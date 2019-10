Con Pelé como ejemplo, Tabárez respaldó a Suárez ante quienes dicen que está terminado

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, respaldó a Luis Suárez, quien por estos días ha sido cuestionado en Barcelona, donde se lo critica por su estado de forma, si bien el atacante ha respondido con varios goles, y de muy alto nivel, en los primeros partidos de la temporada.

El técnico puso como ejemplo un estudio sobre el ídolo brasileño Pelé para comparar con lo que pasa con el uruguayo.

https://www.elobservador.com.uy/nota/tabarez-todavia-no-me-saque-de-la-cabeza-el-partido-con-peru-de-la-copa-america--2019107183310

“Todos los jugadores tienen desgaste en su trayectoria deportiva. En los años 60 leí un artículo sobre Pelé escrito por fisiólogos y médicos y decían que su cuerpo era de una persona 20 años más vieja que él. Suárez está desde 2007 en la selección. ¿Cuántas veces ha jugado lesionado? ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántas veces se lo vio superado? ¿Cuántas veces ha tenido recuperaciones que han sorprendido por lo rápidas?”, expresó Tabárez en la conferencia de prensa de este lunes.

“Entonces, me parece es un poco apresurado y de falta de reconocimiento al jugador pensar que ya está terminado, para nada”, agregó.

El entrenador señaló que “el tiempo le va a dar la razón al que la tenga”. “Confiamos en que pueda estar en condiciones en las Eliminatorias”, sostuvo.

Tabárez explicó por qué Suárez no fue convocado para los partidos ante Perú. “Cuando decidimos no convocarlo, todo empezó por una sugerencia de Barcelona para no interrumpir un tratamiento que está realizando. Al primero que consultamos fue al futbolista, porque él es el dueño de su cuerpo y el que sabe todo, lo que siente y cómo está. Después, nuestra sanidad que se maneja a los más altos niveles y luego la de Barcelona que está compuesta por gente muy calificada. Pretendemos que el jugador haga todo lo que sea posible para su proceso de recuperación y no lo aprovechamos en unos partidos amistosos en donde no nos va la vida. Lo importante está en las Eliminatorias y se hace todo esto para poder tenerlo en las mejores condiciones”.

El seleccionador también repasó la importancia de Suárez para la celeste y para el fútbol mundial. “Lo que hizo Luis Suárez en el fútbol no lo vaticiné cuando vino en 2006 a entrenar. Sí pensé en una buena carrera, pero no en lo que ha llegado a ser. Ese es su gran mérito, lo hizo él. Habrá tenido errores o no, pero siempre traía algo nuevo: goleador en todos lados, con un desgaste enorme que le ha traído problemas y siempre con la bandera enhiesta. Lo que ha aportado ha sido enorme”.