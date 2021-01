Cómo jugó Valverde en el partido de la vergüenza para Real Madrid, según medios españoles

Real Madrid cayó inesperadamente este miércoles en dieciseisavos de final de la Copa del Rey al perder 2-1 contra el modesto Alcoyano, de la 2ª división B, equivalente a la tercera categoría del fútbol español.

El brasileño Eder Militao abrió el marcador para los blancos (45), pero José Solbes empató (81) enviando el partido a la prórroga, donde Juanan remató en boca de gol para hacer el 2-1 (115) que dio el pase al modesto equipo alicantino.

El Alcoyano acabó marcando el gol de la victoria cuando ya jugaba en inferioridad por la expulsión por doble amarilla de Ramón López (110).

La eliminación en su primer partido de Copa esta temporada supone un nuevo mazazo para el equipo blanco, que el jueves de la semana pasada había sufrido una dolorosa derrota en la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao, a la postre ganador del trofeo.

Los diarios españoles reflejan el tremendo golpe que es para el Madrid esta eliminación.

El desempeño de Pajarito

Federico Valverde fue titular y jugó los 120 minutos, pero no tuvo el mejor rendimiento, según los periodistas españoles. As escribió: "Discreto el uruguayo, poco favorecido por un césped no muy adecuado para las circulaciones y con un rival encerrado. Con todo, aportó despliegue defensivo y cierta llegada; suyo fue el primer intento del Madrid, un derechazo seco que despejó el portero del Alcoyano. Le dejó luego un buen balón a Vinicius, que se durmió antes de rematar. Partido prescindible del Pajarito, que tuvo el 2-2 en la última jugada, pero estrelló su volea en Solbes".

En el portal El desmarque, mientras tanto, le pusieron 4 puntos: "Buen despliegue físico para ganar la batalla en el centro del campo. Tuvo la primera ocasión del partido con un gran chut despejado por José Juan pero desapareció en el final".

Valverde ha perdido protagonismo en el equipo de Zidane, ya que suele estar más en el banco de suplentes que entre los titulares.

"No es una vergüenza"

"Esto es el fútbol, hay cosas muy difíciles, jugando contra un equipo de Segunda B tenemos que cerrar el partido normalmente, pero no ha sido así, no es una vergüenza", aseguró tras el partido Zinedine Zidane.

"Son cosas que pasan en la carrera de un futbolista", añadió.

Los merengues cayeron ante un Alcoyano, que en la ronda anterior ya había eliminado del torneo al Huesca, colista de la primera división.

El técnico Zinedine Zidane, con la mente puesta en el partido de Liga contra el Alavés el próximo sábado, presentó este miércoles un equipo lleno de habituales suplentes.

Los merengues dominaron el encuentro prácticamente desde el inicio, llegando con relativa facilidad a la meta contraria, pero acabaron pagando su falta de definición ante un Alcoyano que fue todo corazón.

"La moral del Alcoyano es lo que hemos visto. Nos veían fuera y hemos remontado con un jugador menos", dijo su técnico Vicente Parras.

Los de Zidane se encontraron con la buena actuación del meta José Juan y una defensa cerrada.

Con ritmo lento y exceso de toque, el equipo blanco tendría que esperar toda la primera parte para que Militao lograra rematar de cabeza un centro al área de Marcelo (45).

Tras el descanso, el equipo blanco siguió a un ritmo cansino, dominando pero sin definir, hasta que cerca del final Solbes puso la igualada (81) llevando el partido a la prórroga y poniendo nervioso a su rival.

La derrota puso en duda la continuidad del técnico Zinedine Zidane, aunque el técnico dejaría el club cuando se termine la temporada, a medidados del presente año.