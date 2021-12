Con otro embarque a China, el año cerrará con más de 200.000 vacunos en pie exportados

Este miércoles zarpará hacia China un barco con 13.750 vaquillonas de razas carniceras con destino a reproducción. Así Uruguay cerrará el año con una exportación de ganado en pie que supera las 200 mil cabezas. Si se tienen en cuenta los datos de exportación del Instituto Nacional de Carnes (INAC), que muestran que a octubre se exportaron 190.088 cabezas, con este nuevo envío se alcanzarían los 203.838 animales.

El negocio, que se hizo con ganados entorados y definidos, fue concretado por la firma Di Santi, informó Agronegocios Sarandí y confirmó a El Observador Federico Di Santi, director de la empresa. Según detalló el empresario, 10 mil ejemplares son cruzas carniceras entoradas y el resto del embarque son terneras Hereford y Angus definidas.

Hasta octubre, el valor acumulado de las exportaciones de ganado en pie, según información de INAC, era de US$ 157 millones y, con este nuevo negocio, esa cifra se incrementará. Las ventas al exterior de este año ya superaron la cantidad comercializada en todo 2020, año en el que se exportaron 131 mil cabezas. Las perspectivas para el cierre de este año en este mercado son positivas, comentó Di Santi.

Buena demanda china

En este negocio, que será el último de 2021 para la empresa, los ganados Hereford y Angus definidos se comercializaron entre US$ 2,20 y US$ 1,40 por kilo, mientras que los ganados entorados se vendieron entre US$ 550 y US$ 600 por cabeza, informó. Los ejemplares Hereford y Angus fueron inspeccionados por las sociedades de criadores de cada raza.

Con este embarque la firma Di Santi terminará el 2021 con una exportación total con destino a China de 53 mil cabezas, lo que rompe su propio récord. “Nunca habíamos alcanzado esa cantidad”, subrayó el intermediario, quien destacó la buena demanda del gigante asiático este año. La firma ya está programando un nuevo embarque para ese país, que se prevé salga en marzo, anunció.

Para esta empresa, durante 2021 “se abrió el abanico de razas”, lo que permitió aumentar los volúmenes de venta, tanto en animales carniceros como de producción lechera, indicó Di Santi. Según dijo, se sumaron cruzas carniceras europeas, como Limousin y Braford.

Datos del INAC muestran que a octubre se exportó un 85,2% de ganados de razas de carne y un 14,8% de razas de leche. El 67,2% se vendió para engorde y el 32,8% para reproducción.

“Este año fue muy positivo con volúmenes realmente importante de ganados exportados hacia China, con un mercado que lamentablemente paró con la demanda del Holando pero que sigue fuerte con la demanda de ganado carnicero”, concluyó Di Santi.