Cómo preparar tarta de atún, un plato ideal para un almuerzo liviano

Por Federico González - especial para El Observador

@federicogonzaleztalvi

Porque la tarta de atún no se come solo en Semana Santa, hoy les vengo a compartir una versión super rápida, ideal para esta época de vacaciones si no querés perder tiempo cocinando.

La podes comer fría o caliente. Es ideal para un almuerzo liviano, para acompañarla con una ensalada de verdes. Este relleno lo podes usar también para empanadas y quedan espectaculares.

Existen muchas recetas de tarta de atún o empanada gallega, pero la versión que les voy a compartir hoy es para que puedan en muy poco tiempo tener listo un almuerzo delicioso. Como variante para hacer otra tarta pero del estilo, prueben agregarle pescado fresco y mariscos a este relleno y les va a quedar sublime.

Les comparto mi versión de la tarta de atún y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlo.

Ingredientes:

Para la masa:

Harina 0000 3 tazas

Aceite neutro ¾ tazas

Agua caliente ¾ tazas

Sal 1 ½ cucharadita

Para el relleno:

Lomos de atún 750 gramos

Huevos duros 4 unidades

Pulpa de tomate 1 taza

Morrón 1 unidad

Cebolla 1 unidad

Zanahorias medianas 2 unidades

Ajo 2 dientes

Sal, pimienta negra, orégano, azúcar, comino molido, pimentón a gusto

Procedimiento:

Para la masa lo que debemos hacer es colocar todos los ingredientes en un bol y con la ayuda de una cuchara de madera o lo que les quede más cómodo, mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa lisa. La cuchara es porque el agua esta caliente, una vez que haya perdido temperatura pueden amasar a mano hasta lograr un bollo liso. Lo vamos a envolver en film y lo dejamos en la heladera por aproximadamente 15 minutos.

Para el relleno, tenemos primero que poner a hacer los huevos duros en agua. Una vez que estén listos los vamos picar en cubitos chicos y luego se los vamos a agregar al relleno al final cuando ya tengamos todo pronto.

Para continuar con el relleno, tenemos que picar el morrón en cúbitos bien chiquitos (en cocina llamaríamos a ese corte, brunoise) y la cebolla también en cubitos bien chiquitos (en cocina llamaríamos a ese corte doble cincelado). El ajo lo vamos a picar todavía más chiquito que la cebolla y el morrón. La zanahoria la vamos a rallar ni muy gruesa ni hiper fina.

El atún lo vamos a colar y vamos a romper un poco los lomitos. Ahora que ya tenemos todo picado, podemos empezar a cocinar.

En una olla grande, vamos a cocinar primero el morrón, con un poquito de aceite. Al cabo de un minuto, vamos a agregar la cebolla y por último el ajo. No queremos que nada de esto se dore, por lo que el fuego no debe estar muy alto.

Cuando veamos que está todo tierno, cocido, agregamos las zanahorias ralladas. Dejamos cocinar un par de minutos e incorporamos el atún, la pulpa de tomate, los condimentos y el

azúcar. Apagamos el fuego. El objetivo del azúcar es cortar con la acidez del tomate, le va muy bien, no tengan miedo.

Si nunca usaron comino, es un antes y un después en sus vidas. O lo odian o lo aman, simplemente mucho cuidado al usarlo porque es muy invasivo, pero les diría que es un

ingrediente clave para esta tarta.

Cuando tengamos el relleno listo, incorporamos los huevos duros picados y mezclamos bien.

Para el armado, vamos usar 2/3 de la masa para cubrir una tortera de 28 centímetros de diámetro. Tenemos que cubrir la base y también las paredes. Vamos a distribuir bien el relleno en la tortera y vamos a tapar y cerrar haciéndole un repulgue a los bordes con el 1/3 de masa restante. Con la ayuda de un pincel, pintamos la masa con un huevo batido y vamos a pinchar un poco la masa para que no se infle. Cocinamos en un horno a 200°C por aproximadamente 45 minutos.

*Pruébenla agridulce, poniéndole azúcar al huevo para pintar antes de llevarla al horno y después me cuentan.