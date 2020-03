Cómo comer para mejorar la inmunidad y piques para mantener la cordura con el teletrabajo

Hola. Hoy hacemos Picnic! para acompañarte en el aislamiento (si lo podes hacer sos un privilegiado, aunque no parezca), para acompañarnos en nuestras soledades presenciales pero sobre -las que más duelen- espirituales. Y si no estás aislado porque te lo impide tu trabajo, este Picnic! también te acompaña para liberar la mente, al menos por un rato, de desasosiegos y temores y proyecciones de un futuro que se ve más nuboso que de costumbre. Hoy nos concentramos en inspirar y crear. Todos los podemos hacer. Cavani desde el campo, Godín desde su confinamiento en Milán, un músico relativamente desconocido desde su balcón o terraza, y vos desde tu casa o desde tu trabajo. Acá te propongo algunas lecturas y actividades “anti pandemia”. Nada puede ocultar la realidad pero todos podemos modificarla en pequeños aspectos para cargarnos de energía que nos permita enfrentar tiempos aciagos. Por nosotros mismos y por el resto de la comunidad. Bienvenido. Soy Carina Novarese y te voy a agradecer mucho si me escribís por acá y me contás cómo la estás pasando y qué estás haciendo en estos días.

“A veces la mejor manera de soportar el presente es inventarse futuros prometedores, soñar Con todo lo que haremos cuando termine lo inaceptable”. Guadalupe Nettel en "Después del invierno".

Esta frase se la robé al libro que está leyendo Emmanuel Bremermann. Gracias

¿Qué tenés que comer para mejorar tu inmunidad?

Si a nuestros organismos le hiciéramos un poquito más de caso, tal vez no llegaríamos a estas situaciones límites. Cuando llega la pandemia ataca con todo pero antes pasaron años, décadas, en las que los seres humanos nos desviamos y comenzamos a alimentarnos de una forma que no nos suma nada más que kilos.La buena noticia es que este es un momento excelente para hacer inventario de lo que comés y retomar, o empezar a transitar, una senda cargada de los nutrientes esenciales que necesita nuestro cuerpo. En esta nota de Stephanie Galliazi, expertos explican cómo le podemos dar una manito a nuestro sistema inmune: vitamina C, zinc, probióticos y ácidos grasos omega 3 son son los nutrientes más importantes para reforzar las defensas. ¿Qué verduras y frutas te permiten sumar una mayor cuota? Una pista: el zinc abunda en los fruto secos y también en algunos mariscos. https://www.elobservador.com.uy/nota/preparar-la-maquina-como-alimentarnos-para-fortalecer-el-sistema-inmunologico-202032317656

La picada

Solis TV y orquesta. Desde hoy miércoles 25 a las 22 horas, vía YouTube y su sitio web, el teatro Solís lanza Solís TV con la inauguración por streaming con el arte de Guerrero y su presentación en la temporada de Flamenco, Tablao. Hay mucho más así que indaguen en la web. También me prendo el viernes a las 21 hs con el estreno de Titanic, con música de Gustav Mahler y coreografía de Giovanna Martinatto.

En esta nota te contamos cómo funciona la nueva plataforma del Ministerio de Educacion de cara a la cuarentena, En Cultura en Casa se puede acceder a producciones audiovisuales, literarias, musicales, teatrales y pictóricas de forma libre. Y si no llegaste a ver la excelente muestra del MNAV sobre Petrona Viera, acá también podés hacer una visita virtual guiada.

Tranquilos, internet banca una guerra atómica. Todos los que alguna vez despotricaron contra internet, ahora sean generosos y agradezcan. Estos tiempos se logran llevar mejor porque estamos poderosamente conectados por un sistema a prueba de guerras nucleares, como bien te lo cuentan en esta nota (inglés). En Italia el uso de la red de redes aumentó en un 30% con la cuarentena obligatoria y así en el resto del mundo, donde a los videos y jueguitos se suma ahora una carga enorme de videoconferencias por teletrabajo. Los expertos dicen que banca y banca. Esperemos que no se equivoquen.

Bil te lo digo y no le hiciste acaso. Lo dijo hace cinco años: se viene pandemia y no estamos preparados. A Bill Gates, fundador de Microsoft, multimillonario y mecenas múltiple lo han demonizado y se han burlado de él y su fortuna. Pero el tipo la vio venir.

En esta charla TEDx de hace un buen tiempo dijo: “Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios”. ¿Por qué entonces no paran de invertirse billones de dólares en disuasivos nucleares, pero se destina muy poco en sistemas para detener epidemias? Ya lo dijo entonces Gates: “El Banco Mundial calcula que una posible epidemia mundial de gripe, costaría no menos de 3 billones de dólares con millones y millones de muertes”.

Manos a la olla. Si estás más en casa indefectiblemente comés más y si comés más, casero es mejor. Acá te contamos qué están haciendo un grupo de cocineros argentinos, muchos de ellos mediáticos, para compartir recetas y piques que te permitan lucirte en la cocina.

Pero hay más para probar delicias hechas por tus propias manos. Te recomiendo este ebook de la bloguera y cocinera Steffi Rauhut con recetas deliciosas que además podés hacer con tus hijos, una buena actividad para mantenerlos entretenidos. La torta esponjosa de naranja es una delicia y se hace volando.

Seguimos en la cocina: aprovechá para hacer este muy buen curso online de la escuela de cocina Crudo, de Argentina, que te enseña todo lo que hay que saber para dominar vegetales y legumbres. Voy por el segundo video y me gustó mucho. Además aprendés mucho sobre el origen y usos de estos alimentos.

