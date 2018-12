Con la lechería en jaque, igual Uruguay exportó más

En los primeros once meses de 2018 el valor de las exportaciones del sector lácteo fue un 17% superior al de ese período de 2017. Esto sucede en un contexto desfavorable para la agroindustria láctea local, con escenarios complicados tanto para los tamberos como para las industrias.

Ese incremento global responde, principalmente, al aumento importante en la cantidad colocada de leche en polvo entera y manteca, aunque eso se produjo con peores precios, según se informó a El Observador desde el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

De enero a noviembre de 2018 las exportaciones de lácteos desde Uruguay representaron un valor acumulado de US$ 636,1 millones.

Comparando siempre los once meses iniciales del año pasado y del actual, la leche en polvo entera tuvo un crecimiento de 27% en facturación (US$ 399,7 millones) y de 35% en volumen (133,2 mil toneladas), con un precio promedio en noviembre de US$ 2.738 por tonelada. Hubo una caída (-6%) en precios del acumulado comparando 2018 con 2017.

En el caso de la leche en polvo descremada, hay una caída de 7% en la facturación (US$ 32 millones) y una suba de 25% en volumen (14,9 mil toneladas), con un precio promedio en noviembre de US$ 2.240 por tonelada. Hubo una caída (-26%) en precios del acumulado comparando 2018 con 2017.

El queso tuvo una caída en la facturación de 5% (US$ 113,6 millones) y de 9% en volumen (26,8 mil toneladas), con un precio promedio en noviembre de US$ 4.167 por tonelada. Hubo una suba (+4%) en precios del acumulado comparando 2018 con 2017).

Finalmente, la manteca mostró un crecimiento de 38% en la facturación (US$ 62 millones) y de 40% en volumen (12,2 mil toneladas), con un precio promedio en noviembre de US$ 4.474 por tonelada. Hubo una caída (-2%) en precios del acumulado comparando 2018 con 2017.

Los registros derivan de un análisis realizado por técnicos del Inale en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.