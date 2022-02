Choque de líderes: Peñarol juega contra Liga de Quito por la Libertadores sub 20

Peñarol se mide contra Liga de Quito, desde la hora 17:00 (15:00 local) en el estadio Atahualpa de Quito, por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores sub 20, torneo en el que participa por primera vez en su historia.

En la primera etapa, disputada el domingo, Peñarol venció 2-0 a Millonarios con goles de Óscar Cruz mientras que Liga superó 1-0 a Inter.

La temperatura en Quito estuvo debajo de los 20 grados (14º en el arranque del partido) en estos días por lo que el horario no influirá en el partido como sí lo hará el factor altura de 2.800 metros, algo que Liga aprovechó el domingo ante Inter para presionar adecuadamente y hacerle sentirle físicamente el encuentro al rival, que mostró tener más talento pero que igual perdió.

Nicolás Rossi sigue al margen tras una lesión en el ojo que experimentó el viernes al golpearse con una goma en un ejercicio de activación.

Los primeros de los tres grupos avanzan a semifinales donde también se clasifica el mejor segundo.

Con respecto al equipo del debut, Marcelo Broli realizó cinco cambios. Salió el zaguero Agustín Rodríguez y entró en su lugar Matías González quien hizo toda la pretemporada con el primer equipo de Peñarol tras la partida de Gary Kagelmacher a León y que jugó como titular, y en buena forma, los amistosos contra Ñublense y Santiago Wanderers.

En el medio entraron Santiago Homenchenko y Luis Silva por Nahuel De Armas y Matías Ferreira, en el extremo izquierdo Máximo Alonso por Brian Mansilla, y en el centro del ataque salió el goleador del equipo y el máximo anotador histórico de las formativas del club Óscar Cruz ingresando Santiago Díaz.

La ficha

Liga de Quito: Lenin Ayoví, Daniel De La Cruz, Luis Córdova, Stalin Valencia, Denil Castillo, Óscar Sosa, Óscar Zambrano, Alexander Caicedo, Madison Mina, Samuel Angulo y Yeltzin Enrique. DT: Rodrigo García. Suplentes: Ethan Minda, Maiky De La Cruz, Julio Zamora, Mathías Solís, Jean Cárdenas, Bryan Lastr y Jericó España.

Peñarol: Randall Rodríguez, Joaquín Ferreira, Matías González, Pablo López, Mathías De Ritis; Luis Silva; Diego Méndez, Santiago Homenchenko, Damián García, Máximo Alonso; Santiago Díaz. DT: Marcelo Broli. Suplentes: Kevin Morgan, Agustín Rodríguez, Óscar Cruz, Mathías Ferreira, Brian Mansilla, Lautaro De León, Nahuel De Armas y Franco Suárez.

Estadio: Atahualpa de Quito

Amarillas: 4' D. García (P), 16' L. Córdova (LQ), 22' Ó. Zambrano (LQ)

Resultados

Grupo A

Independiente del Valle 3-0 Caracas

Sporting Cristal 4-0 Blooming

Independiente del Valle 7-1 Sporting Cristal

Caracas 1-0 Blooming

Independiente del Valle-Blooming (viernes)

Sporting Cristal-Caracas (viernes)

Grupo B

Liga de Quito 1-0 Inter

Peñarol 2-0 Millonarios

Liga de Quito-Peñarol

Inter-Millonarios

Liga de Quito-Millonarios

Peñarol-Inter (sábado, hora 17:30)