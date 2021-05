Con 38 años, el Pollo Ruben Olivera se retira del fútbol por un problema cardíaco y quiere ser técnico

El volante uruguayo Ruben "Pollo" Olivera, comunicó en las últimas horas que a sus 38 años dejará de jugar al fútbol en contra de su voluntad, debido a un problema cardíaco, y que a partir de ahora, quiere ser entrenador.

“Decidí dejar el fútbol no por mi voluntad directa sino por un problema cardíaco que me diagnosticaron hace tres semanas. Sin embargo, debido a la pasión que tengo por el fútbol, ​​no tengo ganas de terminar así. Por eso decidí hacer carrera como entrenador", explicó el futbolista a través de los canales oficiales de su club, Aprilia, que compite en la Serie D italiana.

Olivera comenzó su extensa trayectoria en Danubio para jugar posteriormente en Juventus y Sampdoria de Italia, Peñarol en dos ocasiones y con el que ganó el Campeonato Uruguayo 2009-10, Lecce, Fiorentina, Brescia y Latina de Italia, Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, mientras que actualmente defendía al citado Aprilia.

Ruben Olivera en uno de sus pasajes con Peñarol, con el que fue campeón uruguayo en 2009-10

También defendió a la selección uruguaya debutando en la Copa América de Colombia en 2001 y participó de las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006.

"Quería dar esta comunicación para agradecer a la empresa Aprilia, al presidente Antonio Pezone y a todas aquellas personas que trabajan aquí con nosotros todos los días que componen el cuerpo técnico y gerencial. Esta es una comunicación un tanto triste porque, debido a la pasión que tengo por este deporte, nunca quise dejarlo así, pero tengo 38 años y estoy listo para asumir un nuevo desafío que es ser entrenador. Me pondré a disposición del Sr. Giorgio Galluzzo tratando de echar una mano y aprender todo lo posible", agregó el uruguayo.

Ruben Olivera cuando defendía a Lecce

Asimismo, habló de su situación de salud tratando de concientizar a los más jóvenes.

"Quiero enviar un mensaje claro a todos los chicos porque muchas veces nos sentimos fuertes haciendo este deporte ya que somos gente afortunada en comparación con otros. En muchos casos, subestimamos los problemas. Me ha pasado a mí también. Sentimos dolores o avisos corporales en el corazón o en el pecho a los que no le damos la trascendencia adecuada y es mejor no dejar pasar demasiado tiempo y acudir a que nos revisen de forma cuidadosa y minuciosa por el médico de la empresa de referencia. Yo tampoco hubiera esperado nunca esta anomalía que me encontraron que me obligó a cerrar temprano mi pasión con el fútbol. Me arriesgué y salió bien. Agradezco a todos los médicos que me ayudaron y estuvieron cerca de mí. Por eso invito a todos los niños de hoy y de mañana a que nunca dejen pasar demasiado tiempo cuando sientan extraños dolores en el cuerpo y sobre todo en el corazón", indicó el volante uruguayo.

El Pollo Olivera en la selección sub 17 de Uruguay junto a Mario Leguizamón

Acerca de su futuro, Olivera sostuvo: "Ya obtuve la licencia UEFA B, me estoy actualizando y ahora trabajaré estos dos últimos meses con el Sr. Galluzzo para cerrar la temporada de la mejor manera posible y poder aprender de él y el personal. Sé bien lo que quiero de mi futuro porque quiero intentar ser entrenador, estoy muy convencido y seguro de mí mismo. Quiero embarcarme en esta nueva aventura esperando que pueda salir de la mejor manera. Agradezco a Aprilia estos tres años, he estado muy bien, he sentido el cariño de la gente cada día y cada partido y espero que hayan disfrutado del jugador Ruben Olivera. Siempre estaré agradecido con este club. Un gran beso a toda la gente de Aprilia".