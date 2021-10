Coalición convocó a acto en defensa de la LUC en Canelones pero Cabildo Abierto no participó

El martes 5 se realizó el primer acto en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Canelones y si bien la convocatoria se hizo en nombre de la coalición, los representantes de Cabildo Abierto no participaron. El protagonista del acto y único orador fue el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Si bien varios dirigentes de Cabildo Abierto estaban avisados de la realización del evento, y algunos habían mostrado su intención de ir, finalmente ninguno participó. Fuentes cabildantes dijeron a El Observador que decidieron no participar porque entendieron que se trataba de un acto organizado para Delgado.

El encuentro se realizó el martes y se le comunicó a Cabildo el jueves anterior, durante la interpelación al ministro Javier García. Allí el diputado blanco Sebastián Andújar le dijo al subsecretario de Defensa, el cabildante Rivera Elgue, y al diputado Álvaro Perrone sobre este evento, según comentó el propio legislador blanco a El Observador.

En ese entonces, Perrone se excusó de participar por motivos personales, pero, según la versión de Andújar, el líder del partido, Guido Manini Ríos, también estaba al tanto del evento y el diputado Carlos Testa se había comprometido a ir.

Consultado por su ausencia, Testa dijo a El Observador que tenía previsto ir, pero se atrasó en la sesión parlamentaria. "Estábamos aprobando los beneficios a los comercios de frontera y no quise irme antes de votar", justificó. Agregó que si bien no habían legisladores del partido, hubo militantes. Manini no contestó a los llamados de El Observador y el senador Raúl Lozano no estaba al tanto del evento.

Varios legisladores de Cabildo Abierto consultados por El Observador no tenían conocimiento de que este acto iba a realizarse y adujeron algún problema de comunicación. Además de Delgado y Andújar, por el Partido Nacional estuvieron los senadores Amín Niffouri y Graciela Bianchi y el diputado Alfonso Lereté, entre otros. Por el Partido Colorado, en tanto, estuvo el ministro de Ambiente, Adrián Peña, oriundo del departamento y también el diputado Walter Cervini. El Partido Independiente no tiene representación en Canelones, pero sí la tiene el Partido de la Gente por el que estuvo presente Daniel Peña. La convocatoria tenía las banderas de todos los partidos.

Flyer de acto a favor de la LUC en Canelones

Durante su discurso, Delgado destacó el amplio porcentaje de población vacunada y resaltó que durante el 2021 Uruguay habrá tenido más de ocho millones de dosis de vacunas. "El camino que elegimos era el correcto y la gente lo entendió más allá de lo que haya votado", resaltó.

Luego, en rueda de prensa, subrayó que "el primer acto de gobierno importante fue la ley de urgente consideración” “Fue una ley que se aprobó solo con los votos de la coalición de gobierno, que fue lo que la gente nos dio, la responsabilidad, cuando la gente decidió cambiar en noviembre de 2019”, sostuvo.