Aislado pero culto. Esta podría ser una buena consigna si te toca quedarte en casa. Hay varias plataformas nacionales e internacionales en las que se pueden hacer cursos de nivel universitario (algunos de ellos dictados por las universidades más prestigiosas del mundo) pagando CERO peso. Hoy te propongo este curso para aprender a hablar bien en público. Lo da la Universidad Autónoma de Barcelona a través de Coursera. Y en este hilo de Twitter sugiero varios cursos más, pero advierto que lo mejor es que investigues plataformas y elijas algo que siempre quisiste aprender y nunca te dio el tiempo. Yo estoy aprendiendo sobre los básicos de la filosofía, dos veces por semana media hora. El sistema hasta te agenda la clase en tu calendario.

Padres desesperados y una ayudita. En El Observador le damos la bienvenida al blog Mamás reales y en esta primera nota Carolina Anastasiadis reconoce que el teletrabajo y los hijos no siempre se llevan bien, pero al final se logran acuerdos.

Y acá la ayudita: en este link podés descargar una serie de cuentos, libros para colorear y actividades que recopiló Unicef Uruguay.

Ejercicio online. Es fundamental siempre pero sobre todo en momentos en que a veces el encierro y a veces la ansiedad nos afectan profundamente. Esta semana te invito a bajar las revoluciones con una clase de yoga suave gratuita, dictada por los profes uruguayos de Hoka Yoga. Reservá una hora de tu día, aunque parezca que no la tenés, buscá un lugar tranquilo y seguí sencillas instrucciones que seguro te van a relajar y depejar. Es para todas las edades y todo tipo de condición física.

Piques tecno: hablále al Google Doc y el escribe por vos. Buena parte del Picnic! de hoy lo escribí, o más bien se lo dicté al Google Docs y la verdad es que sólo tuve que corregir pequeños detalles y agregar algún punto y coma. Para activar el dictado ir al menú arriba y elegir Herramientas; desde allí activar Tipeo por voz. Aparece entonces un micrófono a la izquierda y hay que definir en qué idioma te va a entender. Hay Español de Uruguay!

Otro gran pique que usó desde hace tiempo gracias a Gonza Ferreira, es el sistema que permite transformar imágenes a PDF en palabras sin necesidad de transcribirlas. Para eso hay que ir al Google Drive subir la imagen, clickear con el botón derecho del ratón y elegir Google docs. Magia: se convierte en palabras sin tener que escribirlas. Ojo que la imagen o PDF deben estar en la posición correcta y no deben pesar más de 2MB cada uno.

Banda sonora. Escribí esta newsletter escuchando (por un ratito) una canción de REM que volvió a la vida luego de casi 30 años, gracias a la pandemia. Tiene lógica: se llama It's the end of the world as we know it (and i feel fine) y la podés escuchar acá.

Teletrabajo efectivo y no enloqueceder

Ahora que todos sabemos que lo del teletrabajo es muy maravilloso hasta que te toca hacerlo todo el día en tu casa, es hora de establecer algunas reglas y sobre todo una disciplina férrea para evitar que se convierta en tu día entero. No sé si tuvieron la misma experiencia pero para mi esta primera semana y pico de aislamiento fue algo así como una gran reunión online continua. Resulta que las reuniones virtuales pueden ser tan poco productivas y demasiado extensas al igual que las presenciales. En esta nota consejos para que sea más productivas y efectivas.

Y si todavía no organizaste un sistema de teletrabajo para tu empresa o emprendimiento, y tenés posibilidades de hacerlo, acá hice un listado de varias herramientas gratuitas o con tarifas muy bajas que te permiten sumarte al distanciamiento social que tanto recomiendan los expertos para meterle freno al virus..

La vida en comunidad, pero aislados

¿Cómo se modifican las relaciones interpersonales y las de una comunidad entera en medio de una emergencia? Emanuel Bremermann hizo este experimento social en formato de crónica, cuando le pidió a los vecinos de su edificio (por medio de un cartelito) que compartieran sus experiencias de aislamiento. Salió una nota hermosa que les recomiendo particularmente. “Estos son los momentos en los que nos debemos cuidar entre todos”.

Juntos

Si todavía necesitás un poquito más de energía para levantar ese ánimo, mirá esta foto. General Flores y Chimborazo. Cada uno hace lo que puede, desde dónde puede y cómo puede. Acá los datos y gracias al tuitero que la compartió.

The End

Hay de todo en este loco, loco, loco mundo. Y no solo una pandemia que nos tiene a los hasta ahora todopoderosos humanos con el rabo entre las patas. También hay quienes afirman con descaro -y convencimiento- que este virus fue esparcido a propósito para jorobar a alguien (¿Trump?) o algo (¿un país, el mundo entero?). Entre tanta teoría conspirativa se me cruzó un breve video de la NASA que me hizo recuperar la confianza en el homo sapiens, al menos por un ratito.

Todo indica que llegaremos nuevamente a la Luna en 2024, en el video explica cómo, y me dirás, ¿qué importa eso en medio de este caos? Importa sí. Es una nueva meta, una conquista que puede unir a esta humanidad descarriada, que nos da una esperanza compartida. Además, siempre envidié a quienes fueron testigos de la llegada del hombre a la Luna en 1969. Acá lo pueden ver y con el mismo espíritu me despido: con esperanza. Hasta el próximo Picnic!