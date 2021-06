Con Cavani, Uruguay quiere recuperar la sonrisa y va por mejorar una mala racha de Tabárez ante Argentina

La mañana del domingo se llenó de sonrisas en el Complejo Uruguay Celeste. El grupo completo entrenó bajo las órdenes del Maestro Óscar Tabárez en el comienzo de una semana muy importante en la que se viajará hacia Brasilia para afrontar el debut en la Copa América.

El sábado hubo buenas noticias en la concentración celeste luego de que, con cierta preocupación -porque se venía de enfrentar a Venezuela en Caracas por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, y había explotado un brote grande de contagios de covid-19 que llegó a 12 casos- se realizaron los tests de antígenos, y todos los futbolistas dieron negativo, al igual que los integrantes del cuerpo técnico celeste.

Por eso este domingo reinó la tranquilidad en el un grupo que se prepara con todo para viajar a una nueva edición de la Copa América.

No solo por las buenas noticias de que no hay ningún futbolista contagiado, si no, además, porque tampoco hay lesionados.

Cavani está pronto

Luego de haberse tomado seis días libres desde que arribó de Inglaterra debido a que no iba a poder jugar los dos partidos por Eliminatorias contra Paraguay y Venezuela, debido a que se encontraba lesionado, Edinson Cavani regresó el 4 de junio al Complejo Uruguay Celeste, previo al viaje hacia Caracas.

Fueron días especiales para él cuando estuvo en Salto, ya que por un lado, se vacunó contra el covid-19 con la primera dosis y, además, nació su cuarto hijo, Silvestre.

Durante las prácticas que siguieron, Cavani mostró que está para jugar y seguramente será un aporte fundamental para Tabárez, ese que faltó en ambos encuentros por Eliminatorias.

Otro que podrá retornar -teniendo en cuenta el partido contra Venezuela-, es Rodrigo Bentancur, quien cumplió con su suspensión de un encuentro debido a haber recibido su segunda tarjeta amarilla frente a los paraguayos.

La dupla Edinson Cavani-Luis Suárez se prepara para afrontar una nueva Copa América.

Seis campeones de 2011

En el grupo seleccionado confeccionado por el Maestro Tabárez, hay seis jugadores del plantel quienes ya saben lo que es ser campeón de la Copa América.

@Uruguay

Nahitan Nández y Luis Suárez pelean por la pelota en un entrenamiento de la selección uruguaya

Los que la consiguieron en 2011 en Argentina de este actual plantel son Fernando Muslera, Martín Cáceres, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Sebastián Cáceres.

En aquella ocasión, Suárez fue elegido el mejor futbolista del torneo, en tanto que Coates recibió el premio como el mejor jugador joven del certamen.

Godín va por su sexta Copa

El capitán celeste, Diego Godín, es quien más Copas América ha disputado del actual plantel celeste.

El zaguero de Cagliari de Italia disputará su sexto torneo continental de selecciones con la camiseta uruguaya.

La primera la jugó en Venezuela 2007 cuando Uruguay terminó cuarto, luego de haber perdido una semifinal increíble con el Brasil de Dunga -que luego golearía 3-0 en la final a Argentina para coronarse campeón- tras igualar 2-2 y caer en la tanda de penales.

Luego estuvo en Argentina 2011 -en la que solo jugó la final contra Paraguay-, en Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019.

Para Edinson Cavani y Fernando Muslera será su quinta participación.

@Uruguay

Luis Suárez y Matías Viña en un entrenamiento de Uruguay

Por su parte, Luis Suárez jugará su cuarta Copa América. En Chile 2015 no pudo estar ya que se encontraba suspendido por FIFA por lo que había acontecido en el Mundial de Brasil 2014 cuando mordió a Giorgio Chiellini ante Italia, mientras que en Estados Unidos 2016, si bien estuvo, venía de una lesión y el Maestro Tabárez no lo puso en ninguno de los tres encuentros, lo que despertó la bronca del delantero quien en pleno encuentro ante Venezuela (0-1) le pegó un puñetazo al plástico del banco de suplentes y haciéndole gestos al ayudante técnico, Mario Rebollo de por qué no lo ponían.

En este video se aprecia cómo se enojó Suárez porque no le dieron la oportunidad de entrar ante Venezuela, cuando en realidad, estaba lesionado.

También Sebastián Coates y José María Giménez disputarán su cuarta Copa.

Uruguay viaja el miércoles

La selección nacional viajará el próximo miércoles hacia Brasilia para sumarse a la Copa América, teniendo en cuenta que en su grupo, en la primera fecha, tendrá libre.

En esa jornada, los dirigidos por Tabárez viajarán hacia Brasil y allí se instalarán y tendrán su base, como informó Referí. No harán como otras selecciones que irán a Brasil y volverán a sus respectivos países, como lo permitió la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El debut será ante Argentina el viernes 18 a la hora 21 y allí Uruguay y sobre todo, el Maestro Tabárez, tiene una gran oportunidad de terminar con una racha negativa importante en el clásico más antiguo del mundo, saliendo de las Islas Británicas.

En su segundo período al frente de la celeste, desde 2006, el Maestro enfrentó en nueve ocasiones a los argentinos y solo pudo ganar un partido, justamente en el único que no actuó su principal figura, Lionel Messi.

@Uruguay

Facundo Torres entrenando con la selección uruguaya

También vale decir a su favor que eliminó a Argentina en el Cementerio de los Elefantes, la cancha de Colón de Santa Fe en la Copa América de 2011, pero fue luego de una igualdad y a través de la definición por penales.

De los nueve encuentros que dirigió Tabárez, ganó uno, empató tres y perdió los restantes cinco.

Si bien Argentina no gana nada oficialmente desde la Copa América de Ecuador 1993, los dirigidos por Lionel Scaloni -como Brasil- parten como favoritos para ganar este título, por lo que sería un gran paso para los celestes, luego de dos juegos muy malos ante Paraguay y Venezuela por Eliminatorias, poder empezar a achicar la brecha que existe en esa racha.

Uruguay está pronto para viajar y espera no tener ningún contratiempo de aquí al viaje del miércoles, así como tampoco en la propia Copa América de Brasil.

LA RACHA NEGATIVA DE TABÁREZ CONTRA ARGENTINA DESDE QUE VOLVIÓ A LA CELESTE EN 2006