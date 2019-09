Choferes de Uber: en Brasil independientes y en California, empleados

Uno de los pilares del modelo de negocios de Uber está basado en que los "socios-conductores", como los llama la plataforma, no son empleados.

Sin embargo, en las últimas horas Brasil y California tomaron dos medidas contrapuestas sobre esta materia.

El martes, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) dictaminó que los choferes que forman parte de la aplicación de transporte no son empleados de la firma y, por lo tanto, no tienen derecho a una serie de beneficios usuales en la relación de dependencia. La decisión fue unánime por parte de sus 10 miembros y torció un anterior fallo por parte de una corte local, según apunta Bloomberg.

“Los conductores no tienen una relación jerárquica con Uber porque el servicio que proveen es casual, no tiene una cantidad de horas laborales preestablecidas ni un salario fijo, por lo que no existen las características para determinar que las partes tienen un lazo laboral”, justificó el STJ. Y detalló: “Las herramientas tecnológicas que actualmente está disponibles permiten desarrollar nuevas formas de interacción económica. De esta manera se creó la economía colaborativa, en la que los servicios provistos por un conductor privado son intermediados por compañías tecnológicas”.

Por el contrario, en California, cuna de la empresa de transporte colaborativo, se aprobó un proyecto de ley que exige que compañías como Uber y Lyft traten a los trabajadores contratados como empleados. La decisión tomada por los legisladores de ese estado de Estados Unidos ha sido catalogada como histórica y fue celebrada por muchos, ya que hay aproximadamente 1 millón de trabajadores que no tenían acceso a protecciones básicas como un salario mínimo y seguro de desempleo, debido a que eran receptor de una tendencia de trabajo de subcontratación y franquicias.

Según el diario The New York Times, "el proyecto de ley fue aprobado en una votación de 29 a 11 en el Senado del Estado y se aplicará a las empresas basadas en aplicaciones, a pesar de sus esfuerzos por negociar una exención".

La plataforma opera en más de 100 ciudades alrededor del mundo. En Brasil cuenta con alrededor de 600.000 "socios-conductores". “La decisión refuerza más de 250 fallos de otras cortes en Brasil que resolvieron que no hay vinculo laboral entre Uber y sus conductores”, agregó la empresa en un comunicado. La empresa lo recibe como una "buena noticia", que se suma a la decisión del Consejo General Federal del Trabajo en Estados Unidos en mayo, que determinó que los conductores no son empleados de la firma.

Lo mismo sucedió en junio cuando la defensoría del Pueblo de la Equidad en el Trabajo en Australia publicó una resolución similar.

Por otro lado, Uber había desembolsado US$ 60 millones para combatir el proyecto de ley de California. La medida, por lo tanto, no fue bien recibida.

Según esta ley, que entraría en vigencia el 1° de enero, "los trabajadores deben ser designados como empleados en lugar de contratistas si una compañía ejerce control sobre cómo realizan sus tareas o si su trabajo es parte del negocio regular de una compañía", subrayó The New York Times.

Uber y Lyft aseguraron que el trabajo por contrato brinda flexibilidad a las personas y advirtieron que reconocer a los conductores como empleados podría destruir sus negocios.

A este argumento se le suma que los funcionarios de la industria han estimado que tener que depender de los empleados en lugar de los contratistas aumenta los costos en 20% a 30%.

Debido a repercusiones como la anterior, Uber y Lyft han advertido en repetidas ocasiones que tendrán que comenzar a programar los conductores con anticipación si son empleados, reduciendo la capacidad de los conductores para trabajar cuando y donde quieran, informó el diario.

Los trabajadores, por su parte, celebraron la medida. "El proyecto de ley puede influir en otros estados. Una coalición de grupos laborales está impulsando una legislación similar en Nueva York, y proyectos de ley en el estado de Washington y Oregón que eran similares a los de California pero que no avanzaron podrían ver un impulso renovado. La ciudad de Nueva York aprobó un salario mínimo para los conductores de transporte el año pasado, pero no trató de clasificarlos como empleados", indicó The New York Times.

Uber, Lyft y DoorDash en los Estados Unidos no son las únicas compañías en el mundo que lograron crecer con un formato en el que no reconocen a sus trabajadores como empleados. A la lista de estas firmas se les suman, por ejemplo, Didi Chuxing en China y Ola en la India.

Fuente: El Cronista y La República - RIPE