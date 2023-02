Con los planetas alineados: las empresas recurren a la astrología para armar sus equipos y estrategias

La tradición indica que la fecha de nacimiento es un dato que no puede faltar en el currículum vitae. Se pone con descuido debajo del nombre, y en el preludio de los estudios y la experiencia que serán definitorios para la contratación. Sin embargo, ese simple dato puede ser clave para definir cuál es la mejor posición para esa persona en la organización.

"Nunca utilizaría una carta para determinar si una persona es apta o no para un trabajo", afirma el astrólogo Nicolás Valiente, pero reconoce que sí se usa para confirmar las cosas que no son tan evidentes a través de un título o un diploma. Por ejemplo, si alguien dice que es puntual, es algo que se puede confirmar a través de su carta astral. "Se pueden confirmar aptitudes", destaca Valiente que trabaja desde hace unos siete años en astrología y desde 2019 con énfasis en astrología corporativa. "En ese año me enfoque en el marketing y desde 2020 en la localización o distribución de talento humano", apunta.

Según Valiente, hay ciertos puntos de conflicto que son fáciles de evitar y también puentes que se pueden tender para incrementar la productividad de la mano de la astrología.

Hoy por hoy Valiente no trabaja con empresas uruguayas, el 80% de sus consultas son con organizaciones de Estados Unidos, en especial tecnológicas. “En el momento la empresa más grande con la que trabajo tiene más de 600 empleados y, en promedio, tienen entre 100 y 400 colaboradores", agrega. En función del servicio que la empresa requiera y del plan de trabajo que se haga en conjunto serán los honorarios. Según comentó Valiente a El Observador, para una empresa que consulta para un caso específico y que tiene menos de 100 empleados, —dependiendo de lo que quieran— el valor de la consulta oscilará entre US$ 500 y US$ 800, “pero siempre se ve cuál es el presupuesto de la empresa y se flexibiliza si la relación puede ser a largo plazo", apunta el astrólogo que suele contactarse con las empresas a través de su Instagram @signa.caelus.

En su caso suele trabajar a mediano y largo plazo, e incluso desde las empresas suelen notificar a los empelados de que su información se va a pasar a un astrólogo. "No todos tienen la hora de nacimiento, pero en la mayoría de las compañías con la que trabajo la sección de recursos humanos se encarga de conseguir la información más específica posible", relata Valiente que busca potenciar a la empresa según sus aspiraciones.

La astróloga Lourdes Ferro también tiene experiencia acompañando empresas. "Sobre todo para formación de equipos y también para tomar decisiones", subraya y cuenta que en el caso de que las cosas no funcionen bien en la empresa "se le da una nueva fecha de nacimiento o vuelve a rearmarse el directorio".

En el caso de Ferro, la mayoría de sus asesorías a empresas son de largo plazo, incluso acompaña a ciertas empresas desde hace más de 20 años. Esto no quita que haya consultas puntuales, por ejemplo, que alguien la contacte cuando quiere abrir una empresa para saber cuál es el mejor momento para hacerlo.

"He tenido a lo largo de mi carrera diferentes opciones, incluso durante un tiempo tuve exclusividad con una empresa sola", recuerda. Fueron cuatro años en los que la astróloga no podía asesorar a ninguna otra compañía, y en ese caso se tomaban varias decisiones por día.

A pesar de que la empresa en cuestión le pagaba una importante suma de dinero al mes, le generaba un desgaste energético que considera “brutal”. "El aprendizaje fue que con una sola empresa no podía trabajar”, concluye y opina: “En este caso no interfiere que se trabaje con una empresa y luego con otra que está en el mismo rubro porque cada empresa y cada persona es única; cada uno va a buscar su mejor momento para explotar al máximo sus posibilidades".

Ahora, hace mucho que asesora a varias organizaciones junto a su hermana. "Las consultas pueden ser mensuales, semestrales, y en procesos importantes de negociaciones empresariales pueden ser semanales", dice la experta que tiene más de 249 mil segudores en su cuenta de Instagram @lourdesferro.

Los rubros que la consultan son variados. "Desde alimentos para perros, refrescos, moda", describe Ferro y apunta que muchas veces también consultan empresarios inversores.

