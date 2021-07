¿Cómo se detecta la variante Delta? Esto es lo que hacen los científicos con los casos positivos que llegan del exterior

La salida de los uruguayos al exterior durante las vacaciones de julio encendió una alarma ante la posibilidad de que entre al país la variante Delta, originada en India y que se ha diseminado en el hemisferio norte. En Uruguay, los científicos trabajan con los PCR positivos de viajeros que llegaron del exterior para detectar si se contagiaron con esa variante.

¿Cómo es el proceso para identificarla? Las muestras de los viajeros las toman los prestadores de salud y las envían al Institut Pasteur, donde se realiza la secuenciación genómica.

Ese proceso lleva de cuatro a ocho días, por lo que el próximo lunes se cumplirá el plazo máximo estimado que los científicos estiman para terminar los análisis.

Una vez que las muestras de los PCR positivos llegan al Pasteur, empieza el proceso. Primero, se hace otro PCR especial que detecta si efectivamente puede ser una "variante de preocupación". Ese resultado demora un día. Luego comienza la secuenciación genómica que puede llevar de tres a siete días, dependiendo de la calidad de la muestra.

En base a este análisis genómico, el Grupo de Trabajo informará de inmediato al @MSPUruguay la aparición de Delta u otra variante de interés (como ya hizo con P1) y periódicamente envía un informe cuya información servirá para delinear las medidas sanitarias correspondientes. pic.twitter.com/hakdxuKv5Y — Institut Pasteur Montevideo (@IPMontevideo) July 15, 2021

Según explicó el instituto, para identificar una nueva variante se compara la información obtenida de la secuenciación con la información ya registrada en bases de datos mundiales. En la base de datos Gisaid, por ejemplo, hay más de 1,2 millones de secuencias de SARScoV2 en 172 países.

Hasta este jueves aún no se había concluido el trabajo de secuenciación y desde el instituto se explicó que tomará varios días.

Pedido de recursos

Luego de que el científico Gonzalo Moratorio afirmara en radio Sarandí acerca de la necesidad del apoyo económico de parte del gobierno para el Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica (CIVE), El País informó que el Ministerio de Salud Pública elevó una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas para respaldar y financiar la investigación llevada a cabo.

El presidente Luis Lacalle Pou, tras ser consultado acerca de la situación, afirmó que, pese a no estar al tanto de la situación de los fondos en particular, "no deberían faltar recursos públicos para eso”.

Hasta el momento, el CIVE se ha financiado a través de las inversiones de organismos privados. Sus inicios, a mediados del año pasado, fueron con la donación del buque Greg Mortimer en forma de agradecimiento, que se sumó a las donaciones de otros privados como la Embajada de Francia en Uruguay.

Variante Lambda

Una de las posibilidades que han manejado los científicos es que la variante Delta no se disemine tan rápidamente en América Latina como en el resto del mundo por la precedencia de la P1. Si bien no se puede predecir, varios científicos consultados por El País manejaron esta posibilidad. Sobre esto, el infectólogo Homero Bagnulo dijo a El Observador que si bien "es razonable considerarlo, sigue siendo una especulación".

Bagnulo sostuvo que la variante Delta no tiene por qué generalizarse a otras partes del mundo, y puso el ejemplo de la variante P1, que no se diseminó más allá de América, donde se originó. "Ni siquiera llegó tan fuertemente a Chile", remarcó.

Indicó que no todas las variables son de igual impacto en las diferentes regiones, y que, en cambio, se debería prestar más atención a la variable Lambda de Perú, que si bien no parece ser peligrosa, ha sido encontrada con mayor frecuencia en la región.

Señaló que, pese a que confía en los datos de Uruguay y Argentina, está "convencido" de que no hay datos suficientes sobre lo que pasa en algunas regiones de Brasil y que por tanto, es difícil comprar los resultados de los diferentes países.

Ante esta situación, remarcó que "las vacunas son la mejor solución", porque si bien la variante Delta ha disparado los casos en España, por ejemplo, no ha tenido tanta mortalidad ni hospitalizaciones porque ya muchos están vacunados.