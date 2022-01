Con cambios de extranjeros y positivos de covid, vuelve la Liga en estado de alerta

Con siete partidos y la disputa de la disputa de la 11ª fecha en forma íntegra, se reanuda este viernes la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021-2022 que vuelve a estar amenazada por el covid-19.

En los últimos días, varios equipos se vieron afectados por contagios generados en el extranjero por basquetbolistas foráneos que se fueron a sus países a pasar las fiestas y también de algunos a nivel local.

Capitol no pudo repatriar a su figura extranjera Davaunta Thomas por positivo ni al pívot iraní Aaron Geramipoor que iba a llegar como recambio de Paul Harrison.

Leonardo Carreño

Davaunta Thomas, baja en Capitol

Además, Claudio Bascou y Nahuel Amicchetti dieron positivo entre las fichas nacionales.

El equipo que ahora dirige Fernando "El Hechicero" Cabrera (en la quinta fecha sustituyó a Nicolás Arregui) quedó muy complicado para enfrentar este viernes a Olimpia como visitante. El equipo podrá contar con Marvin Phillips y en lugar de Thomas optó por un recambio temporal, el panameño Pablo Rivas.

Malvín sufrió los contagios de los hermanos Nicola y Fausto Pomoli además de Juan "Pitu" Santiso.

En Trouville dio positivo Federico Soto y según informó el periodista Fernando Martínez Larrosa también se contagiaron Dwayne Davis (iba a debutar el viernes justo contra su exequipo, Aguada, tras llegar como recambio del sueco Kenechukwu Chukwuka), Santiago Fernández y Santiago Tucuna,

Leonardo Carreño

Salvador Zanotta ante Panchi Barrera

A estas situaciones también se agregan varios recambios de piezas extranjeras lo que llevará a los equipos a comenzar trabajos de ensamble en la reanudación de la competencia.

Trouville cambió a los tres extranjeros con los que inició el certamen y en el parate navideño decidió cortar a Blake Hamilton y Xavier Gibson quienes habían sustituido a Cooner Toolson y Justin Leon, respectivamente. Iban a llegar los panameños Michal Hicks y Ernesto Oglivie, pero el primero de ellos dio positivo de covid. Por ahora el club pudo reclutar a Tony Mitchell para paliar las bajas y presentarse a jugar ante Aguada.

Repasá plantel por plantel cómo se reanudará la liga.

Aguada

Leonardo Carreño

Leandro García Morales de Aguada

Fichas mayores: Federico Bavosi, Federico Pereiras, Leandro García Morales, Mathías Calfani y Sebastián Izaguirre.

Fichas innominadas: Siguen Tyreek Duren y Marcos Mata. El ex Urunday Universitario Tyrone Lee llegará para jugar en lugar de Jarvis Varnado.

DT: Daniel Seoane

Biguá

FIBA

Donald Sims, figura y pico de Biguá

Fichas mayores: Santiago Vidal, Iván Loriente, Alex López, Diego Pena García y Martín Rojas.

Fichas innominadas: Siguen Donald Sims, João Vitor França y Victor Rudd quien retornó al club en lugar de Anthony Jhonson en la sexta fecha.

DT: Diego Cal

Capitol

Fichas mayores: Marcos Marotta, Claudio Bascou (covid), Demian Álvarez, Juan Wenzel y Nahuel Amicchetti (covid). Marotta tomó el lugar de Martín Perdomo quien sufrió un desgarro en la quinta fecha y fue desafectado por el club.

Fichas innominadas: Davaunta Thomas contrajo covid y será reemplazado temporalmente por Pablo Rivas. Marvin Phillips sustituyó a John Dickson en la sexta fecha.. Paul Harrison fue cortado pero su reemplazo, el iraní Aaron Geramipoor no pudo embarcar a Uruguay.

DT: Fernando Cabrera sustituyó en la quinta fecha a Nicolás Arregui.

