Club 59 Films: un ciclo de cine en Punta del Este con lo mejor de la producción argentina

A partir del 29 de setiembre, y con varias fechas siguientes en lo que queda del año, el cine argentino se radicará por algunos meses en Punta del Este y será el centro de un evento que funcionará, en cierto sentido, como un festival.

Se trata de Club 59 Films, una propuesta que tendrá lugar en The Grand Hotel, ubicado sobre la playa Brava del balneario, en la que se exhibirán varias películas que en los últimos años han animado la cartelera de cine y que marcan diferentes identidades y géneros dentro del cine argentino. Entre los títulos que se exhibirán en las diferentes fechas están Tango feroz, Relatos Salvajes, La extorsión, La odisea de los giles, El ángel, El secreto de sus ojos y Asfixiados; cada una de las proyecciones contará, además, con un encuentro con algunos de los responsables de la película delante o detrás de cámaras, y un cocktail posterior en Lighthouse Terraza.

"Los ciclos de cine siempre fueron de mi interés, y vengo de una larga trayectoria de 30 años en la distribución. El cine es mi pasión y que haya ciclos con debate es algo que creo apasionante, porque se puede hablar con quienes hacemos esto. La selección la armé, en principio, con films nacionales (argentinos) para que el publico pueda interactuar con quienes los pensaron y/o actuaron", explicó Alex Kahanoff, organizador del evento.

"Los films elegidos tienen todos alta producción y calidad. Están pensados en grande. Además, tener a los realizadores es algo que se da muy pocas veces, es un lujo que difícilmente se repita así de seguido en Uruguay", agregó.

"Lo que busco con el ciclo Club 59 es armar y formar un club exclusivo de buen cine. Que los que sean parte esperen la fecha para encontrarse, ver una buena pelicular, hablar y debatirla, y luego tomar un buen vino y una linda comida", concluyó.

Las entradas para la primera fecha ya se pueden conseguir en Red Tickets a US$ 100. El evento comienza a las 19 horas.

Primera fecha: Tango feroz

La primera fecha del evento será, entonces, Tango feroz, que en 1993 marcó el debut como director del argentino Marcelo Piñeyro (Plata quemada, Las viudas de los jueves), y que está protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. La película sigue los pasos de un aspirante a rockero que busca utilizar su música para desafiar el status quo de la Buenos Aires de la década de 1960.

"Mientras la estábamos haciendo jamás hubiera pensado que 30 años después iba a seguir hablando de ella", dice Piñeyro desde Argentina.

"Es una película con la que fue todo sorpresa, ¿viste? Fue una sorpresa el éxito, porque era mi primera película, la estrenamos muertos de miedo, en poquitas salas. Desde la primera función se generó una cosa maravillosa, llegó a un público joven que habitualmente no iba a ver argentino y que se volcó a las salas. Recuerdo muy bien también el estreno en Uruguay, en Montevideo, que fue impresionante. Recuerdo una sala enorme, llenísima, con la gente peleando por entrar porque se habían agotado las entradas."

El director, que estará presente en la función de Club 59 Films y que participará de la instancia de intercambio con el público, recordó además un evento especial por el aniversario que sucedió este mismo año.

"Nosotros la restauramos cuando cumplió 20 años, hicimos una restauración a 4k que se ve muy bien este y está en varias plataformas en este momento, pero cuando se cumplieron 30, justo ese día, una agrupación de cineastas de La Plata, muy ligada a la escuela de cine, armó una función en esa ciudad. Me invitaron pero les dije ‘¿Les parece estrenarla en el cine? ¿Les parece que la gente va a ir?’. Me dijeron que me quedara tranquilo y así fue: las entradas se agotaron a la mañana, la sala estaba llenísima, había gente en los pasillos, parecía el día del estreno", contó.

"Cuando terminó todo el mundo levantaba la mano, todo el mundo quería hablar y fue una maravilla, porque lo que iba a ser un diálogo de 15 minutos terminó durando una y media hasta que nos echaron del cine. Y lo que me decía ese público tan joven es que a la película la sentían totalmente contemporánea, que les hablaba de sus temas, de sus problemas. Y eso es maravilloso."

¿Cómo evoca Tango feroz su director hoy? La ve como hija de su tiempo, una película que encapsula sus ansias, deseos y temores como cineasta incipiente, un reservorio de lo que fue.

"Cada película que hice cristaliza un momento mío, como persona y como director de cine. Yo no había vuelto a ver Tango feroz por muchos años, y mi recuerdo es que estaba bastante tenso mientras la hacíamos. Volviéndola a ver con público la sentí mucho mejor de la sensación que me había quedado, pero la verdad es que con el tiempo uno puede tomar distancia. Puedo ver a ese tipo que fui hace 30 años, he crecido, he cambiado muchas cosas, creo haber crecido también como director, pero Tango feroz tiene esa energía de las primeras películas. Fue muy difícil hacerla, nos costó muchísimos años poder materializarla y recuerdo muy bien esa primera semana de rodaje donde pensábamos que no nos podía parar nadie."

Las fechas del festival

29/09 - Tango Feroz. Invitado: Marcelo Piñeyro (Director)

13/10 - Relatos Salvajes. Invitado: Matias Mosteirin (Productor)

27/10 - La Extorsión. Invitado: Martino Zaidelis (Director)

10/11 - La Odisea de los Giles. Invitado: Sebastián Borensztein (Director)

2/11 - El Ángel.

15/12 - El Secreto de sus ojos.

Diciembre - Asfixiados