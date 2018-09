Cómo está cada sector según el discurso de la ARU

“Debemos tener conciencia de que el Uruguay es, ha sido y seguirá siendo un país exportador de bienes y servicios, el agro entre ellos, por más que muchos no lo entiendan o no lo quieran entender. Lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo, cada peso invertido en el agro se multiplica por $ 6,22 en beneficio de la población”. Esa fue una de las afirmación que realizó Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), durante su discurso del sábado pasado, en el acto de cierre de la Expo Prado 2018.

En otro momento de su oratoria, que se extendió durante media hora desde el palco oficial de la Rural del Prado, Pablo Zerbino exclamó: “¡competitividad, competitividad, competitividad!”.

Reflexionó, entonces que “la falta de competitividad es la causa de la carestía para vivir y producir en Uruguay y también la causa de la emigración” y que “el sector agropecuario ha sido uno de los pilares para el desarrollo del Uruguay, pero la realidad nos muestra que año a año es más difícil seguir apuntalando el crecimiento del país”.

Luego, analizó la realidad en cada rubro.

Ganadería

“A pesar de la reducción en el área que ocupa, la ganadería muestra señales de constante crecimiento, el stock está casi en 12 millones de vacunos, con una faena de las más altas en los últimos años. Las mejoras productivas permitieron reducir la edad de faena, aumentando el peso de carcasa”.

“La exportación de ganado en pie también ha tenido un crecimiento sostenido, es la que ha permitido una mayor trasmisión de precios en la cadena. De esta manera se ha estimulado al productor criador familiar que se ve beneficiado por el incremento del precio del ternero”.

“La cantidad y diversidad de mercados de la carne a los que accedemos, nos hace pensar que la vacunación antiaftosa sigue siendo el método más seguro y económico de proteger nuestro patrimonio ganadero”.

“Al respecto, en las sucesivas reuniones de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, apoyamos enfáticamente la declaración de no dejar de vacunar contra la Fiebre Aftosa hasta que estén dadas las condiciones de seguridad en toda la región”.

“Ha sido cuestionada la conveniencia de la exportación en pie. Es la herramienta más importante para promover la ganadería y cada uno de los eslabones de la cadena cárnica, en especial los tradicionalmente más desprotegidos”.

“Cuestionar la exportación en pie no va a mejorar los números de la industria, el verdadero problema es la estructura de altos costos que soporta el país además de una deficiente inserción internacional”. “Desde todo punto de vista, la mejor exportación en pie es la que cuando está habilitada, los animales no salen del país”.

Agricultura

“En agricultura, hemos tenido una de las peores zafras de la historia por efectos de la intensa sequía sufrida durante el último verano en casi todo el país. Desde esta tribuna el año pasado advertimos el riesgo, que lamentablemente ocurrió y las consecuencias están a la vista”.

“La producción sojera registró rendimientos muy por debajo de los guarismos normales, incluso en algunas zonas las pérdidas fueron totales”.

“Nuestra estimación de la disminución de ingresos en el total de los cultivos fue de US$ 922 millones respecto al año anterior”.

Citricultura

“La producción citrícola vive una realidad muy complicada. El número de productores cae año a año. La producción continúa un proceso de especialización y aumento de escala, actualmente cuatro empresas producen el 60% del total del país”.

Ovinos

2El rubro ovino es otro con grandes dificultades, a pesar de eso y de una constante caída de existencias, las producciones de carne ovina y lana crecieron en los dos últimos años”.

“La calidad del producto posicionó a Uruguay como uno de los 11 principales exportadores de carne ovina del mundo y el primero en la región”.

“Luego de 17 años de negociaciones, en noviembre de 2017 partió el primer embarque de carne ovina con hueso a Estados Unidos”.

Lechería

“En uno de los rubros más dinámicos como es la lechería la situación es caótica, donde la remisión a planta no es el problema, sino los precios recibidos por los productores y un largo y desgastante enfrentamiento industria- sindicatos”.

“Al respecto nuestras gremiales lecheras manifestan con pesar: cada vez somos menos, sin productores no hay leche, no hay industria, no hay trabajo. Sólo pedimos condiciones justas para trabajar en paz”.