“Tengo la suerte de que a las personas que he acompañado en este proceso están muy bien y eso me pone muy contenta”, enfatiza Ferro. El valor actual de su consulta es de US$ 150 la hora.

Conformar el mejor equipo

En diálogo con El Observador, Lourdes Ferro describió algunos puntos clave que se pueden utilizar como puntapié a la hora de conformar un equipo de trabajo exitoso. “En astrología hay signos de aire (géminis, libra y acuario) que son los signos más sociales, los que sirven para hablar y para negociar, después están los de fuego (aries, leo y sagitario) que emprenden, los de agua (cáncer, escorpio y piscis) son los más sensibles, humanos y sensitivos, y los de tierra (tauro, virgo y capricornio) que son los que concretan. “A veces hay equipos y grupos donde hay mucho aire, mucho fuego, entonces la gente piensa mucho, tienen muy buena creatividad, pero no logran concretar nada, donde no se puede concretar se necesita alguien de tierra”, afirma Ferro.

Viendo el caso a caso es, por supuesto, algo más complejo porque no solo se tiene en cuenta el signo solar a la hora de decidir un puesto. "Quizás su signo solar es positivo para desempeñarse en determinado rol, pero su ascendente y su luna no", dice la astróloga y en este sentido indica que no solo se valoran las cualidades para su posición, sino también la compatibilidad con sus compañeros.

Actuar en el momento justo

La astróloga Cecilia Alamón confirma que además de llevar adelante procesos astrológicos para organizar equipos de trabajo, es muy común que se utilicen para otros fines más relacionados con el marketing.

"Se pueden descubrir muchas cosas con la astrología para las empresas", afirma la especialista que, por lo general, es contactada a través de su cuenta de Instagram @brujulaastrologica.

En su experiencia, los objetivos más buscados son encontrar momentos propicios para lanzamientos, cambios de imagen, expansión o retracción de la empresa, asociaciones o cambios de rumbo. "Se pueden encontrar los momentos apropiados para hacer los distintos movimientos", describe la astróloga.

Hay dos formas de llegar a estos objetivos. Si se conoce la fecha de iniciación del emprendimiento, se cuenta con la carta natal de la empresa y en este caso se puede hacer una lectura específica. En cambio, si las personas no tienen el dato de la creación de la empresa, se recurre a los tránsitos astrológicos del presente para encontrar el mejor momento para dar el paso en cuestión.

“Un buen momento para hacer un lanzamiento, por ejemplo, son lunas en aire o aspectos de distintos planetas que estén en aire o mercurios positivos, directos o bien aspectados”, ejemplifica Alamón.

"También trabajo con los socios, en ese caso se hacen sinastrías entre ellos en donde se ve cómo es el vínculo, qué aporta cada uno o cuál es el mejor lugar para que cada uno se posicione respecto al proyecto", explica la astróloga. Las sinastrías son superposiciones de las cartas astrales para ver cómo se relacionan las personas, tanto entre sí como con el proyecto, si se trata de astrología corporativa.

Por debajo de la mesa

“¿Cómo vas a creer en eso?” o “esas son pavadas” son frases habituales que sobrevuelan la práctica de la astrología. Tanto es así que los astrólogos están acostumbrados a trabajar casi en la clandestinidad. "Cuento el pecado, pero no el pecador", dice entre risas Lourdes Ferro y afirma que ella no saluda a sus clientes fuera de la consulta, justamente para no generar situaciones incómodas.

“Yo siempre digo que consulta mucha más gente de lo que la gente cree y personas o perfiles que a veces las personas dicen ´es imposible que vaya a consultar´ y realmente lo hacen y utilizan la astrología como lo que hay que utilizarla, no es para adivinar el futuro, es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones más acertadas", describe Ferro.

En tanto, para Nicolás Valiente “la presencia de la astrología en el mundo corporativo es mucho más grande de lo que la gente cree”, y en este marco los contratos de confidencialidad son cosa de todos los días. "Lo veo cambiando de a poquito", asegura Valiente y se anima a hacer una predicción al respecto: "Anticipo que va a ser muy gradual; creo que recién a mediados del 2025 empezaremos a ver más la incorporación de prácticas esotéricas en el mundo corporativo".