Defensor Sporting

Fichas mayores: Marcos Cabot, Gustavo Barrera, Alejandro Acosta, Gonzalo Álvarez y Fernando Verrone.

Fichas innominadas: Los tres argentinos que comenzaron, Leonardo Lema, Ignacio Alessio y Damián Tintorelli ya no siguen. Llegaron en sus lugares Kesley Barlow, Tristan Spurlok y Hatila Passos.

DT: Álvaro Tito duró cinco partidos y en su lugar llegó el argentino Adrián Capelli, extrenador de Atenas, selección uruguaya y campeón con Aguada en la Liga 2019-2020.

Goes

Leonardo Carreño

Martín Osimani de un Goes protagonista

Fichas mayores: Joaquín Osimani, Martín Osimani, Fernando Martínez y Mauricio Arregui.

Fichas innominadas: Franco Giorgetti, Jonathan Ocasio y Néstor Colmenares. Tras el parate navideño, la sensación del torneo apostó para reforzar el equipo con el portorriqueño Johwen Villegas en lugar de Ocasio.

DT: Guillermo Narvarte (argentino).

Hebraica Macabi

Fichas mayores: Juan Andrés Galletto, Facundo Terra, Miguel Barriola, Gastón Semiglia y Esteban Batista.

Fichas innominadas: Siguen Gerard Devaughn y Billy White, pero tras el parate navideño Durrel Summers llegó en lugar de Gokul Natesan,

DT: Germán Fernández

Malvín

Fichas mayores: Juan Santiso (covid), Federico Haller, Fausto Pomoli y Kiril Wachsmann.

Fichas innominadas: Arrancaron la Liga Emmitt Holt, Josh Wise y Anthony Hilliard. Gabe McCray llegó como reemplazo de Wise pero como se lesionó se optó por el argentino Cristian Cardo como reemplazo temporal hasta que se recuperó y pudo saltar a la cancha.

DT: Federico Camiña

Nacional

Leonardo Carreño

Dominique Morrison, el regreso

Fichas mayores: Miguel Romero, Santiago Moglia, Mauro Zubiaurre, Emiliano Bastón y Jonathan Sacco.

Fichas innominadas: Siguen Quincy Miller y Johndre Jefferson. Dominique Morrison, tras la Navidad, disputará su tercera temporada en el club en lugar del ex Biguá Charles Hinkle.

DT: Leonardo Zylbersztein

Olimpia

Fichas mayores: Abel Agarbado, Juan Viana, Brian García, Agustín Cabillón y Pablo Macanskas. Este último vuelve tras el parate tras recuperarse de un desgarro. Catalá se fracturó la muñeca izquierda y tuvo que ser reemplazado para lo que queda de torneo por Cabillón.

Fichas innominadas: Siguen Iván Basualdo (argentino), Charlie Marquardt (estadounidense) y Ryan Ejim (USA).

DT: Gerardo Jauri

Olivol Mundial

Fichas mayores: Diego Álvarez, Santiago Wohlwend, Ángel Varela, Christian Pereira y Alfonso Arrillaga.

Fichas innominadas: Siguen Tony Danridge y Pedro Ianguas. El venezolano Anyelo Cisneros llegó el martes para ocupar el lugar de Justin Pierce.

DT: Gonzalo Fernández

Peñarol

Fichas mayores: Diego García, Salvador Zanotta, Nicolás Borsellino, Martín Aguilera y Diego Soarez.

Fichas innominadas: Arrancaron el torneo DeAndre Liggins, Lee Roberts y John Flowers . A la sexta fecha, tal como estaba acordado ,llegó el ex Trouville Todd Brown por el ex Cleveland Cavaliers Liggins. La idea era que tras el parate regresara al club su figura en la Liga 2021, el boricua David Huertas quien finalmente cambió de planes y optó por no regresar a Uruguay. El aurinegro tuvo que salir a buscar un cambio de apuro y contrató al panameño Mike Rosario.

