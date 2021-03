China vuelve a tirar del carro para las exportaciones de carne uruguaya

China, con leves altibajos, se ha sostenido durante los últimos años como el principal destino para las carnes uruguayas y eso se confirmó y hasta acentuó en el inicio de 2021, a tal punto que al cierre de los dos primeros meses ese mercado invirtió en carnes uruguayas un 64,4% más que lo que sucedió en el mismo período de 2020.

Con base en datos aportados a El Observador por técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), considerando al conjunto de los productos del sector agroindustrial cárnico, los negocios con destino en el gigante asiático reportaron US$ 160,5 millones de los US$ 308,9 millones que ingresaron al país del 1° de enero al 28 de febrero.

Por lo tanto, China explica más de la mitad del monto total alcanzado, el 52% concretamente, seguido de lejos por el Nafta (17%) y la Unión Europea (11%).

A la vez que China elevó considerablemente su participación como proveedor de divisas en lo que va del año considerando a todas las carnes, el Nafta creció apenas 1,8% y la Unión Europea tuvo una caída sensible, de 22,8%.

Considerando el último ejercicio completo, el de 2020, Uruguay logró US$ 1.909,8 millones por todas las carnes exportadas; China generó con sus comprar el 46% de las divisas logradas por carnes vacunas y el 61% por las de ovino.

Degustaciones en Guangzhou

Que China es un mercado de alta relevancia lo confirma la actitud del INAC de considerarlo como uno de los ámbitos en los que realiza promociones constantemente.

Por ejemplo, el jueves 4 de marzo se desarrolló una nueva difusión de las bondades de las carnes uruguayas en Guangzhou, en la cocina de PMI , un importante importador de carne de esa nación.

Eso se enmarca en un conjunto de campañas promovidas por el instituto en China con empresas de restaurantes y de distribución, en el marco de un plan estratégico de marketing; los emprendimientos puntuales con PMI se iniciaron en 2016 y así se fue construyendo una alianza estratégica.

La actividad de la semana pasada consistió en una demostración de cocina occidental a cargo del chef Christian Saravi para dueños, chefs y encargados de restaurantes. Se hicieron platos con base en los cortes aguja, vacío, asado, bife ancho y paleta.

Carne uruguaya en China.

Carnes vacunas

Considerando solo carnes de vacuno (explican el 78% de las divisas obtenidas por el país en lo que va de 2021), en volumen (peso canal) China captó en enero-febrero el 57% de lo embarcado, seguido por el Nafta con el 20% y la Unión Europea con el 7%.

La comercialización a China acumula 37.346 toneladas, un 70,4% más que las 21.920 toneladas de igual lapso del año pasado. Los otros dos mercados que completan el podio tuvieron descensos en volumen, uno leve en el caso del Nafta (0,7%) y otro más pronunciado, 14,6% la Unión Europea.

Medido en dólares, China es responsable del 49% de las divisas (US$ 119,2 millones de un total de US$ 242,1 millones), el Nafta por el 22% y la Unión Europea por el 10%, siempre tomando en cuenta solo carnes vacunas.

En enero-febrero de este año Uruguay en total exportó 65.386 toneladas de carne bovina, claramente por encima de las 48.008 toneladas de un año atrás (+36,2%).

Empezó a mejorar el precio

Con relación al precio de la carne bovina exportada, en lo que va del año promedió US$ 3.704 por tonelada, valor 10,5% por debajo del promedio de enero-febrero de 2020 (US$ 4.138), no obstante en la última semana de febrero el registro fue mayor, US$ 4.074 por tonelada, dejando atrás un período de 20 días con ajustes a la baja y alcanzando el mejor valor desde fines de setiembre de 2020.

Lo que se exporta

En lo que va de este año, considerando el ingreso de divisas totales, como se indicó el 78% lo explican las carnes vacunas; el restante 22% tiene como principales segmentos a la carne ovina con un 7% y a las menudencias con un 5%.

El caso de la carne ovina

Si bien el volumen de colocaciones (4.252 toneladas peso canal) y por ende de divisas generadas (US$ 20,4 millones con un crecimiento de 66,2% en 2021 respecto a 2020) este año por colocaciones externas de carnes de ovino están muy lejos de lo que se logra con la carne vacuna, es un negocio en el que China es aún más protagonista.

Al momento, explica el 84% de esas divisas, cuando en igual período de 2020 lo hacía por el 25%; el segundo mercado en relevancia, el Mercosur, bajó de 43% a 9%; y el tercero, el Nafta, del 17% al 4%.

China adquirió en 2021 3.556 toneladas de carne ovina, peso canal, un 464,2% más que en igual tramo del año pasado.

En lo que va de este año Uruguay colocó la carne ovina en el exterior a un precio promedio de US$ 4.803 por tonelada, con una caída en valor de 1,4% respecto a enero-febrero del año pasado.

