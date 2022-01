¿Cómo es el contrato de Diego Alonso con la AUF? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero percibe?

Diego Alonso firmó este martes, luego de su presentación formal y oficial en el Estadio Centenario, el contrato que lo liga como entrenador de la selección uruguaya.

El acuerdo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el entrenador es hasta el final de las Eliminatorias 2022.

Esto quiere decir, de acuerdo a lo que establece la letra fría, que se puede transformar en un vínculo por cuatro partidos (Paraguay, Venezuela, Perú y Chile), hasta marzo si culmina sexto o por debajo de esa posición en la tabla, o hasta el repechaje de junio, si culmina quinto.

Si coloca a Uruguay entre los cuatro mejores de las Eliminatorias, está previsto que dirigirá a Uruguay en Catar 2022.

Independientemente del acuerdo firmado, es aspiración de los neutrales que encabeza Ignacio Alonso, generar con el nuevo entrenador un proyecto a largo plazo, hasta el Mundial de 2026, que necesita el aval de los resultados.

Además, el acuerdo incluye distintas cláusulas de obligaciones del entrenador con la AUF, entre las que se destaca que el anuncio de las convocatorias y reservas de futbolistas realizará exclusivamente a través de AUF.

¿Cuánto cobrará el cuerpo técnico de Alonso?

La AUF destina al cuerpo técnico de Diego Alonso el mismo monto que pagaba para el de Tabárez, US$ 90.000 líquidos, que en el caso del exentrenador se transformaban en US$ 150.000.

En 2018, la AUF le firmó el último contrato a Tabárez por cuatro años, con un incremento salarial de 20% para el entrenador que pasó a cobrar US$ 60.000 y sus tres colaboradores US$ 30.000 los tres en total. Estos montos son líquidos, sin impuestos. El costo mensual de todo el cuerpo técnico en ese momento, con impuestos incluidos era de US$ 130.000. Con los ajustes, llegó hasta los actuales US$ 150.000.

El cuerpo técnico de Tabárez lo integraban cuatro personas: el entrenador, Celso Otero, Mario Rebollo y José Herrera. En noviembre se había sumado Carlos Nicola como entrenador de goleros y un preparador físico, cuyo costo corrió por cuenta de la AUF. El reparto de los ingresos eran 66% para el DT y 33% para sus colaboradores.

En el caso de Diego Alonso lo componen siete profesionales, los preparadores físicos Óscar Ortega, Guillermo Souto, los asistentes Darío Rodríguez y el argentino Gabriel Raimundi, el fisiólogo portugués Guilherme Rodrígues y el entrenador de goleros Carlos Nicola. No obstante, solo ingresan seis en el contrato de Alonso.

El reparto de los ingresos líquidos que tendrá el cuerpo técnico de Alonso será 50% para el entrenador y 50% para sus cinco colaboradores que ingresan en el contrato del DT.

El acuerdo del profe Ortega va por un carril diferente al de Alonso, explicaron a Referí.

Ortega no cobra un sueldo de la AUF, porque su vinculación es parcial (llega con los jugadores, el día lunes de cada fecha FIFA y regresa a Atlético de Madrid) y permanece solamente nueve días en Uruguay, en cada ventana de Eliminatorias.

La remuneración del preparador físico se compensa con viáticos y un premio por clasificar al Mundial.

¿Cómo pagan el premio si clasifican?

En el acuerdo que tenía Tabárez con la AUF existía una cláusula que establecía que cobraría US$ 600.000 por clasificar al Mundial.

Si finalmente la selección va Catar 2022, el exentrenador cobrará el premio de acuerdo a un prorrateo que realizarán en base a los puntos que llevaron a Uruguay al Mundial y los 16 puntos que logró Tabárez.

Alonso también tiene un premio extra por clasificar al Mundial.