria (US$ 4 millones), Estados Unidos (US$ 3,9 millones) y Rusia (US$ 3,9 millones) fueron los principales países de destino de las exportaciones uruguayas de productos de la pesca durante el período analizado en términos de valor.

Con base al volumen, medido en toneladas, el orden fue China (3.275 toneladas), Colombia (2.974 toneladas), Brasil (2.713 toneladas), Nigeria (2.704 toneladas) y Rusia (2.230 toneladas).

Los mercados que mejor han pagado la exportación que Uruguay concretó, siempre limitando el análisis a enero-junio de 2020, son: Estados Unidos (US$ 7.505), Portugal (US$ 3.148), Corea del Sur (US$ 2.724), Brasil (US$ 1.986) y China (US$ 1.823).

Llamado a inscripciones

La Dinara emitió un llamado de inscripción para aspirantes a obtener permisos de pesca artesanal para las zonas A, B, C, H y J (correspondientes al litoral del Río Uruguay, la Laguna Merín y parte del Río Negro). Las inscripciones comenzaron el 20 de julio y se realizan en oficinas de la Dinara, al igual que en las del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Prefectura situadas en esas zonas. El llamado es para embarcaciones de hasta cuatro toneladas de registro bruto.