“El conflicto por el que atraviesa la industria láctea, con el largo enfrentamiento en Conaprole entre la cooperativa de productores y el sindicato fue el otro motivo del retiro de los consejos. Conaprole finalmente llegó a un acuerdo, pero el daño está hecho (allí agregó que el acuerdo “de paz” no duró ni una semana)”.

“El precio al productor lechero no se movió en los últimos ocho años, ¡mientras que en ese mismo período, el salario del trabajador industrial subió un 50% medido en litros de leche!”.

“Esto explica la caída de un 26% en el número de trabajadores en los tambos y en la industria y que la deuda del sector haya crecido un 43%, equivalente a todo el rodeo de vacas lecheras del país”.

Granja

“¡Desde la granja se reclama por el ingreso del contrabando indiscriminado que hace imposible la colocación de nuestros productos al norte del Río Negro!”.

“¡Exigimos un mayor control aduanero ya que el contrabando aún actuando como agente anti inflacionario, atenta contra la el futuro de la producción familiar!”.

Otras consideraciones

“Los márgenes de los distintos sistemas productivos son cada año más ajustados. La realidad del sector muestra que los costos son cada vez más altos, y para poder obtener resultados positivos, las empresas hemos debido posponer inversiones”.

“Por las dificultades en la producción y en el financiamiento para encarar la próxima zafra, ya se anuncian importantes reducciones en las áreas de siembra para soja y arroz”.

“Los créditos otorgados por el sistema bancario al sector agropecuario alcanzan los US$ 2.406 millones, lo que implica que más del 70% de su producto está comprometido, sólo considerando los créditos otorgados por el sistema financiero”.

“La morosidad del sector agropecuario alcanza el 6% del crédito otorgado, en las oleaginosas llega al 22%. La relación de créditos vencidos sobre los vigentes es la más alta de los últimos 10 años”.

“La presión fiscal sobre el sector ha variado en los últimos años. Desde la Reforma tributaria de 2007, han aumentado los gravámenes sobre la tierra, lo que no refleja la realidad económica del sector. Los cambios tributarios de la última ley de presupuesto determinaron un fuerte incremento de la Contribución Inmobiliaria Rural, haciendo que los impuestos sobre la tierra superen el 60% del total de impuestos pagados por el sector”.

“El tipo de cambio es una variable clave para un país exportador y hoy se encuentra muy por debajo del promedio de las últimas décadas. Hasta el Banco Central reconoce que el TCR está desalineado respecto de sus fundamentos. Es indiscutible el impacto negativo de un sostenido atraso cambiario en el desarrollo de los países”.

“Es el sector transable quien se ve afectado directamente por esta situación. Las malas condiciones de acceso a mercados internacionales, hace que estemos en desventaja frente a nuestros competidores”.

“Un estudio reciente indica que el sector transable ocupa el 34% de los puestos de trabajo del país pero al incluir aquellos sectores que dependen indirectamente del sector, se supera con margen el 50% del empleo en Uruguay”.

“Hemos participado de las reuniones tripartitas de los consejos de salarios. En las últimas dos rondas luego de largas e infructuosas reuniones, los puntos de vista de los productores no fueron correspondidos”.

“Los sindicatos no son el problema, su función es más o menos relevante según el tipo de actividad empresarial que se trate pero la actitud de los sindicalistas al no ser parte de la solución son parte del problema”.

“El país ha perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos tres años. ¡Perdemos 40 empleos por día y 10 empresas por mes entran en concurso de acreedores!”.

Congresos

Zerbino, además, mencionó que este año hubo importantes actividades del sector, aludiendo al Congreso Mundial Merino Australiano; al Congreso Internacional de Merino Dohne; y al Congreso Latinoamericano de Apicultura; a la vez que recordó que en marzo de 2019 la Sociedad Criadores de Aberdeen Angus realizará en Uruguay el 19° Secretariado Internacional de la raza.

El país es uno

Otro concepto del presidente de la ARU fue que “el país es uno en las buenas y sigue siendo uno en las malas. Con todos sus habitantes integrados en el esfuerzo diario para llevar a nuestras mesas el pan, la leche, el queso, las harinas, las carnes, el huevo, las verduras, los vinos, la fruta, la miel y todo lo que compone el alimento generado con el trabajo y el esfuerzo de la familia rural puesto en alimentar al país y el desafío de acceder a la mayor cantidad de mesas familiares fuera de fronteras”.