DT: Pablo López

Trouville

Fichas mayores: Manuel Mayora, Federico Soto (covid), Gonzalo Iglesias y Santiago Massa

Fichas innominadas: Arrancaron Justin Leon y Cooner Toolson, cortados en las primeras fechas y Kenechukwu Chukwuka al que se decidió cambiar tras el parate navideño llegando Dwayne Davis que contrajo covid. Tony Mitchell ya se sumó como uno de los recambios. Buscan al tercer foráneo.

DT: Marcelo Signorelli

Urunday Universitario

Leonardo Carreño

Andrés Dotti de Urunday Universitario

Fichas mayores: Germán Silvarrey, Agustín Da Costa, Andrés Dotti, Facundo Medina y Nicolás Delgado.

Fichas innominadas: En la octava fecha llegó Akim Ellis por Tansley Efianayi mientras se recuperaba de una lesión. Ahora, pronto para volver contrajo covid-19, al igual que Corbin Jackson, otro de los extranjeros que arranó la Liga. El hermano de este, Justin Jackson, fue reemplazado a la octava fecha por Ryan Pearson.

DT: Héctor Da Prá

Urupan

Fichas mayores: Mateo Sarni, Martín Trelles, Mateo Suárez, Hernando Cáceres y Sebastián Ottonello.

Fichas innominadas: Siguen Antonio Bivins y Zygimantas Riauka. En la sexta fecha Donald Robinson subrogó a Brandon Boggs.

DT: Esteban Yaquinta

¿Con cuántos jugadores no se puede afrontar un partido?

Para que un equipo no se puede presentar a jugar un encuentro debe presentar seis bajas entre sus fichas mayores y sus innominadas. Ningún equipo está de momento en esa situación y si lo llega a estar su partido se le dará por perdido 20-1, tal como aconteció en ocho partidos de la fase regular de la Liga especial 2021.

Así está la tabla de posiciones:

Fase regular PTS PJ PG PP GF GF Goes 10 10 9 1 799 724 Biguá 19 10 9 1 909 812 Urupan 17 10 7 3 825 781 Malvín 17 10 7 3 785 780 Hebraica Macabi 15 10 5 5 794 810 Nacional 14 9 5 4 751 761 Olimpia 14 9 5 4 753 712 Aguada* 13 10 7 3 818 756 Peñarol 13 9 4 5 657 676 Trouville 12 10 2 8 759 818 Olivol Mundial 12 10 2 8 790 829 Urunday Universitario 12 9 3 6 703 737 Defensor Sporting 12 10 2 8 693 760 Capitol 11 10 1 9 758 838 * Arrancó con quita de 4 puntos

Así se juega la 11ª fecha

Nacional-Hebraica Macabi, viernes, hora 21:15, en Unión Atlética

Peñarol-Malvín, viernes, hora 21:15, en Palacio Peñarol

Goes-Olivol Mundial, viernes, hora 21:15, en Goes

Olimpia-Capitol, viernes, hora 21:15, en Olimpia

Urunday Universitario-Defensor Sporting, viernes, hora 21:15, en Urunday Universitario

Biguá-Urupan, viernes, hora 21:15, en Biguá

Trouville-Aguada, viernes, hora 21:15, en Trouville

Clásicos en puerta

Después de esta 11ª fecha quedarán dos etapas para cerrar la primera rueda del certamen. La primera fase de la Liga contempla dos ruedas todos contra todos. Quiso el sorteo que en al 13ª jugarán los clásicos Goes-Aguada y Nacional-Peñarol. Goes fijó el clásico en Plaza de las Misiones que se jugaría solo con público visitante, pero Aguada convocó a asamblea para el martes 11 de enero para valorar la posibilidad de concurrir con hinchas e ir al Palacio Peñarol. El partido se jugará el jueves 13 de enero.